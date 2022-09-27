Спартакиады при Союзе: как это происходило до Спартакиад сильнейших

Среди участников волейболист Фасахов, рубиновец Марков, гребцы и штангисты

В России подходит к концу Спартакиада сильнейших, соревнования, призванные заменить отнятые у отечественных спортсменов международные старты. Как они завершатся, надо будет рассмотреть по итогам, а сейчас спортивная редакция «Реального времени» вспоминает о стартах прошлого.

Золото экс-казаночки Максимовой

Первая Спартакиада народов СССР состоялась летом 1956 года, став одним из этапов подготовки к летней Олимпиаде в Мельбурне (ноябрь—декабрь). К тому времени у Казани уже были участники первой Олимпиады 1952 года в Хельсинки — гребцы Николай Тетеркин и Игорь Феоктистов, чемпионы СССР 1953 года в гребле на байдарках. Татарстанская байдарка тогда одна из сильнейших в стране, Феоктистов в том же 1953-м выиграл золото в одиночке, а в 1957 году дважды стал чемпионом в четверке, где был также земляк Владимир Шадрин. Причем они побеждали и на дистанции в 1000 метров и на 10 тысяч метров. Есть фотофакт, утверждающий, что на Спартакиаде 1956 года победу на дистанции в 10 тысяч метров одержали Тетеркин и Шадрин, но, увы, технических данных с той Спартакиады не осталось.

Так же, как в фехтовании, где можно предполагать участие казанского рапириста Валериана Базаревича, будущего отца олимпийского чемпиона по баскетболу Сергея Базаревича. Зато доподлинно известно о победе на Спартакиаде Нины Максимовой, игроке сборной Москвы по баскетболу. С 1941 года 17-летняя москвичка Нина Зорина проживала в эвакуации в Казани, где играла за местную команду «Крылья Советов», и познакомилась с Михаилом Максимовым, за которого вышла замуж в 1946 году. После войны молодая семья вернулась в Москву, где Максимова (Зорина) стала игроком первого состава сборной СССР.

В категории до 56 килограмм шестое место занял штангист Бакир Фархутдинов, представлявший в то время московское «Динамо». Он перешел в это общество уже после войны, участником которой был. А уходил на фронт в 1943 году из села Нижние Чершилы Бугульминского района. Он стал чемпионом мира и Европы 1954 года по тяжелой атлетике, а по окончании спортивной карьеры работал массажистом в «Динамо» и «Спартаке», куда его приглашал Константин Бесков.

Знак участника первой летней спартакиады народов СССР. Фото: Allfaler / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Фасахов выступал за Свердловск, Марков — за Петрозаводск

Кстати, на Спартакиаде-1956 года в первый и единственный раз выступала сборная Карело-Финской ССР, бывшей на тот момент Союзной республикой. В женском баскетболе ее команда заняла десятое место, наивысшее из игровых команд Карелии. Футбольная команда носила название ОДО, Окружной дом офицеров, и в ее составе выделялись латыш Бруно Праулиньш, ленинградец Вадим Храповицкий и казанец Николай Марков. Многие футболисты команды, как было принято в те годы, совмещали этот вид спорта с не менее популярным в то время хоккеем с мячом (конкретно из состава на Спартакиаде это Александр Едомский, Игорь Зайцев, Лев Лебедев), причем в хоккее с мячом получалось гораздо лучше. В этом случае воинский долг отдавали воспитанники Архангельска, одной из сильнейших школ во времена СССР.

Что касается итогов выступления команды казанца Маркова, то Карело-Финская сборная заняла 14-е место, обогнав, к примеру, Казахстан. За него, кстати, выступал Казбек Байбулов, известный в будущем тренер по хоккею с мячом и знаменитый в хоккее на траве. Еще одним «совместителем» был Зенонас Ганусаускас из сборной Литвы, куда более известный как «шайбист».

В других сборных интересны такие персоны футболистов, как футболист сборной Армении Арутюн Кегян (родился в Афинах), бывшие «турецкоподданные» Овсеп Асатрян в Искендеруне, Арутюн Караджян в Трабзоне. И целый ряд «легионеров»: Эрнст Юст, родившийся в венгерском Ужгороде, Михаил Коман в Люботине, Тиберий Попович в Мукачево, как и Иван Мозер. И Люботин, и Мукачево на момент рождения будущих футболистов были на территории Чехословакии.

Казанец Нил Фасахов сыграл на первой Спартакиаде за сборную РСФСР, выступая на тот момент за команду Свердловска. В теннисе победу одержал Семен Белиц-Гейман.

Как армяне и грузины в хоккей с шайбой играли

Вторая летняя Спартакиада СССР состоялась в 1959 году, на ней заканчивал свою карьеру штангист Бакир Фархутдинов, зато дебютировали шахматы. Кстати, недавно ставшие победителями шахматной Олимпиады представители Узбекистана на советской Спартакиаде финишировали только 12. Понятно, что это было совсем другое поколение.

Через три года состоялась первая зимняя Спартакиада. Среди участников хоккеисты СК им. Урицкого Владимир Горшков и Владимир Ткачев, в составе сборной Украины сыграл Евгений Флейшер, в будущем тренер команды «Ракета» по хоккею с мячом и администратор в СК им. Урицкого. Среди участников турнира не было сборной Узбекистана, сейчас развивающей хоккей, зато сыграли Армения и Грузия. Впрочем, и сама Спартакиада географически проходила в Бакуриани, а также Ленинграде и Свердловске. На местных трассах отличился лыжник из Челнинского района Иван Утробин, работавший затем на секретном заводе, из-за чего его не выпустили на Олимпиаду-1960 в Скво-Вэлли.

