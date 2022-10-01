Сражения Семака и Карпина в Питере, лазаретная битва на «РЖД-Арене» и прорыв «Спартака» в Нижнем Новгороде

Прогноз на 11-й тур Российской премьер-лиги

После непродолжительной паузы на игру сборной отечественный чемпионат возвращается с довольно ровными афишами, среди которых выделяется разве что противостояние первой и второй команд «Зенита» и «Ростова». Здесь будет сражение заведомых фаворитов и неожиданно дерзкой «темной лошадки». В остальном же будем следить за противостоянием команд, победителя среди которых определить крайне сложно. Спортивная редакция «Реального времени» приводит свой традиционный прогноз на ближайший тур РПЛ.

«Зенит» — ФК «Ростов»: кто проиграет в РПЛ первым в сезоне?

Центральный матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» будет принимать неуступчивый и бойцовский «Ростов» Валерия Карпина, который неожиданно для всех заскочил на вторую строчку и стал главным преследователем «сине-бело-голубых». Так что именно очное противостояние ответит, готов ли Карапин навязать борьбу или «Зенит» оторвется от его команды на 7 очков (что практически недосягаемо, учитывая нынешние реалии).

Впрочем, противостояние это интересно даже не из-за лидирующих позиций двух команд, а тем, что здесь сойдутся два самых ярких молодых тренера России. Хотя спор о том, кто из них лучше, ведется скорее среди болельщиков, нежели в футбольной профессиональной среде.

Во внутреннем первенстве «Зенит» идет без поражений. Единственное фиаско питерцы потерпели в матче в рамках Кубка России от «Крыльев Советов». В последнем матче чемпионата «Зенит» был сильнее московского «Динамо», чем отцепил москвичей из прямой гонки преследования. В нынешнем сезоне «бело-голубые» явно не тянут на конкуренцию с петербургским клубом.

У Карпина к этому поединку накопилось множество кадровых проблем. Фото fc-rostov.ru

Ростовчане тоже выступают в Премьер-лиге без поражений, что стало главным открытием сезона. В последнем туре «желто-синие» обыграли «Крылья Советов», а до того были сильнее «Спартака».



Но у Карпина к этому поединку накопилось множество кадровых проблем. Травму в матче Кубка России получил вратарь Никита Медведев. А защитник Евгений Чернов получил повреждение в матче с московским «Спартаком». На волоске от дисквалификации остается Уткин — ему для этого нужно всего раз получить «горчичник».

Прогноз «Реального времени»:

Петербуржцы на своем поле непобедимы и имеют четкий стабильный состав, который давно отлажен, как хороший механизм, и никаких потерей не имеет. Все указывает на то, что «Зенит» тут должен забирать очки. Однако «Ростов» не так прост, если закрывается. Поставим на то, что южане увезут очки из Северной столицы.



1:1 — ничья

«Локомотив» — «Урал»: кто победит в лиге полных лазаретов?

Двенадцатая и пятнадцатая команды в турнирной таблице встретятся на «РЖД-Арене». Наверняка не на такие результаты рассчитывали спонсоры «Локомотива» и «Урала» перед стартом сезона.

Москвичи никак не выйдут из своей зоны турбулентности, и есть подозрения, что под руководством молодого немецкого специалиста Марвина Комппера они из нее так и не выберутся.

В предыдущем туре «Локомотив» проиграл «Спартаку», таким образом, набрав уже три поражения подряд. Всего же за десять туров «железнодорожники» набрали каких-то 9 очков. Это худший старт за последнее десятилетие.

Всего же за десять туров «железнодорожники» набрали каких-то 9 очков. Фото fclm.ru

Плюс ко всему из-за травмы остается вне заявки многолетний вратарь Гильерме, его участие под вопросом. Не смогут принять участие в матче и полевые лидеры «Локомотива» — Рифат Жемалетдинов и бразильский защитник Лукас Фассон. У обоих травмы.

«Урал» же отправился в Москву всего с одной победой в сезоне над «Торпедо» в 9-м туре и такой же эпидемией травм. А до перерыва на матч сборной екатеринбуржцы уступили «Ахмату». Кроме того, футболисты Виктора Гончаренко проиграли и кубковый матч московскому ЦСКА. Из кадровых потерь уральцев белорусский защитник Егор Филипенко, а атакующий полузащитник Олег Шатов уже по традиции восстанавливается после очередной операции. Под вопросом и участие в матче вратаря Ильи Помазуна.

Прогноз «Реального времени»:

«Локомотив» по составу выглядит лучше, даже учитывая потери. Но рисунка игры у «железнодорожников» как не было, так и нет. В этом поединке наверняка не будет много голов. Возможна и голевая ничья. Но мы попробуем поставить на результативную.



1:1 — ничья

ФК «Нижний Новгород» — ФК «Спартак»: «красно-белые» ухватят удачу за хвост?

Нижегородский «Пари НН» в 11-м туре будет принимать на «Стрелке» московский «Спартак», будучи на хорошем ходу. В последних пяти матчах у команды Михаила Галактионова 4 победы и только одно поражение от «Оренбурга».

Впрочем, свою удачную серию волжане начали еще до перерыва на игры сборных, а проиграли как раз в последнем, десятом туре. Наверняка теперь дела не будут такими гладкими, хотя «Нижний Новгород» по-прежнему выглядит командой симпатичной и стабильной.

«Красно-белые» в последнее время прогрессируют. Фото spartak.com

Можно даже говорить, что «Пари НН» по игровому наполнению играет интереснее «Спартака». Однако «красно-белые» в последнее время прогрессируют и постепенно находят тот баланс, который позволил бы им показывать более-менее стабильную игру и результат.

Прогноз «Реального времени»:

Нижегородцы дома и выступают стабильно, но, кажется, «красно-белые» стали нащупывать свою игру. А после победы над «Локомотивом» им нужно закреплять полученный результат. Поставим на победу «Спартака».



1:2 — победа «Спартака»