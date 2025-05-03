Роспотребнадзор: в Таиланде зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде. В провинции Мухдахан зарегистрировано два случая заражения. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни.

По данным ведомства, заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое животного и употреблявшие мясо больного животного.

— Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире.

Для недопущения завоза опасных инфекционных болезней на территорию РФ во всех пунктах пропуска проводится санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр». Это позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При выявлении признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу. Для исключения заражения нельзя приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках. При первых симптомах болезни необходимо обратиться к врачу.

Рената Валеева