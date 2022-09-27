День в истории: как Ефим Артамонов до Александра I на велосипеде ехал

Чем примечательна дата 27 сентября?

Фото: Мазур Владимир / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Сегодня, 27 сентября, в мире — День туризма, в России чествуют воспитателей и всех работников дошкольного образования. 27 сентября папа римский утвердил Орден иезуитов, Александру I представили первый в мире велосипед, в Казань прибыл Александр Дюма, в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад, появилась знаменитая формула E=mc². Родились художник Лотфулла Фаттахов, актер Рамиль Вазиев, писательница Анастасия Цветаева. Умерли писатель Фатих Карими, художник и скульптор Эдгар Дега, создатель средств ПВО Александр Леманский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Я в Казани, в царстве татар»

27 сентября 1858 года на пароходе «Нахимов» в Казань прибыл знаменитый французский романист Александр Дюма — автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Он остановился в гостинице пароходного общества «Меркурий» в Адмиралтейской слободе и пробыл в Казани неделю. Все это время его приглашали на званые обеды и ужины в «благородных» домах, многие хотели с ним сфотографироваться. «Я в Казани, в царстве татар», — писал Дюма. В одной из лавок он приобрел книгу «Граф Монте-Кристо» с портретом автора, от которого Дюма расхохотался. Генерал Лан организовал для гостя охоту на зайцев. Покинул Дюма Казань 3 октября на пароходе «Нахимов».

27 сентября 1918 года в деревне Анда, сейчас — Сергачского района Нижегородской области, родился художник Лотфулла Фаттахов. Пешком пришел в Казань, чтобы учиться в татарской школе Ново-Татарской слободы, жил в семье Хариса Якупова, с которым после поступил в Казанское художественное училище. Во время Великой Отечественной войны попал в плен, потерял слух и речь, сбежал и вступил в Движение Сопротивления. Помимо живопиcи, занимался шаржами, публикуясь также в журнале «Чаян».

Фото tatmuseum.ru

27 сентября 1937 года был расстрелян писатель Фатих Карими. Родился в деревне Миннибаево Бугульминского уезда Самарской губернии, учился в медресе «Камалия» в Чистополе, потом — в Истамбульском университете. Преподавал в деревне Дерекой Ялтинского уезда Таврической губернии, после написал книгу «Путешествие в Европу» и переехал в Оренбург, где открыл типографию «Каримов, Хусаинов и К°», редактировал газету «Вакыт» («Время»), был учителем. В 1925 году переехал в Москву, преподавал турецкий язык в Восточном университете и работал в Татарском отделении Центрального издательства народов СССР. Помимо прозы, написал учебники по истории, географии, педагогике.

27 сентября 1973 года в Набережных Челнах родился актер Рамиль Вазиев. Учился в академии культуры и искусств, с 1995 года служит в Камаловском театре. В 2011-м получил премию Дамира Сиразиева, а в 2017-м — премию «Тантана» за роль Нуретдина в спектакле «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») по пьесе Карима Тинчурина.

27 сентября 2021 года «Реальное время» рассказывало, как российские оптовики белорусских теплоизоляционных плит требуют привлечь к ответственности казанскую компанию «Белтермо», развязавшую против них патентную войну из-за использования товарного знака BELTERMO. По их жалобе УФАС по Татарстану возбудило антимонопольное расследование по резонансной статье ч. 1. ст. 14.4. «О защите конкуренции». Проще говоря, «Белтермо» подозревают в патентном рейдерстве, когда исключительное право используют для понуждения игроков к лицензионным платежам.

Фото: beltermo.su/kzn

Первый, детский

27 сентября 1801 года уроженец Прикамской земли, крепостной Подвинского завода Ефим Михеевич Артамонов доехал на первом в мире двухколесном велосипеде со скоростью 10 км/ч от Урала до Петербурга на коронацию Александра I и представил свое изобретение царю. Велосипед сделали на Нижнетагильском заводе, он был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего.

27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России детский сад. Его открыла жена известного российского профессора Карла Люгебиля Софья. Это было платное учреждение, и отдать туда детей могли себе позволить только очень обеспеченные родители. В Петербурге к новинке отнеслись скептически: говорили, что большое количество коллективных игр ограничивает детей, игры с мелкими предметами портят зрение, а пение — сажает голос. Но уже через 3 года частные детсады начали открываться в других городах России.



Фото wikipedia.org

Иезуитам — орден

27 сентября 1540 года папа римский Павел III утвердил новый монашеский орден — Орден святого Игнатия. Орден скоро обрел второе название — Общество Иисуса, а его члены стали называться иезуитами. Иезуиты имели права священников, но могли вести светский образ жизни. От членов общества требовалась армейская дисциплина, беспрекословное повиновение младших по положению. Они разработали новую систему морали, назвав ее «приспособительной», которая позволяла произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования в зависимости от обстоятельств. Из-за этого слово «иезуит» приобрело переносное значение и стало синонимом хитрого, двуличного человека.

27 сентября 1905 года Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?». В ней предлагалась знаменитая формула E=mc², которая определяла связь массы и энергии. Эта формула стала символом теории относительности и одной из самых известных формул в физике. Формула также стала известна благодаря широко использованному популяризаторами науки заключению, что масса тела увеличивается с увеличением его скорости.

