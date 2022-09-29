От Чемезова до Бикмуллина: топ-10 электронщиков Казани

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России разрабатывает концепцию государственной политики по развитию отечественной микроэлектроники до 2030 года. Чиновники предлагают фактически с нуля создать новую отрасль. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, с каким «багажом» Казань встречает ренессанс микроэлектроники в стране и кто из крупных игроков сегодня представлен на рынке приборостроения.

Микроэлектроника в России отстает от мировой на 10—15 лет, отрасль серьезно зависит от зарубежных технологий и испытывает острый кадровый дефицит. По данным Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), российская электронная промышленность сегодня составляет десятые доли процента от мировой, а масштаб деятельности крупнейших российских производителей электроники на три порядка меньше, чем у лидеров мирового рынка.



Значительная часть предприятий отрасли находится вне конкурентной среды, под управлением государственных корпораций и холдингов, в условиях административного распределения заказов и финансирования. Это лишает стимулов повышать экономическую эффективность и развивать производственную кооперацию, приводит к искаженным представлениям о рынке и ошибкам в планировании инвестиций и вызывает недоверие частных инвесторов к отрасли.

Ситуация усугубляется зависимостью российских производителей электроники, а также их заказчиков от закрытых базовых технологий зарубежной разработки.

Основные проблемы отрасли:

отставание технологий на 10—15 лет от мирового уровня,

трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм,

нехватка производственных мощностей,

критическая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий,

невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой,

низкая инвестиционная привлекательность,

высокая стоимость производства компонентов в РФ,

острый дефицит кадров.

Фото: Максим Платонов

По оценкам экспертов, до 2030 года в отрасль микроэлектроники будет направлено более 3 трлн рублей. В мае российские производители микроэлектроники попросили выделить из бюджета до 2030 года 900 млрд рублей на развитие отрасли, рассказывал замглавы Минпромторга Василий Шпак. При этом внебюджетные источники оценивались в 2,7 трлн рублей.



На федеральное финансирование может рассчитывать и Казань: здесь уже создан кластер приборостроения и есть необходимые кадры. Конкуренцию Татарстану может составить Зеленоград. О планах создать кластер радиоэлектроники заявляла и соседняя Марий Эл. В январе 2022 года в Минпроме региона анонсировали масштабный проект по развитию радиоэлектроники стоимостью 32,6 млрд рублей. Но у Татарстана есть и преимущество — «сильные айтишные мозги».

Мы проанализировали рынок и составили топ-10 предприятий Казани, на базе которых могут появиться новые современные производства. Интересантами в этом процессе могут выступить концерн «Радиоэлектронные технологии» и Николай Колесов, ICL-КПО-ВС и Виктор Дьячков, Холдинговая компания «Ак Барс» и Иван Егоров, а также казанский бизнесмен, председатель ООО «Информационные системы» Марат Бикмуллин.

Топ-10 предприятий Казани в области электроники и вычислительной техники по годовому обороту



Компания Владельцы Продукция Оборот в 2020 г., млрд рублей 1

Завод «Элекон»

ЗАО «Риверпарк» (21,7%) ЗАО «Канфинанс» (20,05%) АО «Высокие технологии» (19,9%) ЗАО «Ингрупп» (19,2%)

Входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)

разработчик и производитель электрических соединителей

6,5 2



«ICL-Техно»



АйСиЭл-КПО-ВС (40%) Виктор Дьячков (30,60%) производитель вычислительной техники



4,3 3



АО «КОМЗ»







ЗАО «Риверпарк» (18,6%) ЗАО «Канфинанс» (18,6%) ЗАО «Ингрупп» (18,6%)

разработка оптических приборов и комплексов







3,1







4



ОАО «Казанский завод «Электроприбор»

Холдинговая компания «Ак Барс» (75%)



продукция авиационного спецназначения, промышленного, бытового назначения, датчиков давления



3,02 5



АО «Радиоприбор»













АО «КРЭТ» (56%) Минземимущество РТ (43%)

Входит в концерн «Радиоэлектронные технологии



разработка и производство систем и средств государственного радиолокационного опознавания и аппаратуры криптографического кодирования



2,6 (в 2019 году)











6

АО «Стелла-К»

ООО «Бизнес и инвестиции» (50%)

АО «Высокие технологии» (50%)



производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, средств оптико-электронного подавления, контрольно-проверочной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

1,3

7

АО «Казанский электротехнический завод»

АО Завод «Элекон» (42,6%)

металлодетекторы, печатные платы



1,1 8

Казанское приборостроительное конструкторское бюро (входит в «Ростех»)

АО КРЭТ (72,10%) Госкорпорация «Ростех» (27,9 %)

Входит в концерн «Радиоэлектронные технологии



производитель широкого спектра датчиков и электронной аппаратуры



0,5* 9

АО «Теплоконтроль»

Абдуллин Альберт Галиуллович

производство измерительной техники для различных отраслей



0,5

10

ООО «Техавтоматика»





Бикмуллина Фаруза Бариевна (51%)

Владимир Дмитриев (49%)



производство датчиков для систем мониторинга, метеостанций, газоанализаторов метеорологии



0,37

* предприятие не раскрывает финансовые показатели

Традиционно в СССР основным заказчиком всех высокотехнологичных разработок был военно-промышленный комплекс. И сегодня в этом отношении немного что изменилось: мало кто может сравниться с имеющим солидное финансирование ВПК.



