Исследователи разработали с помощью ИИ первый метод датирования археологических останков

Международная команда исследователей во главе с Лундским университетом в Швеции разработала метод, способный при помощи анализа ДНК на основе искусственного интеллекта с точностью датировать останки возрастом 10 000 лет. Ученые проанализировали около 5 тысяч образцов человеческих останков с погрешностью определения возраста от 259 до 428 лет.

ИИ научили определять возраст останков

Точное датирование очень важно при картографировании миграции людей в мировой истории.

Известно, что стандартом является радиоуглеродное датирование, которое было разработано в 1950-х годах. Метод, основанный на соотношении между двумя разными изотопами углерода, радикально изменил археологию. Однако эта технология не всегда точна, усложняя картографирование древних людей, их передвижение и определение их родства.

В новом исследовании, опубликованном в Cell Reports Methods, команда исследователей разработала метод датирования, который может стать предметом огромного интереса для археологов и специалистов в палеогеномике.

Точное датирование очень важно при картографировании миграции людей в мировой истории. Фото: russia.travel

Информация о периоде зашифрована в генетическом материале

Эран Элхаик — исследователь молекулярной стволовой биологии в Лундском университете, который ранее выдвигал версию о тюркских корнях евреев Центральной Европы и рассказывал о первом тесте, позволившем сравнить ДНК современного человека с останками древних людей. О новом методе датирования останков ученый говорит: «Ненадежное датирование является большой проблемой, которая приводит к неточным и противоречивым результатам. Наш метод использует искусственный интеллект для датирования геномов при помощи их ДНК с высокой точностью».

Метод называется «Временная популяционная структура» (Temporal Population Structure, TPS) и может быть использован для датирования геномов возрастом до 10 000 лет. Около 5 000 человеческих останков было проанализировано исследовательской командой в этой работе — от позднего мезолита (10 000—8 000 до н. э.) до сегодняшнего дня. Все изученные образцы были датированы с редкой точностью.

«Мы показываем, что информация о периоде, в котором жили люди, зашифрована в генетическом материале. Выясняя, как интерпретировать это и локализовать его во времени, нам удалось датировать материал при помощи искусственного интеллекта», — говорит Эран Элхаик.

Эран Элхаик, исследователь молекулярной стволовой биологии в Лундском университете (на фото), отметил, что ненадежное датирование останков является большой проблемой. Источник: itinari.com

Ученые смогут отслеживать происхождение древних людей

Ожидается, что временная популяционная структура не заменит радиоуглеродное датирование, говорят исследователи, скорее они видят этот метод в качестве дополнительного инструмента в палеогеографическом арсенале средств.

Ученые говорят, что метод может быть использован в случае возникновения неуверенности в результате, полученном радиоуглеродным датированием. Одним из примеров является известный человеческий череп из Златого куна в нынешней Чешской республике, возрастом где-то между 15 000 и 34 000 годами.

Новый метод не заменит радиоуглеродное датирование, говорят исследователи. Фото: mobillegends.net

«Радиоуглеродное датирование может быть очень нестабильным и зависеть от качества исследуемого материала. Наш метод основан на ДНК, что делает его очень убедительным. Теперь мы можем серьезно начать отслеживание происхождения древних людей и картирование их путей миграции», — заключил Эран Элхаик.