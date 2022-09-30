Кто учит студентов КФУ управлять недвижимостью

… и зачем практикам рынка преподавать в университете?

Фото: Дмитрий Резнов

Эксперт в сфере недвижимости, управляющий партнер компании Perfect RED и полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова с начала учебного года приглашена преподавать в КФУ. Елена преподает студентам кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ КФУ два курса: «Стратегический консалтинг в сфере недвижимости» и «Практика работы отечественных и зарубежных компаний на рынке недвижимости». О том, как идет обучение и почему важно приглашать практиков рынка обучать его будущих специалистов, Елена Стрюкова рассказывает в интервью «Реальному времени».

«Мы видим сложившийся дефицит кадров в нашем сегменте рынка»

— Правильно ли мы понимаем, сейчас в университете готовят специалистов обслуживания недвижимости?

— Мы занимаемся со студентами Института управления, экономики и финансов, проходящими программу бакалавриата на кафедре «Менеджмент в социальной сфере». Здесь не так давно появилась специальность «Сервис недвижимости» с очень интересным набором дисциплин. Слово «сервис» в английском языке имеет более широкое значение, чем в русском. Поэтому мне больше нравится называть специальность будущих бакалавров «Управление недвижимостью».

В сфере управления и эксплуатации девелоперскими проектами давно наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Обычно сюда идут работать люди, получившие образование в смежных областях — строительстве, юриспруденции, ретейле и маркетинге. Но сфера это специфическая, требующая глубинных знаний и навыков в широком круге областей. Поэтому профильное, специализированное образование, направленное именно на эти области знаний, нам необходимо. Я очень обрадовалась, когда узнала, что эта специальность есть в списке тех, которые можно получить в КФУ. В начале 2000-х, когда я начинала свой путь в недвижимости, в российских вузах не было ничего подобного. Мы учились у международных практиков, в ходе работы. Системное понимание устройства рынка недвижимости пришло уже позже.

— А кого готовит эта кафедра? Вы преподаете стратегический консалтинг будущим риелторам?

— Вы попали прямо в точку! О том, что у выпускников по этой специальности якобы всего два пути — идти в риелторы или оценщики, — я услышала от студентов на первом же занятии. Ничего не имею против этих профессий, но полагаю, что учиться 4 года для этого не нужно. Недвижимость — это целый мир, поэтому каждое занятие я стараюсь уделять внимание профориентации будущих специалистов, рассказывая им о богатой палитре профессий в сфере девелопмента и управления недвижимостью. Ведь сфера у нас очень широкая, и светлые умы с хорошей подготовкой здесь очень востребованы.

Помимо разбора реальных кейсов по управлению и стратегическому консалтингу из нашей ежедневной работы, я ставлю своей целью расширить диапазон будущих специалистов в плане выбора профессии. Пора рушить стереотипы, недвижимость — это не только риелтор и оценщик!

«Нас позвали как практиков рынка, и это, как мы считаем, правильно»

— Студентам какого курса вы преподаете?

— Я преподаю студентам третьего и четвертого курсов. Это завтрашние выпускники, скоро они станут нашими коллегами. Нагрузка с точки зрения количества часов для меня очень большая. Ведь основную работу никто не отменял, а есть еще общественная деятельность в Гильдии. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю себе в помощь внешних спикеров, признанных экспертов рынка. Больше всех мне помогает моя коллега Юлия Прохорова, управляющий партнер Perfect RED. Ее опыт на рынке недвижимости — более 10 лет. Она эксперт в коммерческом управлении крупными портфелями недвижимости. У нее есть собственная разработка учета доходов и расходов по арендному имуществу на базе модуля 1С «Управление недвижимостью». Юлия специализируется на разработке финансового моделирования объектов недвижимости, а это крайне важная часть в рамках учебного курса.

— Как началось ваше сотрудничество с университетом?

— Инициатива исходила со стороны кафедры менеджмента в социальной сфере. Мы получили предложение весной и были очень рады ему. Нас позвали как практиков рынка, и это, как мы считаем, правильно. Очень важно давать будущим специалистам объективную картину, учить их на реальных кейсах, и поэтому преподавать им должны опытные эксперты. Думаю, впоследствии это сослужит хорошую службу нашей отрасли в целом.

Фото: Роман Хасаев

— Вы говорите, что показываете студентам реальные кейсы. Это происходит умозрительно или вживую тоже?

— В программе предусмотрены экскурсии по объектам жилой и коммерческой недвижимости, которые находятся в Казани. Одну из них мы провели буквально на днях — это был ЖК «Мой Ритм» как образец комплексной жилой застройки. В качестве коммерческого объекта мы планируем посетить бизнес-центр Urban и один из торговых центров города. Это помогает нашим студентам понять специфику рынка, познакомиться с будущими работодателями, а действующим игрокам рынка — присмотреть себе новые кадры. Мы много времени уделяем практическим занятиям, даем ребятам пробовать себя в профессиональной сфере, в части выполнения аналитических задач и разработки идей на рынке недвижимости Татарстана.

— Учебные планы по вашим дисциплинам разрабатываете вы сами или они предоставляются уже готовыми?

— Есть утвержденные программы обучения, и мы стараемся работать в их рамках. Но хочется, конечно, дать знания шире. Управление недвижимостью как профессия оформилась в России не так давно. Профессиональному рынку недвижимости в нашей стране в его современном понимании от силы 30 лет. Я в свое время училась у лучших игроков рынка недвижимости США и Великобритании. Это старейшие мировые рынки, где стандарты работы начали формироваться более века назад.

Я рада делиться полученными знаниями и опытом сегодня. Хочется заразить студентов любовью к этой профессии. Здорово, что сейчас уже разработаны программы обучения, и особенно меня радует, что в них включается непосредственная работа с практиками рынка. Это означает, что скоро наши ряды пополнят молодые профессионалы-бакалавры, которые имеют живые, практические знания уже со студенческой скамьи. Потому что, повторюсь, кадровый голод у нас колоссальный.

Фото: Дмитрий Резнов

«Это еще и возможность отдать дань всем тем, кто меня учил»

— А студенты готовы воспринимать ваш опыт или относятся к этим предметам классически — «от сессии до сессии»?

— Они очень настроены на практику. Хотят попробовать свои силы в работе. Мы видим, с каким интересом они слушают лекции по теории, но особенный интерес у них вызывают практические кейсы, разбор, моделирование тех или иных ситуаций. Мы видим, что они действительно понимают, куда пришли и чего хотят, — набор небольшой, курс маленький, и на нем очень высоко замотивированные ребята.

Что самое интересное, мы обнаружили спрос на подобные лекции и семинары со стороны состоявшихся профессионалов рынка. Коллеги по рынку интересуются, нельзя ли и их сотрудникам послушать наши лекции и семинары.

— Вы всегда очень плотно занятой человек и востребованный профессионал. Как вам удалось встроить преподавание в свой сложный график? Для чего лично вам эта деятельность?

— Без Юлии я бы точно не справилась! Но в этом присутствует еще и мой личный мотив. Для меня это возможность отдать дань всем тем, кто учил меня. Я помню всех своих учителей и наставников, которые не жалели времени для меня. Для меня это шанс выразить свою благодарность.