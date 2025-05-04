Ветераны ВОВ и другие категории граждан получат единовременную выплату в 80 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших участников войны автоматически получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

— В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Ее получат те, чьи судьбы напрямую связаны с самыми трагичными и героическими страницами истории XX века. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы погибших в годы войны, а также вдовы умерших участников и инвалидов войны, — сказал он.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

По его словам, деньги в большинстве регионов поступят до начала майских праздников.

— Тем, кто получает пенсии через банки, выплаты приходят по графику, а для тех, кто пользуется услугами «Почты России», — в зависимости от графика доставки пенсии. При этом заявления подавать не нужно: деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных, — уточнил депутат.

Парламентарий отметил, что для тружеников тыла, совершеннолетних узников концлагерей и награжденных медалями за самоотверженный труд в годы войны предусмотрена сумма в 55 тысяч рублей.

— Эти люди не участники боевых действий, но именно они обеспечивали фронт, жили в условиях жесточайшей нехватки ресурсов и продолжали работать несмотря ни на что. К этой же категории отнесены официально признанные жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, — заявил Гаврилов.

Елизавета Пуншева