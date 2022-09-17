Льготные кредиты для субъектов МСП Республики Татарстан: ставка — 3—4,5%

Как получить кредит на инвестиционные цели по ставке 3—4,5%?

Фото: Предоставлено некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Республики Татарстан»

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты МСП получили возможность льготного кредитования по ставке 3—4,5% годовых. Предприниматели могут получить заемные средства в размере от 50 млн до 1 млрд рублей. Такая мера государственной поддержки доступна не всем бизнесменам, а только тем, кто запускает новое производство, занимается гостиничным бизнесом или трудится в логистической сфере. В «Реальном времени» — подробности новой программы.

Новая программа льготного кредитования под 3—4,5% для субъектов МСП — объединение двух ранее действовавших программ



Для оказания помощи бизнес-сообществу было принято решение об объединении двух ранее действовавших программ: субсидирования процентной ставки (Программа «1764») и стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется совместно Банком России и АО «Корпорация «МСП».

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты МСП получили возможность льготного кредитования по ставке 3—4,5% годовых. Предприниматели могут получить заемные средства в размере от 50 млн до 1 млрд рублей.

Новая программа льготного кредитования под 3—4,5% позволяет через механизм субсидирования и льготного фондирования банков получить бизнес-сообществу доступные денежные средства для развития. На начальном этапе работы новой совмещенной программы льготного кредитования субъектам МСП Республики Татарстан уже выданы льготные кредиты на сумму 500 млн рублей.

Первые получатели кредитов по сниженной ставке оформили кредиты в банках Татарстана на разные цели. Например, один индивидуальный предприниматель полученные средства направил на приобретение недвижимости для организации нового производства. Другой — на строительство производственного корпуса. Всего в банки от предпринимателей республики поступило 42 заявки на сумму свыше 4,5 млрд рублей.

Кто и как может получить льготный кредит от 50 млн до 1 млрд рублей?

Льготный кредит под 3—4,5% доступен не каждому предпринимателю из сегмента малого и среднего бизнеса. Для этого нужно подходить под определенные условия.

Под условия программы попадают предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспортировки и логистики, а также предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по основному ОКВЭД в приоритетных отраслях.

Средства предназначены под инвестиционные цели: приобретение недвижимости (сооружение, изготовление, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение), строительство, а также запуск нового производства.

В Татарстане на выдачу льготных кредитов уполномочены 18 банков. Полный перечень банков-участников программы, а также кодов ОКВЭД можно посмотреть на сайте Министерства экономики Республики Татарстан.

При получении заемного финансирования по льготной программе кредитования под 3—4,5%, субъекты МСП могут воспользоваться поручительством подведомственного Министерству экономики Республики Татарстан Гарантийного фонда Республики Татарстан. Гарантийный фонд Республики Татарстан также предлагает предпринимателям поручительство по кредитам, банковским гарантиям и договорам лизинга. Ознакомиться с условиями можно на сайте организации.

Более подробную информацию по льготной программе кредитования под 3—4,5% можно получить по телефонам:

+7 (843) 293-16-94,

+7 (903) 061-40-18.

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