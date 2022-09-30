Ильшат Нуриев, Арский район Татарстана: «Туристы восхищаются нашим районом, я не преувеличиваю»

Глава Арского района Татарстана — про опыт участия во Всероссийском конкурсе малых городов

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Фонд «Институт развития городов РТ» совместно с администрациями районов Татарстана запускает спецпроект «Парки, главы, города» — в рамках него главы районов отвечают на вопросы жителей о городской среде, рассказывают о развитии района и города, а также делятся социально-экономическими эффектами благоустройства. Первый участник проекта — Ильшат Нуриев, глава Арского района. О том, как изменился город с благоустройством улицы Большой и парка «Казан Су», что появится в Арске в ближайшие годы, какие новые точки бизнеса открываются в городе, — в интервью, которое приводит «Реальное время».

«Стимулировать арчан не надо, они сами проявляют активную гражданскую позицию»

— Расскажите про опыт участия в конкурсе малых городов. В 2018 году город не выиграл, но благоустройство все равно продолжили. Почему?

— Наша команда в 2018 году провела большую работу по подготовке материалов для участия в этом конкурсе. Это был наш первый опыт. К сожалению, нам не удалось одержать победу, но мы оказались в числе финалистов. Так как проект был очень интересным, содержательным, по поручению президента РТ Рустама Минниханова было принято решение о выделении финансовых средств для реализации данного проекта. За эти 4 года мы поэтапно, благодаря республиканскому финансированию, смогли реализовать пять очередей этого проекта.

В 2021 году выиграл проект «ТатАрские предания» — благоустройство улицы Коммуны. К работам приступили уже в 2022 году, в ближайшие год-два у арчан появится новая благоустроенная улица, а туристы при выходе из вокзала будут видеть красивую, ухоженную улицу.

— Расскажите, как лично вы участвуете в развитии среды в городе?

— Я как руководитель посещаю все сходы граждан. Прислушиваюсь к мнению горожан, их пожеланиям, и совместно со своей командой, проектировщиками, архитекторами работаем над созданием новых общественных пространств, начинаю искать финансовые средства для их реализации. И в процессе реализации, естественно, стараюсь следить за качеством выполняемых работ.

— Как жители участвуют в создании общественных пространств? Как вы их к этому стимулируете?

— Стимулировать арчан не надо, они сами проявляют активную гражданскую позицию. У них всегда море пожеланий и идей, не все можно реализовать иногда из-за финансовых средств, иногда из-за слишком фантастических размахов.

В основном высказывают свое мнение на сходах, на собраниях жителей. Проводим анкетирование горожан. Приглашаем к обсуждению проектов общественных пространств через социальные сети.

— Есть ли истории, когда люди приходили с определенным запросом: «Хотим спортивную площадку»?

— Запросы от жителей периодически поступают. Я считаю, это нормально, общество должно двигаться, проявлять свою активность. Запросы — это в основном детские площадки, парковочные места и зоны отдыха в многоквартирных домах. По мере поступления стараемся их отрабатывать, где–то включаем в программы на перспективу, где-то находим спонсоров

«Делегация из Якутии даже как-то сказала такую фразу: «Такой чистоты, как в Арске, мы не видели даже в Европе»

— В городе благоустроили центральную улицу, сделали набережную «Казан Су» и другие пространства. Какие ощутимые результаты уже видят горожане и лично вы сами после благоустройства?

— Территория и так была затребована у жителей, но после благоустройства стала местом притяжения, получила более целостное закрепление. Так, в Арске на улице Большой провели следующие мероприятия:

День молодежи;

День родного языка;

Тукаевский марафон;

Тукай fest;

Масленицу.

То есть пространство затребовано не только летом, но и зимой. Для многих горожан вошли в привычку как вечерние прогулки с детьми, внуками, так и активный отдых на спортивных сооружениях. Скандинавская ходьба набирает обороты.

— Как вырос сервис с развитием общественных пространств?

— Благоустройство улицы Большой послужило импульсом для развития бизнеса и, как следствие, для индивидуального предпринимательства. Было реконструировано здание в центре города («Эрмитаж») в бизнес-центр, куда с отдаленных уголков города переехали индивидуальные предприниматели, самозанятые. На площади Советской построили новый бизнес-центр — там сейчас сосредоточено производство тортов и швейный бизнес. Сегодня идет закладка фундамента двухэтажного кафе на территории парка «Казан Су».

— Туристы стали чаще приезжать на выходные?

— Удобное географическое положение, близкое расположение к столице республики — благоприятные факторы для развития туризма. Туристы наш район посещают, восхищаются им, я не преувеличиваю. Город интересен как историческими вехами, так и современным общественным пространством. Город по-своему привлекателен и в вечернее время. Со вкусом сделанные арт-объекты придают ему уникальности и шарма. Вечерняя иллюминация — это отдельная сказочная история города. Это оценка туристов, посещающих нас, из разных уголков России: Москва, Якутия, Пермь, Ленинградская область, Оренбург, Марий Эл и многие другие. Так, делегация из Якутии даже как-то сказала такую фразу: «Такой чистоты, как в Арске, мы не видели даже в Европе».

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

— А что еще планируется в будущем? Расскажите, появится ли общий пешеходный каркас в татарской айдентике или что-то еще?

— Город Арск состоит из микрорайонов. В дальнейшем планируем создать в каждом из них общественные пространства, которые будут соединены пешеходными и велосипедными дорожками. К примеру, сейчас идет активная застройка микрорайонов «Северный», «Восточный» (индивидуальное строительство), «Арчабаш».

В благоустроенных общественных пространствах присутствует единый стиль, подчеркивающий национальную идентичность и историческое наследие нашего района.

— Расскажите, что мне делать как туристу в Арске сейчас? Куда сходить, куда съездить? С какого места начать свое путешествие?

— Есть несколько путей заезда в район. Исходя из этого, можно по-разному составить маршрут пребывания. Знакомство с районом я рекомендую начать с Арского историко-этнографического музея «Казан арты». Далее посетить единственный музей букваристики «Алифба».

Для ценителей музейных экспозиций можно предложить посещение музеев народных писателей (Г. Тукая, М. Магдиева, Г. Баширова, Г. Камала и т.д.).

Для активного отдыха и интересных фотокадров можно предложить парк «Казан Су».

Для любителей сельского туризма посещение с. Хотня (усадьба купца Перцова), с. Новый Кырлай (музейный комплекс им. Г. Тукая, резиденция Кыш Бабая) и конефермы Салахова является обязательным.