Самые сильные позиции на рынке сегодня у холдинга «Радиоэлектронные технологии» и связанных с Николаем Колесовым производств — Завода «Элекон», АО «КОМЗ», АО «Радиоприбор», АО «Стелла-К», АО «Казанский электротехнический завод» и Казанского приборостроительного конструкторского бюро.



Гражданскую и бытовую электронику в России почти не производят. До февраля 2022 года у страны не было проблем с импортом комплектующих, поэтому ситуация не стояла так остро. Например, с дефицитом комплектующих в этом году столкнулась компания ICL, которая занимается производством компьютерного оборудования. В прошлом году на заводе ICL была произведена 121 тысяча единиц оборудования, из которых только половина — на российских материнских платах. В этом году стало известно о планах компании построить завод по изготовлению печатных плат за 2 млрд рублей на территории ОЭЗ «Иннополис». Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе «ICL-Техно», сейчас решаются организационные вопросы, запуск завода запланирован на 2023 год.

Опыт в приборостроении есть и у холдинга «Ак Барс», который контролирует казанский завод «Электроприбор». В наш топ мы включили и АО «Теплоконтроль», которое принадлежит Альберту Абдуллину, и ООО «Техавтоматика», контролируемое известным казанским бизнесменом Маратом Бикмуллиным.



«В Казани сегодня работают игроки высшей лиги федерального уровня»

Михаил Юриков директор ЦМИТ «Авиатор» Как таковой микроэлектроники в Казани практически не существует. Наш технопарк — это история чисто частная. У нас ни копейки государственных инвестиций в проект нет. И сейчас мы все-таки решили претендовать на субсидию на создание технопарка в сфере электронной промышленности, поскольку готовится выделение субсидий по Российской Федерации на создание таких технопарков. Сегодня в технопарке «Авиатор» на площади 12 тыс. кв. м находятся порядка 15 резидентов, которые за прошлый год произвели продукции в сфере электронной промышленности на сумму порядка 2 млрд рублей. Только наши резиденты сегодня нуждаются в 6 тысячах кв. м для размещения производств электроники. Это «выстрелило» практически с началом определенных событий. Случилось так, что многие позиции, которые поставлялись традиционно из Европы, вообще пропали, из Азии — сейчас начинают пропадать. Нашим резидентам стало сложнее комплектовать свои производства, возник большой спрос на эту продукцию. Сейчас совместно с Институтом развития города мы рассматриваем вариант превращения территории вокруг технопарка «Авиатор» в хай-тек-квартал. У нас есть опыт, мы понимаем, как развивать промышленную территорию с целью получения добавленной стоимости и дохода от размещения небольших, но приносящих большую прибыль производств. Самый большой вопрос — это, конечно, кадры. Сегодня мы приглашаем людей с идеями, даже еще не являющимися стартапами, у которых есть желание производить что-то в сфере электроники и приборостроения, к нам на площадку. Мы можем помочь и подсказать. У нас есть большой опыт. В 2020 году резиденты технопарка «Авиатор», выпускающие электронную продукцию, забрали 20% федеральных инвестиций, которые пришли на весь Татарстан. Площадка размером тогда еще 1,5 га (сейчас 2,5 га) принесла почти 140 млн рублей федеральных денег на развитие проектов в сфере электроники.

Марат Бикмуллин председатель ООО «Информационные системы» При грамотной, взвешенной и последовательной политике в области высоких технологий Россия в перспективе 10—20 лет может догнать Запад. Этот путь проходили Япония, Сингапур, Китай. Лично у меня есть понимание, как и что надо делать. Надеюсь, оно есть и у руководства страны. Электроника — это длинные и большие деньги, сравнимые с бюджетом РФ. Россия пока уступает в привлекательности Западу. Для доверия мировых инвесторов нужны десятилетия стабильности и много положительных примеров инвестиционных проектов в сфере микроэлектроники. Исторически так сложилось, что специализация у Татарстана — это нефтехимия. Но в республике есть кадры, производственные традиции, благоприятный для жизни климат, адекватное руководство — это тот «скелет», на котором может нарасти электронная индустрия. В Казани сегодня работают игроки высшей лиги федерального уровня. До СВО продукция наших предприятий поставлялась во все страны мира, включая передовые по части электроники державы.

