Питерская машина Ротенберга и большие проблемы татарстанских команд. Как дела в КХЛ?

Итоги недели в Континентальной хоккейной лиге

По-разному стартовали «Ак Барс» и «Нефтехимик» в новом сезоне Континентальной лиги, но назвать начало сезона обоих клубов удачным нельзя. Казань, с учетом амбиций, не выступает так, как от нее ожидали, а наставник Олег Знарок нервничает и ругается с журналистами. Ну а в Нижнекамске пока что все очень плохо — всего одно очко в активе. Зато все в порядке в петербургском СКА, который катком проходится по соперникам. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги недели в отечественной хоккейной лиге и приводит главные события ушедшей семидневки.

СКА — пока самая мощная машина старта сезона. Скепсис по поводу Ротенберга-тренера в топку?

Когда в начале года многолетний генеральный менеджер питерского СКА Роман Ротенберг решил отодвинуть от мостика главного тренера Валерия Брагина и встать на это место самому, не шутил только ленивый. Болельщицкая среда забурлила шутками о том, что у функционера развилась мания величия настолько, что следующим шагом будет назначение самого себя на пост главного и тренера сборной России, где Ротенберг также занимает пост главы штаба.

Однако сильно обрезанное окончание регулярки (из-за эпидемии коронавируса в командах и Олимпиады в Пекине) показало, что и под руководством тренера, не имеющего хоккейного прошлого и тренерских навыков, можно вести петербургскую команду на уровне не хуже, чем это было при Брагине. Да и в плей-офф ХК СКА не сказать что провалился.

Если тогда это можно было объяснить тем, что команда, мол, продолжает играть по инерции (или как модно нынче говорить «на багаже Брагина»), то старт нынешнего сезона эти объяснения сметает напрочь. Восемь побед на старте сезона и практически никаких изъянов в системе игры петербургских «армейцев» уже через 9 месяцев, после того как Роман Ротенберг занял пост, — отличное опровержение прежних теорий.

Что для такого результата сделал молодой наставник СКА? Во-первых, серьезно обновил состав, отпустив практически всех легионеров и набрав на их место молодых россиян. А во-вторых, серьезно обновил тренерский штаб, пригласив опытного Сергея Зубова (некогда уже работавшего главным тренером СКА) и Евгения Корешкова. В отличие от того же Брагина, который наверняка уходил с поста главного в помощники не без обид, у этих двух специалистов есть большой опыт работы в КХЛ.

фото: ska.ru

Что касается состава, то здесь произошла очередная волна омоложения. Из Петербурга летом уехали опытные Ларс Юханссон (35 лет), Василий Токранов (33), Мэт Робинсон (36), Оскар Фантенберг (30), Антон Бурдасов (31), Йоонас Кемппайнен (34), Лео Комаров (35) и Евгений Тимкин (32).

На их места пришли 20-летний Александр Никишин (21 год будет в октябре), Марат Хайруллин (26 лет), Дамир Жафяров, Николай Прохоркин (по 28 лет), Дмитрий Яшкин и Артем Федоров (по 29 лет). Теперь же средний возраст «армейцев» — чуть выше 25 лет. В общем, эти обновления тоже позволили добавить команде в скоростях на льду.

Пока что в Санкт-Петербурге мы видим команду-антипод «Ак Барса», которая не слишком бросалась в глаза во время летнего трансферного окна, за исключением пары-тройки трансферов (Яшкин, Жафяров), но зато сумела быстро найти химию благодаря тренерам и в сентябре предстала «переродившимся фениксом».

Большинство «Ак Барса» по-прежнему худшее, а Знарок срывается на журналистов

Обратная ситуация разворачивается в Казани. Более тридцати попыток не могли хоккеисты «Ак Барса» вымучить хотя бы одну заброшенную шайбу при розыгрышах большинства, и это однозначно худший показатель среди всех команд в КХЛ. Все бы ничего, но на Олега Знарка это давит по одной простой причине: у него под крылом находятся лучшие игроки с российскими паспортами для реализации лишнего на льду.

Александр Радулов, Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Петров, Вячеслав Войнов, Василий Токранов… Если взять эти имена, то на бумаге звучит как лучшая бригада большинства во всей лиге. Но…

Очевидно, что и сам наставник команды Олег Знарок не выдерживает уровня давления, которое почувствовал после довольно неубедительного старта сезона. Индикатор простой: общение специалиста с журналистами. По этой простой шкале всегда можно было определить, насколько наставник контролирует ситуацию.

Что самое интересное, принципы поведения Знарка на послематчевых пресс-конференциях прямо пропорциональны тому, как закончился матч. После выигранного матча он готов был раскрывать все тонкости хоккейного «сленга» журналисту «Реального времени» и терпеливо объяснять, что такое «наложение».

А вот после проваленной домашней игры со «Спартаком» он взъелся на всех собравшихся и стал в буквальном смысле хамить, вести себя вызывающе, а на спокойные и логичные вопросы о плохой игре Вадима Шипачева принялся в разных формах заявлять, что это не их, журналистов, ума дело и со всем он разберется сам. «Отвечайте за свои слова. Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. Еще своими мыслями делиться я должен…» — примерно такой тон задал Олег Валерьевич после 0:2 от «Спартака».

Ответы на манер «вы все профаны, дайте работать профессионалам» очень опасны в плане разрыва команды с ее болельщиками. Потому что в моменты таких срывов главный тренер, вероятно, забывает, что отвечает на вопросы не представителям СМИ, а болельщикам команды через те медиа, в которых журналисты работают. Болельщик хочет знать, что не так с дорогостоящим Вадимом Шипачевым и почему не работает большинство. А когда Знарок огрызается и отказывается объяснять недоработки, он закрывает дела команды от тех, ради кого она существует. Вряд ли такой подход устроит казанскую публику. А учитывая результаты, эта публика тем паче очень быстро ополчится на наставника казанской команды.

«Нефтехимик» валится на глазах. Нужно срочно исправлять ситуацию

Катастрофой можно назвать начало сезона для другой татарстанской команды, «Нефтехимика». Десять поражений подряд, и всего одно очко, заработанное в матче с ЦСКА. Это худший результат среди всех 22 команд Континентальной хоккейной лиги.

До восьмого места отрыв составляет уже семь очков, и это уже в сентябре. Нивелировать такое отставание будет все сложнее, если не форсировать и не менять положение дел прямо сейчас.

Что в руководстве нижнекамцев уже сделали? Во-первых, выразили полную поддержку и доверие главному тренеру команды Олегу Леонтьеву. Во-вторых, своевременно приняли кадровые решения — расстались с вратарем Алексеем Мурыгиным и со словацким нападающим Самуэлем Бучеком.

У Мурыгина ужасные показатели в трех играх: 80,9% отраженных бросков и коэффициент надежности — 5,58. Ну а Бучек за шесть матчей не набрал ни одного очка. Все решения руководства нижнекамцев выглядят логичными и правильными. Наставник команды действительно заслужил свой кредит доверия результатом в прошлом сезоне, а потери «Нефтехимика» быстро закрыть не удалось. Так что теперь тут будут искать другие кандидатуры, чтобы закрыть слабую вратарскую линию и нападение.

Помогать «волкам» в Нижнекамск приехал Эмиль Гарипов, не пригодившийся «Трактору» (это уже четвертая его команда после того, как вратарь покинул родную Казань). Пожалуй, это именно тот уровень, в котором Гарипов обязан доказывать свой класс. Под массированной обороной «Ак Барса» Билялетдинова он чувствовал себя комфортно. А насколько он будет полезен в команде, не хватающей звезд с неба, будет интересно посмотреть.