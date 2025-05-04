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В Румынии начались президентские выборы

08:38, 04.05.2025

На пост баллотируются 11 кандидатов

В Румынии стартовали президентские выборы — во всех населенные пунктах страны открылись избирательные участки.

Граждане страны выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.

На пост президента баллотируются 11 кандидатов:

  • лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион;
  • независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
  • кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску;
  • лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;
  • независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
  • глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
  • член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
  • глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
  • бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
  • экс-министр образования Даниел Фунериу;
  • лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.

Избирательные участки закроются в 21.00.

В феврале в Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Оппоненты считают его пророссийским. По информации местных СМИ, политика подозревают «в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного строя» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

Елизавета Пуншева

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