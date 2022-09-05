День в истории: урядники в Казанской губернии, налог на бороды и первый телемост между СССР и США

Чем примечательна дата 5 сентября?

Фото: кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

Сегодня, 5 сентября, День благотворительности и День опозданий. В Индии профессиональный праздник отмечают учителя, в Бразилии — День Амазонки, а в США и Канаде — День труда. Среди исторических событий — начало работы первых участковых инспекторов в Казанской губернии, введение налога для обладателей бороды, начало «красного террора» и «великий» пожар в Лондоне. 5 сентября родились «Король-Солнце» Людовик XIV де Бурбон, советский космонавт Андриян Николаев и певец с мировым именем, основатель рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Не стало в этот день основательницы Ордена милосердия матери Терезы, советского эстрадного и оперного певца Георга Отса, автора легендарных «17 мгновений весны», писателя Юлиана Семенова и Кира Булычева, создавшего «Гостью из будущего». Также 5 сентября считается днем гибели знаменитого красного командира Василия Чапаева. Об этих и других событиях в истории — в обзоре «Реального времени».

Царицу Сююмбике отдают замуж, а за порядком в Казанской губернии начинают следить урядники

5 сентября 1551 года царица Сююмбике была отдана в жены касимовскому хану Шах-Али, который считался сторонником русского царя Ивана Грозного. Сююмбике — дочь крупного ногайского бека Юсуфа — потомка знаменитого Идегея. Первым мужем царицы был казанский хан Джан Али, через пару лет ее отдали за хана Казани Сафа-Гирея. После его смерти в 1549 году Сююмбике стала одной из первых мусульманок-правительниц, главой государства в исламском мире. Казанским ханством в качестве регентши своего малолетнего сына Утямыш-Гирея она правила вплоть до 1551 года.

У казанской царицы Сююмбике. Худ. И. Файзуллин

С 5 сентября 1878 года в Казанской губернии к работе приступили конно-полицейские урядники. По своей сути это были первые участковые инспекторы полиции. Перед этим территорию губернии разделили на 84 участка — на каждом был свой урядник, на которого приходилось порядка 17,6 тысячи человек населения, хотя на ряде участков численность населения достигала и 39 тысяч человек. Среди первых урядников были и отставные военные нижних чинов, несколько личных и потомственных дворян и почетных граждан, а также крестьяне. За год службы урядники получали от 310 до 400 рублей плюс еще 100 на содержание лошади. Каждый должен был уметь составлять протоколы, иметь общее знакомство с полицейской службой и ее обязанностями по преследованию преступлений. Почти за год службы урядники Казанской губернии раскрыли свыше 1 200 преступлений, вернули владельцам украденных домашних животных на 875 рублей и украденное имущество на сумму в 2 103 рубля, похищенные деньги — 588 рублей 74 копейки, еще задержали почти 1 180 человек по разным обвинениям, более 100 дезертиров и бродяг.

Петр I против «бородачей», а Советская власть — против «классовых врагов»

Петр I указом от 5 сентября 1698 года «О взыскании особой подати с бородачей и о ношении им особого платья» установил налог на бороды — «дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах». Нежелающие расстаться с растительностью на лице должны были платить годовую подать в 50 рублей. После первого путешествия по Европе 26-летний царь Петр Алексеевич на собрании бояр приказал принести ножницы и своими руками состриг бороды у нескольких представителей знатных родов. Царя за нововведение осуждали, а указ не принимали: тогда считалось, что бритье бороды — грех, поэтому священники даже отказывали в благословении безбородому. В 1705 году, согласно новому царскому указу, все мужское население России, кроме священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы, налог за ношение растительности вырос, зависел от сословной принадлежности и составлял от 30 до 600 рублей в год. Не облагались им только крестьяне, но и те, каждый раз въезжая в город, должны были отдавать по 1 копейке «с бороды». Отменили «бородатую» пошлину лишь в 1772 году.

