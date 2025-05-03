Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о нерасселении жильцов аварийного дома в Тетюшах

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Тетюшах. Поводом послужило обращение, в котором выражалось несогласие с ходом расследования обстоятельств длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома по улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе.

Речь идет о доме, являющемся объектом культурного наследия местного значения, — «Дом П.А. Серебрякова». Здание, построенное в 1917 году, было включено в региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья на 2013–2015 годы.

Однако, как отмечается в обращении, в 2014 году, после проведения оценки технического состояния, дом был признан пригодным для проживания и исключен из программы, несмотря на разрушение фундамента и растущие трещины в стенах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Бастрыкин уже поручал представить доклад по данной ситуации. Сообщается, что в СУ СК по Татарстану расследовалось уголовное дело, однако оно было прекращено.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю Валерию Липскому возобновить производство по уголовному делу.

Рената Валеева