В плавании побеждает Семен Белиц-Гейман, выигравший дистанцию 400 метров вольным стилем. Плюс серебро на полторашке и золото в эстафете. Это двоюродный брат теннисиста Семена Белиц-Геймана, а также его тезка и однофамилец.

Чемпионат СССР проводили в Казани в год Спартакиады

Возвращаясь к спортивной составляющей, мы должны упомянуть о победах татарстанцев Александра Курынова (Спартакиада-1967) и Николая Колесникова (Спартакиады 1975 и 1979 годов) в соревнованиях по тяжелой атлетике. В 1967 году в составе сборной РСФСР бронзовым призером стала казаночка Тамара Пыркова, переехавшая в Ростов-на-Дону, где вышла замуж, став Тамарой Слиденко.

На Спартакиаде 1971 года в числе призеров легкоатлетического турнира такие персонажи, как Аскер Барчо (бессменный тренер-массажист БК ЦСКА аж с 1976 (!) года), как «грузин» Игорь Делла-Росса (интересно, «армянин» Рудольф Делла-Росса, автор книг по освоению фотошопа, не является ли его братом? Отчество у обоих Генрихович). Московский пятиборец Сергей Лукьяненко представлял ЦГВ, Центральную группу войск СССР, которая с 1968 года базировалась в Чехословакии. Это «новое слово» в советском спорте, где ранее были только спортсмены из ГСВГ, Группы советских войск в Германии. Сейчас же еще и «украинец» Владимир Дрюков. В боксе стартовал «молдаванин» Петр РЫБИН, представлявший Южную группу войск, размещенную в Венгрии. В категории до 48 килограмм встретились братья Изольд и Григорий Муллаевы. Младший, Григорий, чтобы не соперничать со старшим, переехал в Туркмению, и вот надо же, столкнулся с ним в первом бою, которого не было, поскольку Григорий снялся.

Кстати, в том году чемпионат СССР проходил в Казани, и там два местных боксера Владимир Индюков и Александр Андриянов стали бронзовыми призерами. Но в весе до 48 кг. Индюкову не повезло, он не смог выйти в полуфинале из-за болезни, и его не взяли, отдав предпочтение Анатолию Семенову из Саратова, вице-чемпиону страны. Он не подвел, выиграв золото. А Андриянов в категории до 57 кг вылетел после первого же поединка.

Первая и последняя медаль татарстанского плавания

Именно на турнире пятиборцев произошел, увы, самый страшный случай в истории советского спорта. На Спартакиаде 1986 года 23-летнего Виктора Викторова из сборной Латвийской ССР убили на фехтовальной дорожке. Через десять дней, по окончании Спартакиады 1979 года, погибнет в авиакатастрофе ташкентский «Пахтакор», по сути сборная Узбекистана. Среди них и воспитанник Казани Александр Корченов, и участник той самой первой Спартакиады 1956 года Идгай Тазетдинов, который стал начальником команды «Пахтакор». Уже после развала СССР подобных смертей среди лауреатов Спартакиад различных лет будет гораздо больше. В 1992 году в Америке застрелят Олега Каратаева (золото Спартакиады 1975). Убьют, а затем сожгут тело борца Арифа Нифтуллаева (бронзовый призер Спартакиады-1979). Боксер Виктор Рыбаков (чемпион Спартакиады-1979) сядет в тюрьму, Виктор Авдышев (тоже золото на Спартакиаде того же года, но в классической борьбе) организует ОПГ Авдыша на суверенной Украине.

На Спартакиаде 1975 года Татарстан порадовался первой и, увы, последней медали в истории советского плавания. Казаночка Ирина Нечаева на первом этапе, плывя на спине, выиграла свой этап, а подруги по команде РСФСР поддержали ее порыв и завоевали общее первое место. Само собой, успешно выступили наши рапиристки Наиля Гилязова, Ольга Князева и Валентина Никонова, будущие олимпийские чемпионки.

Не надо забывать об их коллегах из игровых видов спорта, которые, увы, выступали за другие сборные. Экс-рубиновец Виктор Колотов стал бронзовым призером в составе сборной Украины, которая переиграла в матче за третье место сборную РСФСР. В ее составе будущий тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который как раз в том году играл за ростовский СКА, чтобы закрыть вопрос со службой в армии. Волейболистка Лидия Логинова дважды побеждала на Спартакиадах 1975 и 1979 годов в составе свердловской «Уралочки» и сборной РСФСР, а гандболистка Людмила Шубина стала второй в составе сборной Азербайджана и, по ее словам, завоевала несколько бронзовых медалей. Увы, фактически мы не можем подтвердить эти слова, поскольку технических данных из гандбольных Спартакиад практически не осталось. Даже в профильных организациях такой информацией не владеют, и это, конечно, очень прискорбно, поскольку речь идет о важнейших событиях всего лишь 40—70 летней давности. В этом плане гандбол, конечно же, разочаровывает, поскольку текущий момент освещается на отлично, а вот прошлое, как и в баскетболе, водном поло, хоккее на траве, статистиками практически не исследуется.

Джаудат Абдуллин