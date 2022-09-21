Туфан Миннуллин как организатор концерта Зули Камаловой

Звезда татарской независимой эстрады впервые выступила в НКЦ в 2003 году — и теперь возвращается в этот же зал

Фото: предоставлено Зулей Камаловой

23 сентября в конференц-зале Национальной библиотеки РТ выступит Зуля Камалова. Это первый приезд австралийской татарки в республику за три года. И первое появление на сцене, на которой она в феврале 2003 года впервые сыграла в Казани.

От Чепарухина — до Гайнуллина



Тогда это была площадка национально-культурного центра «Казань», на концерт собрались и молодежь, но было много представителей татарской интеллигенции старшего поколения. По сути это был первый живой концерт не эстрадной, а независимой музыки на татарском, частично запустивший процесс появления «татарской альтернативы» (ни рэп-дуэта Ittifaq, ни Мубая — никого еще не было). Сейчас Камалова записывает альбом на стихи отца. И вспоминает, как проходили те гастроли.

— Мои первые концерты состоялись в Москве в 2002 году по приглашению Александра Чепарухина, — вспоминает Камалова. — Вообще, для меня явилось неожиданностью, что моя музыка как-то могла отозваться на родине. С Чепарухиным я познакомилась случайно в Роттердаме в 2001-м, на ярмарке Womex, где он продвигал своих артистов: «Хуун-Хуур-Ту», Инну Желанную и других. Моей целью было выйти в Европу, и я была удивлена, когда он организовал мне четыре концерта в самых клевых клубах Москвы, нашел музыкантов и даже публику. В Москве меня и увидели представители клуба татарской молодежи, Джамиля, Адиля и другие. Они меня очень хорошо встретили. Думаю, после этого кто-то привез альбом Aloukıe в Казань и передал Туфан абыю Миннуллину, по приглашению которого я приехала в Казань. Кажется, немаловажную роль сыграла его дочь Альфия.

У Камаловой только что вышел новый альбом Elusive, так же на татарском, как и Aloukıe. Он номинирован на премию ARIA Award как лучший альбом в стиле world music. Ей 33 года, она родилась в Сарапуле, училась в Перми, в 1991-м она переехала в Австралию,



Строится Кул Шариф. Фото Зули Камаловой

С Камаловой в тот вечер сыграли ее муж и соратник, контрабасист Эндрю Таннер, а также московские музыканты. Сергей Клевенский (флейты, кларнет) — в прошлом году на Tat Cult Fest он присоединился на сцене к группе Shanu, играющей джаз на чувашском языке. Перкуссионист Илья Покровский, который известен как сайдмен звезд поп-музыки от Анжелики Варум до «А-Студио». На баяне — Айдар Гайнуллин, тогда еще не звезда европейского масштаба, а простой парень из Бескудниково, который набирал вес на столичной сцене. Это был его первый приезд в Казань. Сама Зуля играет на гитаре и калимбе.

— Айдар тогда еще не был такой большой звездой, — вспоминает Камалова. — Мне кажется, ему был всего 21 год, когда я с ним стала работать. Познакомила нас Роза Хуснутдинова (сценарист мультфильмов, «Ералаша», — прим. автора). Он уже был победителем многих конкурсов. С Сергеем и Ильей я уже тоже выступала несколько раз в Москве, познакомилась, наверное, тоже по рекомендации Чепарухина.



«Другие посчитали это нелепостью, назвав смесью французского с нижегородским»

Сохранился, кстати, бутлег концерта, он начинается с «Күбәләк» и «Сагыну», а потом слышно, как Зуля радуется:

— На концерте в Австралии я должна объяснять, про что эта песня, скажем, про грусть. А вам не надо, здорово!

— После концерта был банкет! — продолжает Камалова. — На нем присутствовали известные деятели культуры, композиторы. Впрочем, я никого не знала. Там я услышала разные мнения о своем творчестве. Например, людей задела моя интерпретация песни «Рамай». В ней я пою свой текст на традиционную мелодию на русском языке, а народные слова на абсолютно другую минорную мелодию. Одним очень понравилось и показалось очень свежим, а другие посчитали это нелепостью, назвав смесью французского с нижегородским. Мог это быть Мирсаид Яруллин?



Кроме «Рамай», из традиционного на концерте звучит «Ай былбылым», «Кулыңа бер кош куңса» в непривычных аранжировках. Завершала выступление «балканская» песня «Йокысызлык», с тех пор ставшая концертным хитом.

После этого Камалова часто приезжала в Россию, пока ее муж здесь преподавал. Однако в Казани она сыграла на фестивале татарской живой музыки, организованном Данисом Бедретдином в 2005 году. На этот раз с Зулей выступит мультиинструменталист Геннадий Лаврентьев (Чалама, Намгар, Треугольный сон), электро- и этно-музыкант Марат Taturas (Уфа), барабанщик Андрей Казанцев (Казань), также ожидаются и другие коллеги по творчеству.