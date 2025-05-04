В России стартовала акция «Огонь памяти»

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье в России стартовала акция «Огонь памяти». В ее рамках частицы Вечного огня, взятого на могиле Неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, в том числе и в освобожденные города Донбасса, а также в 21 страну.

Представители Народного фронта, участники «Команды Путина», военные и общественники собрались у стен Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня в специальные лампы, которые отвезут в российские регионы и другие государства. Частицы Вечного огня с могилы Неизвестного солдата зажгут Вечные огни и Огни памяти в том числе и в освобожденных городах Донбасса, передает РИА «Новости».

Во время доставки огня российские артисты, телеведущие, спортсмены, журналисты посетят более 130 городов России, а также 21 страну. Огонь памяти будет доставлен в том числе в Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию и Абхазию.

Елизавета Пуншева