Памятник казакам-переселенцам в Тамани. Фото kubangenealogy.ucoz.ru

5 сентября 1792 года запорожцы начали заселять Таманский полуостров. Перед этим в конце июня 1792 года Екатерина II подписала указ для Черноморского войска «В изъявление особливых внимания и милости, за мужественные подвиги на суше и водах и неустрашимую верность в течение благополучно оконченной войны с Портой Отоманскою», в котором пожаловала «в вечное владение» казакам «остров Фанагория с землями между Кубанью и Азовским морем лежащими». За первые два года во главе с войсковым атаманом Захарием Чепегой на Кубань переселилось 25 тысяч казаков. В течение последующих лет они основали 40 станиц, а главное поселение назовут Екатеринодаром. Сегодня это столица Кубани — город Краснодар, а число его жителей превышает 970 тысяч человек.

5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «О красном терроре» — он включал комплекс карательных мер, проводившихся в ходе Гражданской войны против «классовых врагов» и контрреволюционеров. Руководил карателями инициатор декрета Феликс Дзержинский. По его указам начались массовые «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». За четыре года, по данным некоторых источников, по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК было расстреляно около 140 тысяч человек. В конце 1919 года генерал Деникин создал специальную комиссию, которая определила, что только в период 1918—1919 годов количество погибших от красного террора составило более 1,7 млн человек — это солдаты, священники, крестьяне и рабочие, полицейские, помещики, представители интеллигенции и буржуазии.

Фото wikipedia.org

С 5 сентября 1940 года на страницах газеты «Пионерская правда» начала печататься повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», но после выхода нескольких номеров публикацию прекратили. Однако история об отважных и справедливых пионерах очень понравилась советским школьникам, и повесть вернули в «Пионерку». После выхода этой книги все мальчишки в Союзе хотели носить имя Тимур, а девочки — Женя, тимуровцами же стали называть школьников, которые безвозмездно помогали людям. Кстати, фамилия героя — Гараев.

5 сентября 1982 года между Москвой и Лос-Анджелесом был проведен первый космический телемост. 250 тысяч участников телемоста могли видеть и слышать друг друга на огромных экранах, установленных в парке Глен-Хелен и на больших мониторах 3-й студии Останкинского телецентра. Инициаторами первого телемоста стал соучредитель фирмы Apple Computer Стив Возняк, а с советской стороны — сценарист Иосиф Гольдин, режиссером телемоста был Юлий Гусман.

Фото wikipedia.org

Великий пожар в Лондоне и палестинские террористы на Олимпиаде в Мюнхене

5 сентября 1666 года в Лондоне был потушен знаменитый Великий пожар, который избавил город от свирепствовавшей чумы. Согласно историческим хроникам, пекарь короля Карла II, уходя вечером с кухни, считая, что потушил огонь, оставил заслонку печи открытой. Искры из очага спровоцировали пожар, огонь в итоге уничтожил почти треть Лондона, который на тот момент был застроен в основном деревянными домами. Вместе со строениями пламя уничтожило и всех крыс, которые были главными разносчиками «черной смерти». После того как огонь был потушен, началась новая застройка британской столицы.

5 сентября 1972 года вошло в мировую историю как день, когда в столице Олимпиады, Мюнхене, произошел теракт. Ответственность за него взяли палестинские боевики из радикальной группировки «Черный сентябрь». Надев на себя костюмы олимпийских сборных нескольких арабских стран, рано утром они проникли на территорию Олимпийской деревни и захватили в заложники девять спортсменов и членов делегации Израиля. Отпустить их они обещали в обмен на освобождение 234 палестинских боевиков, находящихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов и 16 заключенных, содержавшихся в тюрьмах Западной Европы. Боевики обещали убивать каждый час по одному заложнику в случае, если требования не будут выполнены. Израиль отказался от переговоров с террористами, считается, что и операция по освобождению заложников силами полицейских ФРГ не была тщательно продумана и имела несколько провальных моментов. В итоге боевики убили всех заложников, во время операции удалось уничтожить пять террористов и арестовать еще троих. Правда, в тюрьме они провели всего месяц — после захвата террористами самолета компании «Люфтганза» их пришлось отпустить.