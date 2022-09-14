«Ахметзия работал учителем, но до революции успел послужить имам-хатыпом»

О роде Тупеевых из татарской деревни Учпили Бирского уезда Уфимской губернии

Фото: семья Ахметзии Тупева. Фото сделано примерно в 1918—1919 гг.

Татарстанские историки продолжают изыскания в северо-западных районах Башкортостана, где свыше 20 районов татароговорящих. Специалисты называют три большие территории, куда в прежние века переселялись татары Заказанья, например, в Бирском уезде Уфимской губернии насчитывали 38% татар. Об их потомках на примере семьи Тупеевых из татарской деревни Учпили рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Его звали Ахметзия Тупеев и он был...

Одна из моих читательниц Фира прислала интересные семейные фотографии начала ХХ века. Они связаны с родом Тупеевых из татарской деревни Учпили Бирского уезда Уфимской губернии (ныне это Дюртюлинский район Башкортостана). Глава семейства Файзрахман был имамом в этом селении, был очень начитанным человеком. По воспоминаниям родных, в его двухэтажном деревянном доме имелась солидная домашняя библиотека. Наверное поэтому оба его сына Ахметзия и Исмагил получили хорошее образование.

Исмагил Тупеев (1887 г.р., на фото вместе с супругой) учился в Стамбуле и стал врачом, работал в Уфе

Ахметзия Тупеев родился в 1885 году в Учпили. Как и все татарские мальчики, учился в мектебе, а потом поступил и в медресе. Сохранилось фото 1902 года, где он еще шакирд.

Шакирд Ахметзия

Очевидно, знаний полученных в медресе пытливому юноше было недостаточно. Тем более в тот период в Волго-Уральском регионе многие медресе только начинали переходить на новый (джадидский) метод обучения. Если раньше любознательные шакирды отправлялись за новыми знаниями в Бухару или Самарканд, то к началу ХХ века стали актуальными другие направления. В особенности было популярно обучение в Османской империи. Так и сын учпилинского муллы Ахметзия поехал в далекий Бейрут (совр. столица Ливана). Кстати, и общественный деятель и ученый Заки Валиди (тоже сын сельского муллы) в юности мечтал о поступлении в американский колледж в Бейруте, но у него как-то не сложилось.

Ахметзия во время учебы в Бейруте

Ахметзия учился на естественнонаучном факультете (с 1920 года это учебное заведение в Бейруте стало называться университетом).

После возвращения в Россию ему пришлось подтверждать свой иностранный диплом, эта была распространенная практика еще в дореволюционное время. Например, первая женщина-математик из татар Сара Шакулова в 1915 году тоже была вынуждена сдать в Московском университете не один экзамен, чтобы подтвердить свой французский диплом.

В советские годы Ахметзия Тупеев работал учителем. Но незадолго до революционных лет успел послужить имам-хатыпом в родной деревне Учпили. Его супруга Мусаяра тоже была дочерью муллы. В семье появились дети — дочь Сария и сын Ахметриза.

Во время Гражданской войны трагически погиб отец Ахметзии Файзрахман-ахун. После этих событий семья переехала из родных Учпилей в Бирск, а потом уже в Уфу. Там тогда работал Уфимский татарский педтехникум, именно в этом учебном заведении Ахметзия Тупеев получил подтверждение своей педагогической квалификации для дальнейшей работы в советской школе.

Ахметзия Тупеев сидит третий справа

Почти 20 лет Ахметзия Тупеев работал в системе советского народного образования, в том числе был директором неполной татарской школы №15 в Уфе. На этой должности он работал вплоть до своего ареста в 1937 году.

Директор школы Ахметзия Тупеев сидит в центре

Умер Ахметзия Тупеев в 1946 году в Уфе, похоронили его рядом с женой Мусаярой на Мусульманском кладбище. Любознательному шакирду из Учпилей, бейрутскому студенту и советскому учителю было суждено прожить 61 год.

Автор благодарит правнучку Ахметзии Тупеева за предоставленные ею материалы из семейного архива.