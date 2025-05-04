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Си Цзиньпин посетит Россию в дни празднования Великой Победы

11:38, 04.05.2025
Си Цзиньпин посетит Россию в дни празднования Великой Победы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая по приглашению президента Владимира Путина, сообщил Кремль.

Он примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланированы переговоры между лидерами.

Стороны запланировали:

  • обсуждение основных вопросов дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;
  • подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Елизавета Пуншева

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