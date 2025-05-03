Проектирование нового кампуса Университета Иннополис планируется начать в 2026 году

Фото: Роман Хасаев

Проектирование нового кампуса Университета Иннополис может стартовать уже в 2026 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в интервью ТАСС.

— Мы очень надеемся, что мы в 2026 году начнем проектирование этого кампуса, — подчеркнул Шайхутдинов.

предоставлено пресс-службой KazanForum

Он напомнил о вводе в эксплуатацию в 2023 году комплекса зданий общежитий и образовательного пространства в Иннополисе. По словам вице-премьера, этот проект, ставший частью кампуса мирового уровня, позволил университету «удвоить прием наиболее востребованных, наиболее качественных, наиболее талантливых студентов нашей страны».

Шайхутдинов отметил большие перспективы программы строительства передовых университетских кампусов в России, подчеркнув необходимость ее существенного расширения. Он подчеркнул, что современные кампусы мирового уровня, создаваемые при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, базируются на трех основных составляющих: комфортной инфраструктуре для студенческого быта, развитии научно-исследовательской деятельности и современном образовательном пространстве.

— Причем все это объединено, — заключил Шайхутдинов.

Напомним, что Иннополис вместе с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» откроет производство и сервисное обслуживание беспилотников InnoVtol.

Рената Валеева