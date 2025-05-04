Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Менделеевского района
Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Менделеевского района Роберта Исканадарова. Об этом он сообщил на своей страничке во «ВКонтакте».
— Спешу предупредить: от моего имени начали рассылать ложные сообщения. Мошенники просят помощи или перевода денег, действуют разными способами и часто очень убедительно. Будьте внимательны! — написал он, прикрепив скриншот такого сообщения.
В WhatsApp* мошенники создали аккаунт Искандарова с его фото и писали коллегам о том, что якобы при выходе на новую должность у главы Менделеевского района «произошла довольно неприятная ситуация». После этого мошенники просили дать в долг и никому не рассказывать об этом.
Искандарова назначили главой 24 апреля. Экс-руководитель Менделеевского района Радмир Беляев возглавил Нижнекамский район. Подробнее об апрельских ротациях руководителей районов Татарстана — в материале «Реального времени».
Справка
* принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации
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