Владимир Путин назвал примерную численность населения России
Она составляет 150 млн человек вместе с новыми регионами
Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать. Однако можно назвать примерное число — около 150 млн человек, заявил президент страны Владимир Путин.
— У нас при нашей территории, 150 миллионов, сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов... По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов, — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее «зависит будущее страны». Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек — это недостаточный показатель для России.
— И то, если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать, — добавил президент.
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