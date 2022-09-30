День в истории: в чашке с бактериями нашли пенициллин

Чем примечательна дата 30 сентября?

Сегодня, 30 сентября, в России — День интернета, в мире — День моря и Международный день перевода. 30 сентября объявили об изобретении пенициллина, в Дании опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, был подписан указ о создании Академии наук Республики Татарстан, на летающей лодке М-9 выполнили мертвую петлю. Родились психолог Этьенн де Кондильяк, певица Аида Гарифуллина, гимнастка Алия Мустафина. Умерли актер Василий Качалов, микробиолог Андре Львов, литературовед Дмитрий Лихачев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Родилась Аида Гарифуллина

30 сентября 1948 года в Москве умер актер Василий Качалов. Родился в Вильне (ныне — Вильнюс). В 1893 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке под руководством Владимира Давыдова. В 1896 году стал актером петербургского Театра литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был Алексей Суворин. По одной из версий, именно он придумал сценический псевдоним «Качалов» вместо неблагозвучной фамилии актера Шверубович. Качалов начинал свой творческий путь на подмостках казанского театра. 22-летний юноша вступил в труппу Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов под управлением Михаила Бородая 26 августа 1897 года. Давыдов рекомендовал его как одного из самых талантливых учеников. В феврале 1900 года Качалов покинул Казань, его пригласили вступить в труппу Московского художественного театра.



Фото: кадр видео

30 сентября 1987 года родилась певица Аида Гарифуллина. Серьезно заявила о себе в рамках программы «Одаренные дети Татарстана», выступив в Концертном зале имени Чайковского с Государственным симфоническим оркестром РТ, после стала стипендиатом фонда Шаляпина «Лучший голос года», потом получила грант мэра Казани на обучение в Германии и уехала в Высшую школу музыки в Нюрнберге, далее был Венский университет музыки, где она дебютировала в опере Моцарта «Так поступают все», исполнив партию Деспины.



30 сентября 1991 года был издан указ президента Татарстана Минтимера Шаймиева о создании Академии наук Республики Татарстан. Ее создали на базе научного потенциала высших учебных заведений, академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. Первоначально в совет учредителей Академии наук РТ вошли академик АH СССР Камиль Валиев, доктор технических наук, ректор Казанского авиационного института Геннадий Дегтярев, доктор технических наук, завкафедрой «Процессы и аппараты химической технологии», ректор Казанского химико-технологического института Сергей Дьяконов, доктор филологических наук, директор Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АH СССР Мирфатых Закиев, доктор ветеринарных наук, ректор Казанского ветеринарного института Газим Идрисов, директор Института органической и физической химии АH СССР Александр Коновалов и другие.



Фото: Максим Платонов

30 сентября 1994 года родилась гимнастка Алия Мустафина, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр. Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призер чемпионатов Европы и девятикратный призер чемпионатов мира. Ее отец Фаргат был бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале по греко-римской борьбе, работал тренером в спортивной школе ЦСКА, его предки — из деревни Малое Рыбушкино Краснооктябрьского района Нижегородской области.



30 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало, что по делу ректора КХТИ допросили его соперника по выборам. «Когда он стал ректором, он мог подписать документы задним числом», — таким предположением поделился с Вахитовским райсудом Казани директор Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ-КХТИ Рустам Нургалиев. Бывший начальник, коллега и конкурент Сергея Юшко на вузовских выборах свидетельствовал: в 2010—2017 годах декан Юшко был в вузе редким гостем, но под напором защиты признал, что фиксировать его появления в здании на Сибирском тракте, находясь в центре Казани, просто не мог.

Рустам Нургалиев. Фото: Ирина Плотникова

Мертвая петля — на летающей лодке



30 сентября 1916 года летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на летающей лодке М-9, доказав что высший пилотаж применим в боевых условиях даже на тяжело груженном гидросамолете. М-9 представлял собой биплан с двигателем 150 лошадиных сил. Фюзеляж и межкрыльные стойки у него были выполнены из фанеры, крылья и хвостовое оперение — только полотняные. Он развивал максимальную скорость полета 110 км/ч, посадочную — 85 км/ч и мог подняться на три километра. Нагурский решил выяснить, как долго гидроплан может набирать высоту направленный вертикально и через сколько времени рули теряют силу влияния на управление. Летчик выполнил две мертвые петли подряд.



