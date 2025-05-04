В Румынии начались президентские выборы

На пост баллотируются 11 кандидатов

В Румынии стартовали президентские выборы — во всех населенные пунктах страны открылись избирательные участки.

Граждане страны выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.

На пост президента баллотируются 11 кандидатов:

лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион;

независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;

кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску;

лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;

независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;

глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;

член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;

глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;

бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;

экс-министр образования Даниел Фунериу;

лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.

Избирательные участки закроются в 21.00.

В феврале в Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Оппоненты считают его пророссийским. По информации местных СМИ, политика подозревают «в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного строя» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

Елизавета Пуншева