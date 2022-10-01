Изнанка Казани: «Дом-призрак» за Католической церковью

Фото: Максим Кокунин

Храм Воздвижения Святого Креста (улица Островского, 73) является единственным католическим храмом Казани. Однако местные жители часто совершают ошибку, зачисляя в его ряды Евангелическо-лютеранскую церковь святой Екатерины (Карла Маркса, 26) и Евангелическо-лютеранский приход Святого Апостола Андрея (Патриса Лумумбы, 57А). Монументальные колокольни со статуями впечатляют своим нетрадиционным для местных широт видом и ярко выделяются на фоне серых строений. Но более сильный контраст могут создать руины и развивающаяся строительная сетка, ставшие фоном для такого памятника в самом центре города. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Первые католики в столице Татарстана появились в XVIII веке, в основном это были выходцы из Германии и Прибалтики. Так, в 1835 году городе появился постоянный католический приход, окормлявшийся польскими священниками. В 1855 году служитель Остиан Галимский подал ходатайство о постройке церкви, аргументируя его сильным ростом числа прихожан.

Фото: Максим Кокунин

Через два года вопрос был решен, с условием, что внешний вид храма не будет отличаться от окружающих домов и не иметь характерный католический облик. Строительство по проекту А. И. Песке началось в 1855 году, а завершено в 1858-ом в праздник Воздвижения Креста Господня.

Фото: Максим Кокунин

В 1905 году после выхода указа Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», отменявшего ограничения на внешний облик неправославных храмов, церковь была расширена и перестроена. Проект составил губернский инженер Л. К. Хрщонович. Однако в период становления советской власти приход просуществовал недолго и в 1921 году в храме были реквизированы все ценности. После, в 1927 году, церковь была полностью закрыта.

Фото: Максим Кокунин

Здание передали лаборатории Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, а в центральном нефе храма была расположена аэродинамическая труба. Католический приход был восстановлен и зарегистрирован только в 1995 году. Историческое здание храма не было возвращено в связи с трудностью переноса этой самой трубы и в 1999 году мэрия Казани приняла решение выделить католикам участок на пересечении улиц Островского и Айдинова для строительства новой церкви. Оно началось в 2005 году, которое шло три года.

Фото: Максим Кокунин

Данный храм построен в стиле классицизм. За основу проекта был принят фасад того самого исторического храма Воздвижения. Авторы проекта старались максимально приблизить архитектуру нового храма к старому. Стоит отметить, что им это удалось и в момент своего открытия в 2008 году церковь была практически самым ярким объектом на этих улицах. Тогда же еще не было и этого «дома-призрака» что представлен на фото.

Фото: Максим Кокунин

Данный объект представляет собой двухэтажное здание, а проект его строительства датируется еще до 1920 года. На сегодняшний день об этом здании практически не сохранилось ни единого упоминания в каких-либо исторических источниках. Известно лишь то, что в ХХ веке дом был жилым, а в начале двухтысячных в нем расположился продуктовый магазин, который просуществовал вплоть до 2014 года.

Фото: Максим Кокунин

В 2016 году в здании начинает проводиться реконструкция с целью превратить его в крупную гостиницу в одном из самых популярных туристических мест. Отметим, что само расположение здания на пересечении улиц Петербургская и Айдинова (напротив сквера с фонтанами и ротондой) пользуется большим автомобильным и пешеходным трафиком. Однако что-то пошло не так и очередная дверь в парадно-туристическую Казань стала призраком. Сейчас объект имеет ограждение в виде забора из профнастила, но и тот со всех сторон отогнут любопытными подростками. Примером того, что на территорию можно проникнуть, стала трагедия, случившаяся в этом году: в июле на одном из этажей дома совершила самоубийство 15-летняя школьница.

Фото: Максим Кокунин

Проект гостиницы разработало ООО «Ас-Проект» и его приняла занимавшая на тот момент пост главного архитектора Казани Татьяна Прокофьева. Предполагалось, что дом станет четырехэтажным и увеличится в своих масштабах за счет дополнительного пристроя. Работы были начаты, но реализовать их до конца так и не удалось. Рабочие стянули здание строительными сетками и покинули объект. Как выяснил корреспондент «Реального времени», на сегодняшний день объект выставлен на продажу.

Фото: Максим Кокунин

Согласно данным публичной кадастровой карты, уточненная площадь земельного участка составляет 962 кв. м, а его стоимость оценивается в 9,8 миллионов рублей. Данный сведения были внесены в Росреестр 9 июля 2019 года. Однако сейчас продажей здания занимается ООО «Реагентство», и по их оценкам, ценник за отдельно стоящее здание на Петербургской, 36, достигает 80 миллионов рублей. В основные характеристики объекта включено:

Здание площадью 412,3 кв.м

ЗУ общей площадью 962 кв.м

Проектируемая площадь всех строений составит 2 735,26 кв.м, в т.ч.:

Общая площадь гостиницы 2281,89 кв.м.

Площадь подземного паркинга 453,37 кв.м

Фото: Максим Кокунин

Также в компании подтверждают, что земельный участок под зданием находится в аренде с назначением под гостиницу. В качестве дополнительных преимуществ, влияющих на его стоимость, также выделяется то, что это первая линия, имеющая все необходимые коммуникации (водопровод, канализацию и тд). Говоря о его стоимости отметим, что за те же 80 миллионов рублей на ЦИАН выставлен «Дом Дружининой» по улице Зои Космодемьянской, 2. В целом ценник за «дом-призрак» на Петербургской неоднократно завышалась и также часто падала:

Как менялась цена за дом по улице пушкина, 36 17 августа 2022 года 80 000 000 +25 000 000 29 апреля 2022 года 55 000 000 -5 000 000 21 апреля 2022 года 60 000 000 +10 000 000 23 декабря 2021 года 50 000 000 -19 000 000 15 октября 2021 года 69 000 000 +19 000 000 6 мая 2021 года 50 000 000

Корреспондент «Реального времени» пообщался с владельцем этого здания Ильдаром Гирфановым. По его словам, документально оно построилось в 1990 году, там располагалось строительное управление. Однако уже в это время было ветхим. В 80-ых там находились коммунальные квартиры.

Когда в 1999 году новый владелец выкупил здание строительного управления, он построил там офисы. С 2012 появилась идея создать вместо них отель. В 2013 здание настолько обветшало, что некоторая его часть вовсе рухнула. Так как при этом Казань готовили к Универсиаде, пришлось ее отстраивать за три недели.

— Чтобы здание не рухнуло дальше, пришлось бетонные конструкции подпирать, а дальше …… одно ни так, другое ни так. То на публичные слушания пошлют, то два участка между собой в один надо объединять, в итоге получается, что время уходит. А потом уже коронавирус пошел, еще что-то такое. И все в итоге оно все встало. А сейчас у нас опять вся ситуация с этим. А откуда-то деньги брать на все это? И в итоге получается: у меня разрешения на строительство нету, я ничего сделать не могу, — объясняет владелец, почему не удается построить отель.

Таким образом, офисное здание перестало функционировать в 2020 году из-за влияния пандемии, так и не став отелем. Гирфанов утверждает, что причина этому — бюрократия и отсутствие содействия властей города. Неоднократно нынешнему владельцу приходилось получать разрешения на строительство и множество других документов, но после этого власти создание отеля по разным причинам останавливали.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».