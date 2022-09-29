Никола Дедович: «Казанская Универсиада была перфект. Вери, вери гуд»

Новичок «КОС-Синтез» в детстве пережил бомбардировки

Интервью спортивной редакции «Реального времени» с новичком ватерпольной команды «КОС-Синтез» Николой Дедовичем проходило на смеси русского и английского языков, причем Никола понимал большинство вопросов, даже старался отвечать на русском, после чего переходил на английский.

Дедович начинал в команде «Студент»

— Никола, поначалу расскажите кратко о своих предыдущих командах.

— Я начинал в восемь лет с белградского «Партизана», и в 2009 году 17-летним попал в главную команду, после чего перешел в «Раднички» из Крагуеваца, затем уехал из страны, став игроком хорватского «Приморья» из Риеки, наконец, покинул бывшую Югославию и перед переходом в «Синтез» шесть лет защищал цвета немецкого «Шпандау 04» из Берлина.

— Позвольте, но у меня есть запись, что вы были еще игроком «Студента», причем вашими партнерами были Ристичевич, Шапонич, из игроков, ставших впоследствии известными.

— Все так. «Студент» на тот момент был второй командой «Партизана», по сути, его дублем, с одной заявкой.

— А как же «Баньица»?

— «Баньица» стала дублем «Партизана» уже в нынешние времена.

— Если пройтись по дублям, то сейчас у «Нови Београда» есть «Вукови», у «Шабаца» — «Сава». Это все ныне существующие дубли, и почему тогда нет второй команды у такого суперклуба, как «Црвена звезда»?

— У «Црвены звезды» сейчас нет дубля, почему — не знаю. Но у них, у «Радничек», есть еще молодежные команды, выступающие в первенстве Сербии, а дубли играют в чемпионате второй, первой или даже высшей лиги. (Так и есть, «Вукови» поднялись в Высшую лигу, «Сава» — в первую, где уже играет «Баньица», — прим. ред.).

— У «Партизана», судя по сербской прессе, опять проблемы с бюджетом и составом.

— Да, нет денег. Это не касается других видов спорта в спортивном клубе, то есть футбола, баскетбола, волейбола, гандбола, а вот в водном поло нет хорошего спонсора, и тренерам приходится играть молодыми игроками. К счастью, у клуба очень хорошая школа, большая часть воспитанников выступает за юниорские и молодежные сборные Сербии. Потом, подобная ситуация уже происходила в прошлом, поэтому есть понимание, как ее пережить.

Фото: Максим Платонов

«Играл в чемпионате Мальты в летний период»

— «Баньица» и «Партизан», «Вукови» и «Нови Београд», «Београд», «Црвена звезда», вместо студенческой команды «Студент», сейчас другая студенческая «Сингидунум», раньше были «Стари град», я уже кого-то позабыл. Сколько команд в Белграде - и Сербия олимпийский чемпион, сколько команд в Москве - и Россия даже не может стать участником Олимпиады с 2004 года.

— У нас шесть-семь профессиональных команд и много любительских. В Москве — одна? А сколько было в СССР? Пять? (Тут я перечислил «Динамо», МГУ, «Москвич», «Торпедо», ЦСК ВМФ, — прим. ред.). Я помню 2000 год, Сидней, и 2004 год, Афины, когда ваша сборная становилась призером Олимпиад. Почему сейчас нет медалей, не скажу, не знаю, но у российской команды есть хорошие игроки, тот же Харьков, который стал чемпионом Европы в составе Хорватии, мой одноклубник по «Шпандау 04», который стал немецким гражданином, а также Меркулов, Холод, Шепелев, на позицию которого я перешел в «Синтез», Лисунов, Лазарев, Латыпов, Одинцов, мои новые партнеры по Казани.

— У вас в анкете есть еще выступление за «Шлиему Уондерерс» из Мальты.

— Это по сути любительский чемпионат, который Мальта проводит только в летний период, для тех, кто не задействован в составах своих сборных на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Согласен с вами, уровень очень хороший за счет легионеров, которые каждая из команд может привлекать в свой состав от двух до трех человек. Играл француз Бодегас, который не мог тогда выступать, поскольку переходил из французской сборной в Италии, у него был карантин, играли Нагаев, Холод, за «Шлиему» выступал Гаврил Суботич, только не в тот период, когда я играл. Там платят хорошие зарплаты, плюс все накладные расходы, но это удовольствие длится только три месяца, а остальное время Мальта посвящает своему национальному чемпионату, уже без легионеров.

— Вот так плавно мы перешли к теме ваших выступлений за сборную Сербии, причем они любопытны своими перепадами. Пятое место на чемпионате мира-2019 в Кванджу, победа в Токио, где Сербия стала олимпийским чемпионом в третий раз подряд. Год спустя, правда, даже не попала в призеры и на чемпионате мира и на Европе, что объяснимо сменой состава. А раньше почему происходили подобные перепады?

