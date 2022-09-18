Зилант: виверна, василиск или дракон?

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 23-я

Фото: Максим Платонов

Зилант в Казани «нападает» на туриста сразу же, шансы избежать встречи с ним у гостя нулевые. Он и на гербе Казани, и на ее карте, на фонтане в парке Тысячелетия, и на станции метро, и под кремлем в виде скульптуры, и на вывесках. В общем, везде. Но что же он такое? Сегодня принято называть его драконом. В исторических документах писали «змей», «змий» и даже «василиск». А если смотреть классическую змеиную классификацию, то Зилант с его двумя куриными смешными лапами — вообще виверна. Разбираемся, откуда взялся один из главных геральдических брендов Татарстана и что с ним происходит сегодня.

Откуда змей на татарских землях?

Многие историки считают, что Зилант — это такое объединенное тюрко-китайское наследство, осколок кочевого прошлого татар. Полиморфное существо, похожее на змея, еще в XVIII веке можно было заметить в искусстве древних тюрков Волги и Урала. Находили подобные изображения и на раскопках в Биляре (поэтому многие истории считают змея Зилана символом Биляра), и в Булгаре времен Золотой Орды. Фантастические змеи, похожие на драконов, были высечены на медных и серебряных бляхах, найденных на раскопках культуры раннего средневекового Поволжья. Некоторые историки считают, что образ змея на наших землях может иметь вообще зороастрийские корни — кто поручится за то, что его принесли сюда не иранские племена, которые мигрировали здесь три тысячи лет назад? А может быть, монгольские завоеватели привели за собой китайского дракона и это он смотрит на нас с потолка на станции метро «Кремлевская»? Уж больно похож!

Факт остается фактом: змей Зилант сегодня стал одним из главных мифологических существ, символизирующих татарскую культуру и даже государственное устройство (недаром он, как и полтысячи лет назад, красуется на гербе Казани).

Герб Казани. Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Само по себе имя Зилант — не что иное как видоизмененное татарское слово «елан», родственное многочисленным тюркским братьям: «джылан», «йылан». На русский оно переводится как «змея». Звук «Т», скорее всего, присовокупился после появления легенды о холме, на котором жил великий змей — «холм, гора» переводится на татарский язык как «тау». «Холм, где живет змея» — «елан тау», «т» от «тау» так и осталось в русской транскрипции присоединенным к змею.

Легенды о Зиланте

Доподлинно неизвестно, откуда взялась легенда о змее Зиланте. Но ее приводит неизвестный автор «Истории о Казанском царстве», списки с трудов которого, якобы написанных сразу же по взятии Казани, распространялись на Руси с XVIII века. Многих казанских ханов и ханш автор называет «змиями» — в его толковании змей существо хитрое, злобное и однозначно вредное. Собственно, как и правители Казани до момента взятия города русским царем. Змей вообще в этом произведении символизирует татарскую государственность. Казань в этом труде изображается как змеиное царство магометан, «злая ветвь» от Золотой Орды. Кстати, в русской летописной традиции змееборческий мотив в принципе популярен, и он трактуется как борьба со злом.

Но главная легенда о Зиланте, приведенная в «Казанской истории», все-таки связана с настоящим змеем, а не с метафорическим. Как гласят сказания, земля на кремлевском холме до основания Казани была непригодная к поселению. Там было огромное гнездо змей, которые источали яд и непрестанно свистели, чем капитально мешали людям. Предводительствовал над всем этим токсичным оркестром огромный двухголовый змей (елан — джилан — Зилант). Надо сказать, что две головы были ему нужны вовсе не для красоты, а несли очень даже утилитарную функцию. Одна была змеиная, и с ее помощью чудовище пожирало, так сказать, животный белок — домашнюю скотину и людей (чем изрядно досаждало и скотине, и людям, жившим окрест). Вторая, бычья голова была более миролюбивая — в нее змей употреблял, так сказать, гарнир, щипая травку. Основатель Казани (по мнению автора «Казанской истории», звали его царь Саин) расчистил эту землю при помощи волхва и уничтожил всех змей, включая и их предводителя — огромного двухголового змея.

