Герои нашего двора: место, где жили и живут творцы Татарстана

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 2-я

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Как организовать в своем дворе выставку картин татарстанских художников, постановку с участием актеров театра и задействовать в празднике всех талантливых соседей по дому? Об этом не понаслышке знает Светлана Медведева, жительница дома на улице Толстого, 18 в Казани. «Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» продолжают рассказывать о героях дворов Татарстана.

Двор, где жили и живут творцы Татарстана

Прошлым летом в Казани в доме на Подлужной, 40/Толстого, 18 обновили дворовую территорию по республиканской программе «Наш двор», а в этом году уже начали устраивать мероприятия как жители дома, так и горожане.

В июле здесь прошел арт-фестиваль, который организовала команда «Наш двор» с участием одного городского интернет-издания. После фестиваля Светлана Медведева — член «Союза художников Татарстана» РО ВТОО «Союз художников России», коренная жительница улицы Толстого, взяла в свои руки организацию культурно-исторического праздника «Наш двор: история и современность». Не побоявшись ответственности и объема подготовительных работ, Светлана оказалась в роли автора идеи, организатора и ведущей.

— Соседи тоже помогали — кто чем может, и в культурной программе участвовали. Арсений Егорычев — музыкант, играл на аккордеоне, Риф Яруллин — краевед, вышел во двор с архивными материалами, показал старые фотографии Казани. Очень помог сосед Данил — он на газельке перевозил лавки и стулья из администрации Вахитовского района, — рассказывает она.

Для организации такого мероприятия в администрации помогли техническим оборудованием, стульями и лавочками, а Минкульт оказал информационную поддержку.

Светлана собирала архивные материалы и записывала истории, связанные с жизнью прошлых и нынешних соседей, чтобы подготовить о них информационные стенды и памятный вернисаж «Наши соседи: прошлые и настоящие». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Светлана сама составила программу, открыла прием заявок казанских художников и отбирала работы для выставки «За домом», собирала архивные материалы и записывала истории, связанные с жизнью прошлых и нынешних соседей, чтобы подготовить о них информационные стенды и памятный вернисаж «Наши соседи: прошлые и настоящие».

— Идея возникла как бы в продолжение летнего фестиваля во дворе, мы дополнили ее историческими нотками — через фото и воспоминания выросших здесь детей, архивными материалами, развешанными на своеобразной нити памяти, идущей из прошлого в настоящее и в будущее, выставкой «За домом» казанских творцов, членов «Союза художников Татарстана» регионального отделения ВТОО «Союз художников России», студентов КХУ им. Фешина с их произведениями о центре Казани, парках и природе этих мест, которые были представлены в живой развеске среди деревьев, — вспоминает Светлана.

«Идея возникла как бы в продолжение летнего фестиваля во дворе, мы дополнили ее историческими нотками — через фото и воспоминания выросших здесь детей, архивными материалами, развешанными на своеобразной нити памяти, идущей из прошлого в настоящее и в будущее». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Эти места всегда были связаны с культурной и творческой общественностью

— Рядом с нашим домом, на Подлужной, 49, в купеческой усадьбе середины XIX века, долго жил художник Владимир Гурьянов. В его мастерской собирались разные художники и музыканты, и они часто проходили к его усадьбе через пространство нашего двора. Рядом с нашим двором мастерская знаменитого скульптора Владимира Демченко (автор бюста Льва Гумилева на ул. Петербургской и памятника зодчим Казанского кремля), Анатолий Сысоев (художник и скульптор), а еще я как-то узнала, что через дорогу жил Андрей Гурьевич Лошадкин — агроном и художник, автор книги «Казанские овраги и их использование». Детство Фарида Бикчантаева, главного режиссера театра имени Галиаскара Камала, кстати, тоже прошло на Подлужной, — рассказывает жительница.

«Я как-то узнала, что через дорогу жил Андрей Гурьевич Лошадкин — агроном и художник, автор книги «Казанские овраги и их использование». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Мама Фарида Бикчантаева, Наиля Хакимовна Гараева, выступила с воспоминаниями о том времени, спела песню под аккомпанемент Фоата Абубакирова и Ахмета Каримова. А продолжили выступление актеры театра с фрагментом постановки «Гульджамал. Приглашение».

Также в культурном мероприятии принял участие молодой театр «Фабрика» с детским кукольным спектаклем об истории улицы Подлужной с ее жителями, о потерявшейся Козе, шедшей на заливные луга, и о страшном Волке.

Сказку-спектакль спродюсировала Светлана вместе с режиссером Марией Диновой, а играли не только актеры, но и дети — жители дома. Сосед — Арсений Егорычев, играл между актов на аккордеоне.

«Детство Фарида Бикчантаева, главного режиссера театра имени Галиаскара Камала, кстати, тоже прошло на Подлужной». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

«Раньше за домом были видны заливные луга Казанки, и там пасли коров и коз. Отсюда образы из сказки. Название улицы «Подлужная» тоже уходит корнями в те времена».

Уличный спектакль на лавочке с самодельными ручными куклами — это такая дань памяти бабушке Светланы, которая смастерила картонный домик и кукол и развлекала детишек двора. И еще одновременно это возрождение старой традиции дворовых спектаклей, когда дети устраивали целые выступления для своих бабушек и дедушек.

«В будущем хочется сделать арт-объекты во дворе с историями для следующих поколений». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— В будущем хочется сделать арт-объекты во дворе с историями для следующих поколений — так подчеркнуть значимость и уникальность этих мест, ведь культурный двор — чистый двор! Художники продолжают мечтать о реконструкции городской усадьбы на Подлужной, 49, где Дом художника Гурьянова. Есть цель создать там культурно-выставочный центр для жителей и гостей города, — говорит Светлана.

Фонд «Институт развития городов РТ»