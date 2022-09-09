«Краснодар» потеснит ЦСКА, «Спартак» компенсируется в Ростове, а «Динамо» прервет победную серию «Сочи»

Прогноз на 9-й тур РПЛ

К девятому туру мы видим уже вполне сформированную турнирную таблицу, в которой есть ожидаемый лидер и так называемое «болото» середины таблицы. Однако борьба за топ-3 и подступы к первой тройке остается пока самой «огненной» зоной сезона. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает свой расклад на предстоящий тур.

ФК «Сочи» — «Динамо»: битва за подступы к медалям

Девятый тур откроется на черноморском побережье в Сочи, где местная одноименная команда примет московское «Динамо».

Смена главного тренера ожидаемо сыграла не самую благоприятную роль в судьбе сочинского клуба. Отъезд Владимира Федотова в Москву не стал таким уж неожиданным событием, но «переходный период» и «ломка» все же дали о себе знать в летней части нового сезона РПЛ.

«Леопарды» уже отхватили два «сухих» разгрома от москвичей из «Спартака» и ЦСКА (по 0:3), чего раньше за ними не замечалось. Всего за восемь туров южане были биты уже трижды. Однако в целом провальным старт чемпионата назвать нельзя. Седьмое место в таблице лучше всего характеризует тот нестабильный ход, которым идут подопечные Александра Точилина. Да и в последних турах южане только выигрывали.

Впрочем, и «Динамо» не такое грозное, как в первой половине прошлого сезона. После ухода Сандро Шварца «бело-голубые», как и их соперники, слегка подрастеряли агрессию в атаке, хоть и действуют по-прежнему преимущественно в атакующей манере. При Славише Йокановиче «Динамо» не проиграло еще ни одного матча в Премьер-лиге, но зато четырежды теряло очки в «ничейных» матчах. В общем, четвертая позиция для москвичей — вполне объективный результат.

Седьмое место в таблице лучше всего характеризует тот нестабильный ход, которым идут подопечные Александра Точилина. Фото: vk.com/pfcsochi

«Сочи» же, наоборот, команда не такая компромиссная. Южане либо проигрывают, либо берут 3 очка, и лишь однажды сыграли вничью.

Прогноз «Реального времени»:

«Сочи» и «Динамо» идут впритирку к первой тройке по набранным очкам. «Леопарды» отстают от москвичей на 3 очка. Так что можно сказать, что это битва за потенциальное попадание в медальную зону.

У «Динамо» поправился Федор Смолов и даже сыграл пару минут в прошлом туре. Остался в «Динамо» Арсен Захарян, у которого не срослось с «Челси». В общем, легко «Сочи» не будет, и мы поставим на то, что победная серия южан прекратится.



1:2 — победа «Динамо»

ЦСКА — ФК «Краснодар»: «быки» обойдут прямого конкурента?

На следующий день бодрой афишей на «ВЭБ Арене» продолжат тур вторая и третья команда таблицы ЦСКА и «Краснодар». Команды идут, что называется, ноздря в ноздрю, поскольку «быки» уступают «армейцам» вторую строчку лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Красно-синие» под руководством Владимира Федотова бодро начали сезон, навязав «Зениту» серьезную конкуренцию за первенство — всего 3 очка разницы. Ну а «Краснодар» не отстает от двух лидеров. Так что нас ждет самый сочный футбол этих выходных.

В восьми турах Премьер-лиги ЦСКА одержал пять побед, дважды сыграл вничью и однажды проиграл, набрав 17 очков. Главные творцы результата — легионеры и Федор Чалов, вернувшийся из аренды. В нынешнем сезоне ЦСКА одержал четыре победы на своем поле: «Факел» (4:1), «Сочи» (3:0), «Урал» (2:0) и «Ахмат» (4:2).

«Красно-синие» под руководством Владимира Федотова бодро начали сезон. Фото: vk.com/pfc_cska

«Краснодар» в восьми турах РПЛ показывает стабильные результаты и уступает «армейцам», идущим на втором месте, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей (+8). «Быки» в родных стенах сыграли боевую ничью с «Факелом» (2:2), и крупно уступили «Спартаку» (1:4). Зато в остальных трех играх одержали победы над «Локомотивом» (3:0), «Оренбургом» (2:0) и «Сочи» (2:1).

А вот в гостях «Краснодар» провел пока лишь три игры, в которых скатал ничью с «Динамо» (0:0), разгромил «Торпедо» (4:1) и уверенно победил «Урал» (3:1). В общем, без поражений, и это плохой знак для ЦСКА.

Прогноз «Реального времени»:

Есть все основания предполагать, что в этом матче будет много забитых мячей — как минимум три. Обе команды играют лучше впереди, чем в оборонительных линиях. Возможно. этот день станет звездным часом для «быков», и те не упустят шанс обойти «армейцев» в турнирной таблице.



1:2 — победа «Краснодара»

ФК «Ростов» — «Спартак»: боевые южане против веселых москвичей

Вернувшийся под руководством Валерия Карпина в список претендентов на Европу «Ростов» продолжает удивлять в нынешнем сезоне. К очному поединку со «Спартаком» южане даже опережают его в турнирной таблице по дополнительным показателям, хотя обе команды набрали по 16 очков.

Надо отметить, что команду Карпин собрал боевую. Ростовчане борются в каждом туре и забивают такие необходимые мячи. Да, забивают не так много, как команды из верхней части турнирной таблицы, но каждый гол — боевой и заслуженный. В восьмом туре «Ростов» так и не смог забить ЦСКА, но одно очко (0:0), отобранное у «армейцев», дорогого стоит в нынешнем сезоне. До того команда Карпина отобрала очко и у «Сочи» (2:2), доигрывая матч вдесятером. В общем, выгрызать результат «желто-синие» умеют, даже если очень тяжело.

«Красно-белые», в отличие от «Ростова», играют куда веселее и ярче, но «побочным эффектом» здесь оказалась нестабильность. Фото: spartak.com

«Спартак» последний матч проиграл действующему чемпиону «Зениту» со счетом (1:2), что должно только разозлить команду Гильермо Абаскаля. «Красно-белые», в отличие от «Ростова», играют куда веселее и ярче, но «побочным эффектом» здесь оказалась нестабильность и, как следствие, всего лишь шестая строчка в таблице. В общем, нас ждет битва веселой и боевой команд.

Прогноз «Реального времени»:

«Ростов» играет дома, на родном стадионе и при своих болельщиках, а на родной «Ростов-Арене» он, как правило, бьется с особой яростью. «Спартак» должен будет компенсироваться за поражение от Питера. Поставим на боевую ничью.



2:2 — ничья