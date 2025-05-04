Премьер-министр Словакии прибудет в Москву на празднование Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 Мая. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

— Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день. Думаю, что он хотел бы встретиться с президентом Бразилии и, само собой, с представителями Российской Федерации. Эти встречи должны пройти 8-9 мая, — рассказал он.

Напомним, поездку в Москву отменил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это связано с обострением ситуации на границе с Пакистаном. Поводом для отмены визита стало нападение боевиков на туристов на индийской территории Джамму и Кашмир.

Елизавета Пуншева