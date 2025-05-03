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В Татарстане 4 мая ожидается сильный ветер и туман

15:46, 03.05.2025
В Татарстане 4 мая ожидается сильный ветер и туман
Фото: Мария Зверева

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона 4 мая.

По данным синоптиков, местами по республике ожидаются:

  • ночью и утром — туман;
  • днем — сильный юго-западный ветер с порывами 15–17 м/с, в том числе и в городе Казани.

После череды положительных температурных рекордов Татарстан настиг арктический воздух и погода заметно ухудшилась. Температура в последние дни в среднем была ниже апрельской нормы на 7—8 градусов. Подробнее о том, какую погоду ожидать татарстанцам и как холода отразятся на аграриях, — в материале.

Рената Валеева

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