Эльдар Муртазин главный редактор Mobile-review.com, ведущий аналитик MRG Отрасль микроэлектроники создается в России не с нуля. Начатки у нас есть. Это десятки разных предприятий. Они, конечно, в очень разрозненном состоянии, как говорится, с миру по нитке возникали, в основном из-за действительно практических потребностей бизнеса или оборонки. Сегодня это все пытаются причесать и развить. До 2030 года времени не так много. В условиях санкций и торговой блокады достаточно трудно будет получить очень большой толчок. Сегодня большую часть производств электроники в России контролирует «Ростех». Я думаю, что частный бизнес сегодня тоже может участвовать в создании новых производств. Другое дело, что это достаточно дорогостоящая история. Когда мы говорим о микроэлектронике, мы представляем заводы стоимостью миллиарды.

Здесь горизонт возврата денег — 10—20 лет. И вероятность провалиться высока. Для частного бизнеса это слишком высокий горизонт планирования, он не готов вколачивать миллиарды долларов в то, что может окупиться «в ноль» лет через 10. С одной стороны, все очень сложно. С другой — я очень позитивно смотрю и считаю, что у нас может получиться. Задачи национальной безопасности будут решаться. Сегодня стране нужно развивать ряд стратегических направлений: производство оптико-волокна, производство фидеров, то есть производство конкретных продуктов. Зачастую для этого достаточно одного завода. Хотя, безусловно, могут появиться и маленькие производства, где можно создавать отдельные компоненты. Сегодня частные компании могут найти ниши для себя в этой области и наращивать компетенции. Микроэлектроника сейчас — это такой Клондайк, золотая жила. Я думаю, что Казань сможет стать таким центром развития микроэлектроники. Во-первых, у города хорошая логистическая доступность. Во-вторых, есть квалифицированные кадры. В-третьих, развитая энергетика. Казань выглядит вполне привлекательно для создания таких производств.



Олег Сальманов главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика» Задача развития в России собственного производства микроэлектроники и до февраля 2022 года была крайне сложной, некоторые считали ее нерешаемой. Сейчас же она многократно усложнилась из-за бегства капиталов, усилившейся утечки мозгов, прекращения или приостановки научного и инженерного сотрудничества, а также из-за фактического санкционного запрета технологического экспорта в Россию. В результате отрасль лишилась доступа к современным чипам, необходимому оборудованию и ПО. Построить же отрасль на полностью отечественных компонентах и технологиях — задача утопическая даже для Китая или США, не говоря уже о России, никогда не отличавшейся успехами в области создания собственной ЭКБ.



Альберт Бикбов экономист и блогер Заводы по производству микроэлектроники, микрочипов — самые дорогие, сложные, требовательные к кадрам и оборудованию производства из всех, существующих сейчас в мировой экономике. Есть понятие «технологическая сложность». Так вот, эта отрасль — просто чемпион по сложности. И в этой отрасли есть безусловные лидеры. Разумеется, это фирма TSMC из Тайваня, сейчас там выпускается более 50% мировой продукции, а наиболее передовой и совершенной — и вовсе под 90%. Речь идет о производстве чипов по технологии 5 нм. Ни Китай, ни Сингапур не могут даже отдаленно подступиться к этой технологии, потому что знающие специалисты говорят, что это не только запредельный хай-тек, но магия в чистом виде (серьезно!). Посторонние никак не могут воспроизвести этот процесс. Для сравнения: лучшее в Европе, предприятие Intel в Ирландии, собирает 14-нм-чипы. В Китае только собираются приступать к производству чипов 7 нм. В России все еще печальнее — самое современное производство работает по техпроцессу 90 нм. Как видите, отставание на порядки. И сократить этот разрыв, боюсь, невозможно. Дело в том, что только средняя стоимость строительства, запуск и выход на нормальные мощности нового производства чипов с нуля, даже при самых благоприятных раскладах, потребует не менее 20 миллиардов долларов США. И здесь дело даже не в деньгах, а в передовых технологиях, лицензиях. А это проблематично из-за санкций. Придется переизобретать велосипед заново, создавать свою научно-техническую школу. На это уйдут десятки лет и не менее триллиона рублей. И только тогда мы подойдем хотя бы к техпроцессам начала 2010 года.



Но из-за санкций развитие производства собственной микроэлектроники становится вопросом национальной безопасности. От этого никуда не уйти, никуда не деться. Производство микроэлектроники придется развивать в России. Пока у Казани мало серьезных стартовых условий для развития в этой сфере. Речь идет о невероятно огромных начальных денежных затратах. Но есть другое — успешные экономические зоны с льготным налогообложением, университеты, наличие качественного человеческого капитала для отрасли и, наконец, Иннополис. Можно наладить сотрудничество с российскими производителями микроэлектроники («Микрон», «Ангстрем-Т», «Крокус Наноэлектроника»), попробовать затащить их производства в Татарстан, научиться у них. Понятно, что их технологический уровень устарел, но надо же с чего-то начинать. Возможности взаимодействия с тем же Китаем пока не вижу, слишком ревностно они относятся к этому бизнесу, да и непонятно, что у них будет с Тайванем. То же и в отношении других дружественных стран — слишком много неопределенного.

Юлия Гараева