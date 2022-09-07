День в истории: КАМАЗу дали имя, Бородино длилось шесть часов

Чем примечательна дата 7 сентября?

Сегодня, 7 сентября, КАМАЗ получил свое название, произошло Бородинское сражение, был учрежден орден Трудового Красного Знамени, появился Интерпол, две Кореи сыграли в футбол, Москва отпраздновала 800-летие. Родились оперная певица Альфия Загидуллина, английская королева Елизавета I, писатель Александр Куприн. Скончались первая жена Петра I Евдокия Лопухина, исследователь Севера Отто Шмидт, разведчица Надежда Троян. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Имянаречение

7 сентября 1936 года в узбекском городе Кукан родилась Альфия Загидуллина, солистка театра оперы и балета, а после — Татарской филармонии. С 1969 года преподает в Казанской консерватории, среди ее учеников — Георгий Ибушев, Зуфар Хайрутдинов, Ильсур Сафин.

7 сентября 1969 года приказом Министерства автомобильной промышленности СССР строящийся в Набережных Челнах комплекс заводов по производству дизельных грузовых автомобилей назвали Камским автомобильным заводом (КАМАЗ). Сегодня это — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России. Компании принадлежит 45% отечественного рынка, она входит в двадцатку мировых лидеров по объемам производства и выпустила 2,24 млн грузовиков тяжелого класса.

Фото humus.livejournal.com

7 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что чиновников Елабуги обвинили в нарушении антимонопольного законодательства за предоставление права перевозок по популярным городским маршрутам №7, №9, №106 без проведения открытого конкурса, а также за изменение траектории движения автобуса №10. Против городского исполкома в Татарстанском УФАС России завели дело по признакам нарушения закона о конкуренции, слушание назначили на 14 сентября. Без торгов возможность перевозить елабужан досталась известному городскому транспортнику ИП Карионову И.С., чьи маршруты теперь дублируются с маршрутами другого перевозчика — ИП Худан Л.И.

Восьмисотлетие

7 сентября 1812 года у села Бородино, 125 км западнее Москвы, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями — Бородинское сражение. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон — свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного — разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

Фото ussr22.su

7 сентября 1938 года постановлением ЦИК и СНК СССР был учрежден орден Трудового Красного Знамени. Это второй советский орден по времени учреждения (после ордена Красного Знамени), он заменил учрежденный ранее орден Трудового Красного Знамени РСФСР. Автором рисунка нового ордена стал художник Куприянов. Первыми награжденными орденом Трудового Красного Знамени СССР стали военные механики Федотов, Шелагин и Квятковский за активное участие в спасательной экспедиции дирижабля «Италия», потерпевшего аварию в районе Северного полюса.

7 сентября 1947 года состоялись торжества по случаю празднования 800-летия Москвы. Центральные улицы города были освещены иллюминацией, на время народных гуляний на них открылись многочисленные кафе и уличные буфеты. На улицах играли духовые оркестры, крупнейший из которых занял площадку между Большим и Малым театрами, были выставлены довоенные танки. Город украшали советские флаги, портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. На стадионе «Динамо» прошел спортивно-художественный праздник.

Фото interpol.int

Интерполизация

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции — International criminal police organisation (ICPO) — Интерпола, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола стал Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО были созданы специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание.

7 сентября 2002 года футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые за долгий период — более 10 лет — провели в Сеуле товарищеский матч, который закончился ничейным счетом. До матча обе команды приняли решение выйти на стадион под единым флагом, на котором изображен неразделенный корейский полуостров. Также было решено отказаться от трансляции национальных гимнов. Вместо них прозвучала корейская народная песня.

