Кто учит студентов КФУ управлять недвижимостью
… и зачем практикам рынка преподавать в университете?
Эксперт в сфере недвижимости, управляющий партнер компании Perfect RED и полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова с начала учебного года приглашена преподавать в КФУ. Елена преподает студентам кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ КФУ два курса: «Стратегический консалтинг в сфере недвижимости» и «Практика работы отечественных и зарубежных компаний на рынке недвижимости». О том, как идет обучение и почему важно приглашать практиков рынка обучать его будущих специалистов, Елена Стрюкова рассказывает в интервью «Реальному времени».
«Мы видим сложившийся дефицит кадров в нашем сегменте рынка»
— Правильно ли мы понимаем, сейчас в университете готовят специалистов обслуживания недвижимости?
— Мы занимаемся со студентами Института управления, экономики и финансов, проходящими программу бакалавриата на кафедре «Менеджмент в социальной сфере». Здесь не так давно появилась специальность «Сервис недвижимости» с очень интересным набором дисциплин. Слово «сервис» в английском языке имеет более широкое значение, чем в русском. Поэтому мне больше нравится называть специальность будущих бакалавров «Управление недвижимостью».
В сфере управления и эксплуатации девелоперскими проектами давно наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Обычно сюда идут работать люди, получившие образование в смежных областях — строительстве, юриспруденции, ретейле и маркетинге. Но сфера это специфическая, требующая глубинных знаний и навыков в широком круге областей. Поэтому профильное, специализированное образование, направленное именно на эти области знаний, нам необходимо. Я очень обрадовалась, когда узнала, что эта специальность есть в списке тех, которые можно получить в КФУ. В начале 2000-х, когда я начинала свой путь в недвижимости, в российских вузах не было ничего подобного. Мы учились у международных практиков, в ходе работы. Системное понимание устройства рынка недвижимости пришло уже позже.
— А кого готовит эта кафедра? Вы преподаете стратегический консалтинг будущим риелторам?
Помимо разбора реальных кейсов по управлению и стратегическому консалтингу из нашей ежедневной работы, я ставлю своей целью расширить диапазон будущих специалистов в плане выбора профессии. Пора рушить стереотипы, недвижимость — это не только риелтор и оценщик!
«Нас позвали как практиков рынка, и это, как мы считаем, правильно»
— Студентам какого курса вы преподаете?
— Я преподаю студентам третьего и четвертого курсов. Это завтрашние выпускники, скоро они станут нашими коллегами. Нагрузка с точки зрения количества часов для меня очень большая. Ведь основную работу никто не отменял, а есть еще общественная деятельность в Гильдии. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю себе в помощь внешних спикеров, признанных экспертов рынка. Больше всех мне помогает моя коллега Юлия Прохорова, управляющий партнер Perfect RED. Ее опыт на рынке недвижимости — более 10 лет. Она эксперт в коммерческом управлении крупными портфелями недвижимости. У нее есть собственная разработка учета доходов и расходов по арендному имуществу на базе модуля 1С «Управление недвижимостью». Юлия специализируется на разработке финансового моделирования объектов недвижимости, а это крайне важная часть в рамках учебного курса.
— Как началось ваше сотрудничество с университетом?
— Инициатива исходила со стороны кафедры менеджмента в социальной сфере. Мы получили предложение весной и были очень рады ему. Нас позвали как практиков рынка, и это, как мы считаем, правильно. Очень важно давать будущим специалистам объективную картину, учить их на реальных кейсах, и поэтому преподавать им должны опытные эксперты. Думаю, впоследствии это сослужит хорошую службу нашей отрасли в целом.
— Вы говорите, что показываете студентам реальные кейсы. Это происходит умозрительно или вживую тоже?
— В программе предусмотрены экскурсии по объектам жилой и коммерческой недвижимости, которые находятся в Казани. Одну из них мы провели буквально на днях — это был ЖК «Мой Ритм» как образец комплексной жилой застройки. В качестве коммерческого объекта мы планируем посетить бизнес-центр Urban и один из торговых центров города. Это помогает нашим студентам понять специфику рынка, познакомиться с будущими работодателями, а действующим игрокам рынка — присмотреть себе новые кадры. Мы много времени уделяем практическим занятиям, даем ребятам пробовать себя в профессиональной сфере, в части выполнения аналитических задач и разработки идей на рынке недвижимости Татарстана.
— Учебные планы по вашим дисциплинам разрабатываете вы сами или они предоставляются уже готовыми?
— Есть утвержденные программы обучения, и мы стараемся работать в их рамках. Но хочется, конечно, дать знания шире. Управление недвижимостью как профессия оформилась в России не так давно. Профессиональному рынку недвижимости в нашей стране в его современном понимании от силы 30 лет. Я в свое время училась у лучших игроков рынка недвижимости США и Великобритании. Это старейшие мировые рынки, где стандарты работы начали формироваться более века назад.
Я рада делиться полученными знаниями и опытом сегодня. Хочется заразить студентов любовью к этой профессии. Здорово, что сейчас уже разработаны программы обучения, и особенно меня радует, что в них включается непосредственная работа с практиками рынка. Это означает, что скоро наши ряды пополнят молодые профессионалы-бакалавры, которые имеют живые, практические знания уже со студенческой скамьи. Потому что, повторюсь, кадровый голод у нас колоссальный.
«Это еще и возможность отдать дань всем тем, кто меня учил»
— А студенты готовы воспринимать ваш опыт или относятся к этим предметам классически — «от сессии до сессии»?
— Они очень настроены на практику. Хотят попробовать свои силы в работе. Мы видим, с каким интересом они слушают лекции по теории, но особенный интерес у них вызывают практические кейсы, разбор, моделирование тех или иных ситуаций. Мы видим, что они действительно понимают, куда пришли и чего хотят, — набор небольшой, курс маленький, и на нем очень высоко замотивированные ребята.
Что самое интересное, мы обнаружили спрос на подобные лекции и семинары со стороны состоявшихся профессионалов рынка. Коллеги по рынку интересуются, нельзя ли и их сотрудникам послушать наши лекции и семинары.
— Вы всегда очень плотно занятой человек и востребованный профессионал. Как вам удалось встроить преподавание в свой сложный график? Для чего лично вам эта деятельность?
— Без Юлии я бы точно не справилась! Но в этом присутствует еще и мой личный мотив. Для меня это возможность отдать дань всем тем, кто учил меня. Я помню всех своих учителей и наставников, которые не жалели времени для меня. Для меня это шанс выразить свою благодарность.
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