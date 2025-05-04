Владимир Путин назвал примерную численность населения России

Она составляет 150 млн человек вместе с новыми регионами

Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать. Однако можно назвать примерное число — около 150 млн человек, заявил президент страны Владимир Путин.

— У нас при нашей территории, 150 миллионов, сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов... По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов, — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее «зависит будущее страны». Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек — это недостаточный показатель для России.

— И то, если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать, — добавил президент.

Елизавета Пуншева