30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге умер известный литературовед, искусствовед, историк культуры, филолог, публицист, академик РАН Дмитрий Лихачев. В 1928 году он окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. В 1938 году стал младшим, а с 1941 года — старшим научным сотрудником Института русской литературы АН СССР, где руководил сектором древнерусской литературы. Во время Великой Отечественной войны Лихачева эвакуировали из блокадного Ленинграда в Казань. В нашем городе он продолжил свою научную работу. После войны он вернулся в Петербург и с 1946 года стал преподавателем Ленинградского государственного университета (с 1951 года — профессором). Одновременно с педагогической работой он продолжал много времени уделять и научно-публицистической деятельности. Лихачев — автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы (главным образом древнерусской) и русской культуры. Он написал более 500 научных работ, более 600 публицистических трудов по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы. Многие из его трудов переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, чешский, французский, испанский, японский, китайский, немецкий языки.

Фото: Игорь Пальмин / flickr.com/photos/igorpalmin / CC BY-SA 2.0

Грибковыми спорами пропитали пальто



30 сентября 1928 года английский микробиолог Александр Флеминг объявил об открытии пенициллина. Открытие британского ученого ознаменовало эру современных антибиотиков. Вышло это случайно: споры грибка надуло ветром из открытого окна. Ученый назвал продукт, выделяемый плесенью, обнаруженной в чашке с бактериями, пенициллином. Флеминг также обнаружил, что бактерии обладали устойчивостью к антибиотикам, если на них воздействовали малым количеством пенициллина либо если антибиотик употреблялся слишком короткий срок. Изобретатель предупреждал о нежелательности использования пенициллина до определения диагноза. Массовое производство пенициллина запустили американцы. Когда оксфордские ученые смогли доказать эффективность пенициллина, шла Вторая мировая война. В это время в противобактериальном средстве нуждались как никогда: солдаты чаще гибли от инфекций, занесенных в раны, чем от самих ран. Но британские фармацевтические компании были и без того завалены оборонными заказами, поэтому в 1941 году ученые Ховард Флори и Норман Хитли отправились в США. Для того чтобы плесень не смогли украсть или передать немцам, грибковыми спорами пропитали пальто.



30 сентября 2005 года в датской газете Jyllands-Posten появилась статья о самоцензуре и свободе слова: в тексте говорилось, что когда датский писатель Коре Блюйтген написал популярную книгу об исламе для детей, то оказалось, что ни один художник не согласился рисовать к ней иллюстрации без условия сохранения анонимности. Свое решение они объясняли существующим в исламе запретом на изображение животных и людей (и в особенности пророка Мухаммеда). В качестве иллюстраций статью сопроводили двенадцать карикатур на пророка. Руководство газеты Jyllands-Posten стало утверждать, что опубликованные рисунки — лишь демонстрация осуществления на практике свободы слова. Однако многие мусульмане как в самой Дании, так и за ее пределами увидели в карикатурах сознательную провокацию. Двое авторов карикатур были вынуждены скрываться из-за угроз. Министерства иностранных дел одиннадцати исламских государств потребовали от датского правительства извинений за публикацию, а некоторые из этих стран, не дождавшись извинений, в знак протеста закрыли свои посольства в Дании. За дипломатическими протестами последовал бойкот датских товаров. Но спустя время несколько датских и одно норвежское издания начали перепечатывать карикатуры. В январе 2006 года датские власти отказались возбудить уголовное дело по факту публикации, мотивируя свой отказ отсутствием в действиях редакции газеты состава преступления. В феврале того же года руководство страны отказалось приносить официальные извинения, заявляя, что не может вмешиваться в дела прессы.