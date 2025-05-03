На ряд мероприятий воспитательной направленности в Татарстане направили 1,6 млн рублей

Фото: Мария Зверева

На проведение мероприятий воспитательной направленности в Татарстане направили 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о целом ряде республиканских конкурсов и форумов:

конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей, направления — «Воспитать человека», «Педагог-психолог — 2025», «Сердце отдаю детям» (ориентировочная дата — июнь);

конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса» (ориентировочная дата — июнь);

смотр-конкурс на лучший медицинский кабинет общеобразовательных организаций (ориентировочная дата — июнь);

форумы для практических психологов образовательных организаций Татарстана (ориентировочные даты форумов — июнь — август, сентябрь — октябрь и ноябрь — декабрь);

республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» (ориентировочная дата — июнь — декабрь);

конкурс отрядных вожатых «Замечательный вожатый» (ориентировочная дата — сентябрь — ноябрь);

конкурсный отбор по выдвижению соискателей на присвоение звания «Образцовый детский коллектив» среди объединений и коллективов детского творчества, действующих в образовательных организациях республики (ориентировочная дата — октябрь);



фольклорный фестиваль «Народы Поволжья» (ориентировочная дата — сентябрь — ноябрь);

Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс комсомольской и патриотической песни «Орлята учатся летать» (ориентировочная дата — ноябрь — декабрь);

семинар-совещание «Ресурсы системы дополнительного образования в работе советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (ориентировочная дата — сентябрь — октябрь).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мероприятия пройдут в два этапа. Первый будет длиться с даты заключения контракта до 31 августа, второй — с 1 августа по 25 декабря. Исполнитель должен обеспечить безопасность на время проведения конкурсов, включая два часа до начала и два часа после их окончания. Заказчиком выступает Министерство образования и науки Татарстана.

Напомним, на проведение трех международных научных форумов в Татарстане направят 8,6 млн рублей. Это VIII золотоордынский форум, научно-практический форум «Просветительство и межкультурный диалог: наследие Каюма Насыри в контексте современных исследований» и конференция «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки».

Галия Гарифуллина