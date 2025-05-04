В детские лагеря Татарстана приедут дети из Норильска — на путевки выделили 33,7 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

На отдых и оздоровление детей в Татарстане Норильск выделил 33,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Школьникам из северного города предоставят путевки на смены, которые пройдут с 11 июля по 22 августа и с 18 июля по 29 августа. В Татарстан приедут ребята 7—18 лет, зарегистрированные в Норильске и обучающиеся в муниципальных спортивных школах или зачисленные в клубы оздоровительной направленности, организованные на спортивных объектах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Общее количество путевок для детей — не более 240, сотрудников заказчика — не более 24, а сопровождающих лиц — не более четырех штук.

Напомним, средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь в Татарстане превышает 24 тыс. рублей. Цены значительно разнятся в зависимости от типа учреждения. Дороже всего отдых в коммерческих лагерях — стоимость путевки превышает 34 тыс. рублей.



Галия Гарифуллина