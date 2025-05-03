В Татарстане отчитались о ходе строительства социальных объектов и инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин представил информацию о реализации республиканских программ по строительству социальных объектов и обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.



На объектах в Черемшанском и Верхнеуслонском районах строительные работы выполнены на 8% и 10% соответственно. В июне ожидается начало работ в селе Среднее Девятово Лаишевского района.

Что касается строительства объектов социальной сферы, то, по словам Шайдуллина, выполнение работ составляет:

Образование (11 объектов): 29% по шести общеобразовательным школам и 24% по пяти детским садам.

Здравоохранение (53 объекта): 45% по 47 фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и 31% по остальным шести медицинским объектам.

Молодежная политика (11 объектов): 37% по трем молодежным центрам и 22% по семи детским оздоровительным лагерям (начало строительства объекта в Буинском районе запланировано на июль).

Спорт (23 объекта): 12% по четырем крытым футбольным манежам и 8% по 16 универсальным спортивным площадкам (начало работ по двум оставшимся объектам планируется на 12 мая). Готовность Центра развития футбола составляет 37%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Культура (4 объекта): 32% по трем многофункциональным центрам и районному дому культуры (в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»).

Также ведется строительство «Дома заботы» в Зеленодольском районе (56% готовности), включенного в нацпроект «Семья».

В сфере экологии реализуется проект рекультивации иловых полей в Казани (89% готовности), включенный в нацпроект «Экологическое благополучие».

В рамках программ благоустройства общественных пространств запланирована реализация 61 объекта, работы ведутся на 19 из них (13% выполнения), 10 объектов уже завершены. Начало работ на остальных объектах запланировано не позднее 10 мая.

Рената Валеева