Министр обороны Индии может пропустить празднование Дня Победы

Это связано с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце

Фото: Динар Фатыхов

Министр обороны Индии Раджнат Сингх может пропустить празднование Дня Победы 9 мая в Москве из-за теракта в Пахалгаме. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники.



— Сингх должен был посетить Москву вместо премьер-министра Нарендры Моди, которого Россия пригласила на парад, но его поездка была отменена в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце, — сообщили собеседники издания.

Ожидается, что Индию на параде в ознаменование 80-й годовщины Победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне представит замминистра обороны страны Санджай Сет.

Также поездку в Москву отменил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это связано с обострением ситуации на границе с Пакистаном. Поводом для отмены визита стало нападение боевиков на туристов на индийской территории Джамму и Кашмир, ответственность за которое взяла группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба»*.

Елизавета Пуншева