Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Менделеевского района

Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Менделеевского района Роберта Исканадарова. Об этом он сообщил на своей страничке во «ВКонтакте».

— Спешу предупредить: от моего имени начали рассылать ложные сообщения. Мошенники просят помощи или перевода денег, действуют разными способами и часто очень убедительно. Будьте внимательны! — написал он, прикрепив скриншот такого сообщения.

Реальное время / realnoevremya.ru

В WhatsApp* мошенники создали аккаунт Искандарова с его фото и писали коллегам о том, что якобы при выходе на новую должность у главы Менделеевского района «произошла довольно неприятная ситуация». После этого мошенники просили дать в долг и никому не рассказывать об этом.

Искандарова назначили главой 24 апреля. Экс-руководитель Менделеевского района Радмир Беляев возглавил Нижнекамский район. Подробнее об апрельских ротациях руководителей районов Татарстана — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева