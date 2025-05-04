Путин: примирение с Украиной неизбежно

Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин в новом фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Он также отметил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО.

— Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.

Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.

Елизавета Пуншева