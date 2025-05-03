Литва ужесточила санкции против граждан России и Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

В субботу в Литве вступили в силу продленные и расширенные санкции в отношении граждан России и Белоруссии. Соответствующее решение ранее принял литовский парламент, передает «Интерфакс».

Закон об ограничительных мерах был продлен Сеймом Литвы до 2 мая 2026 года и дополнен новыми ограничениями, направленными против граждан РФ. В соответствии с действующим законодательством, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии.

Также от россиян не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость.

Одним из ключевых нововведений стало аннулирование разрешения на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, если будет установлено, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аналогичное ограничение планировалось ввести и для граждан Белоруссии, однако парламентарии не поддержали данное решение.

В тексте закона также содержатся исключения из правила об аннулировании ВНЖ для россиян.

— Данное положение не будет применяться в случаях, когда поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них, либо транзитом через Литву, — сказано там.

Рената Валеева