Сейчас это место мы знаем как Зилантову гору, где после взятия Казани царь Иван Грозный основал мужской монастырь — сейчас он женский, и зовем мы его тоже Зилантовым. Фото: tatmitropolia.ru

Легенда эта впоследствии эволюционировала и варьировалась. В одной из версий пойти расчищать холм царю велели девушки, которые устали подниматься на холм за водой. Они-де пришли к правителю и попросили у него построить все-таки город не под холмом, а на нем. А змей посоветовали выкурить — поджечь солому вокруг холма, они и погибнут в пламени. Царь так и сделал — змей изгнал, но вот главный враг — Зилант — смог улететь и поселился далеко за городом (сейчас это место мы знаем как Зилантову гору, где после взятия Казани царь Иван Грозный основал мужской монастырь — сейчас он женский, и зовем мы его тоже Зилантовым).

Оттуда противное животное еще долго вредило людям, устраивая разбойничьи налеты. В итоге казанцы обозлились и отправили на него специально обученного батыра, который с чудовищем в итоге и расправился. Правда, еще одно ответвление легенды сообщает, что перед смертью Зилант успел рассечь своего победителя на целых шесть частей. А есть и менее кровожадная версия — изгнанный с кремлевского холма змей задумался о вечном, о душе, стал добрым и полезным. Он помогал людям своей мудростью и чуть ли не катал на себе детишек в погожие дни.

Есть и еще одна развязка истории: ни на какую Зилантову гору змей не улетал. Когда его прогнали с кремлевского холма, он взлетел в небо и бросился в озеро Кабан. Там до сих пор и сидит. Обижается.

Кстати, интересный факт: малая доля истины в легенде действительно есть. На казанских землях змеи действительно водились в огромных количествах. Историк и протоиерей Платон Заринский в середине XIX века писал, что долина Казани затоплялась разливами Волги и Казанки и почва состояла из илистого наноса. После весеннего разлива и осенью местность представляла сплошное болото, изобиловавшее ужами, а по весне на сухие высокие холмы сползались проснувшиеся гадюки, мечтавшие погреться на солнышке.

Фрагмент печати Ивана Грозного. Фото: wikipedia.org

Геральдические приключения татарского змея

Изображение змея с крыльями использовали в геральдических целях еще казанские ханы. Так что Зилант на гербе Казани — один из немногих культурных артефактов, доставшихся нам еще от «доивановских» времен.

После покорения Казани в 1552 году изображение крылатого змея было включено в печать Ивана Грозного. Долгое время геральдисты определялись, кто же такой Зилант. Змей-то он змей. А вот какой?

В 1666 году в Указе царя Алексея Михайловича «печать казанскую» определяли так: «на ней в каруне Василиск, крылья золото, конец хвоста золот». Василиск в геральдике — это своеобразный драконоподобный петух, а вот в мифологии — змей без крыльев, от взгляда которого живые существа каменеют. На драконоподобного петуха Зилант, конечно, очень похож: по крайней мере, лапы у него совершенно куриные. На мифологического василиска — не похож. Есть мнение, что у царя просто были очень начитанные дьяки, которым очень хотелось перенести в русскую геральдику что-нибудь из европейской традиции. Потому и обозвали змея василиском.

На печатях царства Казанского под грамотой воеводы князя Воротынского 1596 года Зилант — это стопроцентный дракон. А вот на гербовом знамени царя Алексея Михайловича — четвероногое млекопитающее в виде собаки с драконьим хвостом. В 1730 году Высочайшим указом наконец был утвержден герб Казани: «змей черный под короною златою казанскою, крылья красные, поле белое». В 1785 году этот герб подтвердила и Екатерина.

