«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 22-я: «Дорога»

Асель Багаутдинова снимает кино о Лилии Багаутдиновой

Фото: кадр из фильма / www.youtube.com

В мире кино документальные ленты почему-то ценятся ниже художественных. Даже на уровне короткометражек. Вероятно, в вымышленной истории больше правды и эффекта? Но в историях, снятых без готового сценария, но с не меньшим погружением в материал, порой видится что-то большее, чем фиксация реальности. К примеру, разговор по душам с матерью.

Хореограф и режиссер



У Асель Багаутдиновой есть и другие картины. Например, «Клюквенное лето», которое она снимала в последний год обучения в Казанском государственном институте культуры, по одноименному рассказу Дениса Осокина, который в «кульке» был ее преподавателем. Также она участвовала в проекте «Кино за 7 дней», когда десять команд за неделю снимали короткометражные фильмы. Асель получила первый приз за картину «Есть здесь и нет», причем снималась она не только на цифру, но и на кассетную камеру VHS. Как актриса она снималась в «Пустоте» в 2018 году у Павла Москвина.



«Дорога» — это дипломная работа под руководством Салавата Юзеева. Длится чуть больше 14 минут, у нее очень простая структура. Хореограф Лилия Багаутдинова, говорящая на фоне белой стены в микрофон (так что присутствует дикое эхо). Несколько фрагментов с репетиций. Архивные записи выступлений. У Асель есть и другие зарисовки о танцах, но эта — самая прямолинейная и честная.

«Я пришла в танец, чтобы разговаривать», — говорит Лилия. Она и Айрат Багаутдиновы основали театр танца «Дорога из города» все в том же институте культуры, в феврале 1995 года. Сначала это было всего пять человек. А в 2001-м, к примеру, Багаутдиновых позвали на летнюю школу American Dance Festival, чтобы они, в частности, показали свои работы. Ездили также в тур по Японии и Китаю. Работали с такими композиторами, как Рашид Калимуллин, Масгуда Шамсутдинова, Шамиль Тимербулатов, основали подготовительную детскую студию. Впрочем, это не биографическое кино. Асель Багаутдинова — педагог-хореограф этого театра танца.

Лилия и Асель

Это скорее кино с погружением. С цитатами, которые оседают в голове. Мол, героине стал непонятным мир людей, которые не танцуют. У нее уже не делится личное и работа. Или вот она говорит ученику, что иногда не надо танцевать на сцене, надо забыть, что умеешь танцевать… Потому что самое главное — это процесс, а не результат.

Между этими черно-белыми кадрами цифровой камеры мелькают цветные, снятые явно для архива, кадры спектаклей начала столетия с названием «Сон о проросшем рисе», «Отпускают» или «Армия мечты» (у последней название взято из песни Кейт Буш, которая сейчас внезапно стала известна тинейджерам, а до этого около 20 с лишним лет была идеальным сочетанием певицы, композитора и пластичного танцора). А вот «Метаморфозы» 2019 года, где, кажется, больше говорят, чем двигаются, но это на первый взгляд.

В конце автор решается на сентиментальность, показывая кадры 2000 года: «Лилия и Асель Багаутдиновы».

«Надо быть очень смелым, честным, с одной стороны, беспощадным, а с другой стороны, очень добрым, простить себя за какие-то вещи, которые мы все равно, так или иначе, совершаем», — говорит мама.