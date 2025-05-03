Законопроект о наказании для дропперов рассмотрят в приоритетном порядке

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов будет рассмотрен в приоритетном порядке. Его слова передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые помогают кибермошенникам выводить через электронные средства платежа похищенные у людей деньги. За такие преступления будет грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Володин направил законопроект в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Он подчеркнул, что разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников.

Россияне могут неожиданно стать дропперами, попадая в ловушки мошенников, связанные с «ошибочными переводами» или предложениями помочь незнакомцам.

Рената Валеева