Эмблема Казанского царства из царского титулярника 1672 года. Фото: wikipedia.org

В 1850 годах, когда в России проводили реформу государственной и местной геральдики, татарскому дракону на гербе Казани решили добавить лоску: цветом выделили не только крылья, но и кончик хвоста, и лапы. Из пасти теперь вырывалось красное пламя, а морда почему-то теперь была увенчана клювом. Но у гербовых драконов никогда не было клюва — зато был у василисков. Так что геральдисты опять запутались. И в источниках того времени половина специалистов называла Зиланта драконом, а половина — василиском.

В 1899 году Зилант описывался так: «В серебряном щите черный коронованный дракон, крылья и хвост червленые, клюв и когти золотые, язык червленый».

При этом любой знаток средневековых бестиариев скажет: перед нами никакой не дракон и не василиск. Это виверна — существо, очень похожее на дракона, но на двух лапах. Передние лапы превратились в крылья.

Впрочем, каким бы он ни был, наш Зилант — существо симпатичное, хоть и грозное. Некоторые историки были против того, чтобы помещать его на герб Казани в новое время. И аргументировали это нежелание тем, что после разгрома Казанского ханства змей был символом отрицательным, врагом. Но потом вспомнили татарские сказки: в них есть не только злой змей-дракон Аждаха, но и белый змей Шахмара, который всегда помогает главному герою.

Змии на пьедестале казанского памятника Александру II (снесен). Фото: wikipedia.org

В результате сегодня на гербе Казани красуется дракон, символизирующий «мощь, величие, мудрость, бессмертие и вечное возрождение». Вообще, герб столицы Татарстана — средоточие всех земных благ и достоинств. Взять хотя бы раскладку по цветам:

«В серебряном поле на зеленой земле — черный дракон с червлеными крыльями и языком, с золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой короной», где земля символизирует хранительницу жизни и богатств, зеленый цвет — зелень весны, возрождение; золото — богатство; серебряный — благородство, чистоту; червленый — храбрость, мужество, неустрашимость, зрелость; черный — благоразумие, мудрость, честность.



Зилант сегодня

Образ татарского дракона эксплуатируется сегодня самым нещадным образом. И было бы странно, если бы это было не так, ведь дракон — мощный и сильный символ (который, впрочем, может выглядеть и потешно, и даже гротескно — вспомнить хотя бы дракончика-маскота футбольного «Рубина», который ничего, кроме улыбки, вызвать не может).

Пальцев двух рук не хватит, чтобы пересчитать все магазины, клубы и гостиницы под названием «Зилант» в Татарстане. Спортивные центры «Зилант». Полтора десятка организаций используют Зиланта в своем названии. Единично встречаются даже случаи, когда новорожденных мальчиков называют Зилантами.

Зилантами многие называют и драконов работы Даши Намдакова у центра семьи «Казан», но внешний облик у них совсем неподходящий. Фото: Максим Платонов

Скульптурные изображения Зиланта маркируют значимые пространства — въезд в город со стороны аэропорта, ограда и фонтан парка 1000-летия Казани. Зилантами многие называют и драконов работы Даши Намдакова у центра семьи «Казан», но внешний облик у них совсем неподходящий. Не называть же всех драконов в Казани одним именем, в конце-то концов!

У входа на станцию метро Кремлевская стоит самая, пожалуй, знаменитая статуя Зиланта в Казани, которая есть на всех туристических фотографиях. Внутри самой станции — большущая мозаика с Зилантом (правда, там он носит подозрительно китайские черты), да где же еще ей быть-то, как не на месте «исторического обитания» великого змея? Казанский метрополитен на этом не оставляет дракона в покое — и станция метро на перекрестке улиц Фучика, Ломжинской и Ноксинского спуска получит название «Зилант».

У входа на станцию метро Кремлевская стоит самая, пожалуй, знаменитая статуя Зиланта в Казани. Фото: Людмила Губаева

Словом, в лице змея Татарстан и особенно Казань получила яркий и интересный, сказочный, захватывающий символ. Он будоражил умы вот уже полтысячелетия — и продолжает привлекать внимание сегодня. А для нас он — экзотичный, грозный, но одновременно и домашний, и даже в какой-то степени родной.

