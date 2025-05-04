Си Цзиньпин посетит Россию в дни празднования Великой Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая по приглашению президента Владимира Путина, сообщил Кремль.
Он примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланированы переговоры между лидерами.
Стороны запланировали:
- обсуждение основных вопросов дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;
- подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
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