— Вы сами ответили на вопрос: сменой состава. Только сейчас это произошло уже окончательно, когда сборную покинули шесть легендарных ватерполистов: братья Пиетловичи (один из них — Гойко — ранее защищал цвета «Синтеза», Алексич, Митрович, Прлаинович, Филипович). Что касается Кванджу, то там не все из лидеров смогли сыграть. Но Олимпиада — самый главный старт для нашего вида спорта, и мы, включая всех лидеров, очень хорошо подготовились и провели очень сильный турнир.

Сейчас пришло время вашего поколения становиться лидерами, и это та часть игроков, которая выступает вместе еще с Универсиады в Казани, вы, Расович, Ранджелович.

Я скажу больше, мы вместе, наверное, года с 2009-го или 2010-го, когда впервые приехали в Казань еще юниорской сборной, чтобы принимать участие в одном из турниров, которые проводились в качестве подготовки перед Универсиадой. Потом в моей карьере была Универсиада 2011 года в Шеньчжэне, и казанская, касаемо которой могу сказать, что она была великолепно организована. Перфект, вери, вери гуд, все очень понравилось, кроме занятого нами третьего места, после Венгрии и России. Нравится здесь, люди хорошие, нет серьезного языкового барьера (тут Никола переходит на русский), сейчас шестой день, как я здесь. Помало понимаю (и возвращается к английскому), вначале сложно с новым языком, хотя на бытовом уровне я вообще все понимаю (и снова на русском), в следующий раз мы будем с вами разговаривать на русском.

Реваз Чомахидзе. Фото: Максим Платонов

«Мы очень быстро договорились с «Синтезом»

— Хвала, Никола. Кстати, мы затронули тему Бодегаса, который уже успел снова поменять гражданство, вернуть себе французское, чтобы иметь возможность сыграть на домашней Олимпиаде. Вы в «Шпандау 04» играли с экс-югославами Рестовичем, Чуком, выступающим за сборную Германии. Вам не предлагали сменить гражданство, поскольку в Германии легче было бы попасть в сборную, чем в мощный состав сборной вашей родины?

— Мне предлагали, но я хочу играть за Сербию. Я серб, это моя родина, к тому же несравнимо ставить рядом сборные Германии и Сербии. Хотя мои знакомые играют за различные сборные, тот же Васич за Грузию, откуда родом главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе. И это нормально, поскольку позволяет сыграть на чемпионатах мира, Европы или даже попасть на Олимпиаду, самореализоваться таким образом.

— Вы родились в 1992 году, ровно тогда, когда Югославия развалилась на шесть государств, и одно из них — вашу Сербию — отстранили от мирового спорта на три года, до 1995-го. Понятно, что вы не помните о тех временах, но что-то рассказывали старшие товарищи, к примеру Новак Джокович вспоминал о бомбардировках Белграда в интервью «Би-Би-Си», ту часть, которую потом англичане вырезали.

— Я помню, наверное, с 1999 года, когда мне было уже семь лет, и через год я пришел в водное поло. Мои родители были заинтересованы в том, чтобы я не погружался во все эти проблемы, более того, я помню эти бомбардировки, но тогда я был настолько маленьким, что воспринимал все это «по приколу». Даже находил свои плюсы в том, что не надо было ходить в школу.

Я понял из вашего вопроса, что вам нужен этот опыт, чтобы понять, как из него выйти с честью, но я могу посоветовать только адаптироваться к происходящим событиям, поскольку мы не можем изменить сложившуюся ситуацию.

— Распад Югославии был отмечен еще и военными действиями Боснии и Сербии, Хорватии и Сербии. И уже спустя совсем небольшое время спортсмены этих стран вернулись к совместным турнирам в баскетболе, где есть Адриатическая лига, в водном поло, где есть Региональная лига. Как вам удалось забыть прошлые обиды и снова объединиться?

— Давайте разделять наши разговоры про политику и спорт. Если говорить конкретно про водное поло, то до всех дошла простая мысль, что совместный чемпионат Региональной лиги будет сильнее разрозненных. Это сейчас в Сербии сформирован очень хороший чемпионат из трех лиг, но так было не всегда. Несколько лет тому назад подобного не было. Поэтому было принято решение о том, чтобы собрать вместе сильные команды Сербии, Хорватии, Черногории, то это делало всех их сильнее, поскольку они росли в конкурентной борьбе, когда каждую неделю у вас играется матч равных команд.

Фото: Максим Платонов

— Сейчас в чемпионат Сербии перешел казанский воспитанник Тимур Шайхутдинов, игравший за Волгоград.

— Я его не знаю, но знаю про Владислава Егорова (тоже казанский воспитанник), Никиту Круга, хотя лично не знаком. Я слежу за европейскими чемпионатами, а лично знаю Холода, с кем играл и сдружился в Германии, Меркулова.

— Как вам поступило предложение играть в Казани?

— Мне позвонили из администрации «Синтеза», до сих пор даже не знаю, кто это был, мы достаточно быстро договорились о личных условиях. У нас было обоюдное желание, когда я готов был играть здесь, а меня хотели видеть вместо ушедшего Романа Шепелева. Пока договорились на однолетний контракт, но хотел бы своей игрой увеличить срок контракта.



Джаудат Абдуллин