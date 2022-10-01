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Видеоопрос: «Как вы оцениваете увеличение России за счет присоединения четырех новых регионов?»

00:00, 01.10.2022
Видеоопрос: «Как вы оцениваете увеличение России за счет присоединения четырех новых регионов?»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Кремле подписали четыре договора о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации, церемония прошла в пятницу вечером. Незадолго до этого президент Владимир Путин уведомил Госдуму о предложении новых регионов войти в состав России. Документы вместе с главой государства подписали лидеры Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Подписанию предшествовали референдумы на освобожденных территориях, жители которых проголосовали за интеграцию с Россией.

— Как вы оцениваете увеличение России за счет присоединения четырех новых регионов? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей и гостей Казани на улицах города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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