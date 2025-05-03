В Татарстане 4 мая ожидается сильный ветер и туман
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона 4 мая.
По данным синоптиков, местами по республике ожидаются:
- ночью и утром — туман;
- днем — сильный юго-западный ветер с порывами 15–17 м/с, в том числе и в городе Казани.
После череды положительных температурных рекордов Татарстан настиг арктический воздух и погода заметно ухудшилась. Температура в последние дни в среднем была ниже апрельской нормы на 7—8 градусов. Подробнее о том, какую погоду ожидать татарстанцам и как холода отразятся на аграриях, — в материале.
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