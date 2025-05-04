В Румынии начались президентские выборы
На пост баллотируются 11 кандидатов
В Румынии стартовали президентские выборы — во всех населенные пунктах страны открылись избирательные участки.
Граждане страны выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.
На пост президента баллотируются 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.
Избирательные участки закроются в 21.00.
В феврале в Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Оппоненты считают его пророссийским. По информации местных СМИ, политика подозревают «в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного строя» и «незаконном финансировании избирательной кампании».
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