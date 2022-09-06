Ольга Беленькая: «Предприятия переводят сотрудников в режим простоя и неполной занятости»

Аналитик ФГ «Финам» — о скрытой безработице, пострадавших от санкций отраслях и перспективах рынка труда

Фото: Олег Тихонов

Несмотря на уход многих западных компаний из России и сокращение ВВП (-4%), прогнозы о росте безработицы в стране не оправдались — ее показатель, напротив, снизился до исторического минимума (3,9%). Этот парадокс руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объясняет мерами господдержки, поскольку для предприятий она связана с сохранением рабочих мест. Тем не менее в авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает о наличии скрытой безработицы и других проблемах российского рынка труда, при этом в регионах ситуация неоднородная. Так, в Татарстане от санкций больше всего пострадали предприятия трех отраслей: химическое производство, резиновые и пластмассовые изделия, производство автотранспортных средств.



Безработица на минимуме вопреки уходу компаний

Весной были ожидания, что безработица в России значительно вырастет в этом году вследствие санкций, ухода с российского рынка множества иностранных компаний, разрыва производственных и логистических цепочек, останавливающих работу предприятий. Так, майский прогноз Минэкономразвития предполагал повышение среднегодовой безработицы с 4,8% в 2021 г. до 6,7% в 2022 г. Однако пока, судя по официальным данным, безработица в России даже снизилась к маю до исторического минимума (3,9%) и пока (по наиболее актуальным данным Росстата за июль) остается на этом уровне. Это происходит несмотря на общее сокращение ВВП (-4% (г/г) во II квартале 2022 года) при значительно более глубоких показателях спада в отдельных отраслях: автопром (в июль просадка составила 19% в годовом исчислении), торговля, металлургия, химия, деревообработка, производство мебели, кинотеатры, маркетинг и реклама.

Этот парадокс объясняется мерами господдержки (для предприятий она часто увязывается с сохранением основной доли рабочих мест, распространением содействия в переобучении и трудоустройстве на тех, кто еще не потерял работу, но находится под риском увольнения), высокой долей занятости на госпредприятиях и крупных компаниях, где стараются избегать массовых сокращений, относительной жесткостью российского трудового законодательства, растянутым процессом увольнений в ушедших иностранных компаниях.

Пока, судя по официальным данным, безработица в России даже снизилась к маю до исторического минимума. Фото: Максим Платонов

Скрытая безработица в наиболее пострадавших отраслях

В определенной мере можно говорить о наличии скрытой безработицы в пострадавших отраслях. Предприятия предпочитают перевод сотрудников в режим простоя, неполной занятости, отказ от премиальных выплат и другие формы экономии расходов на персонал.

По данным Росстата, во II квартале 2022 г. наибольшие размеры неполной занятости наблюдались в организациях, занимающихся производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (10,1% работников списочной численности работали неполное рабочее время по инициативе работодателя и 29,3% работников списочной численности находились в простое), в организациях воздушного и космического транспорта в простое находились 11% работников, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, — 10,5%. В почтовой связи и курьерской деятельности 13% работников списочной численности работали неполное рабочее время, в организациях, осуществляющих предоставление прочих видов услуг, — 10,7%. На предприятиях по производству мебели 24,3% работников списочной численности во II квартале находились в отпуске без сохранения заработной платы. В среднем по России этот показатель составил 8,6% списочной численности работников.

Но эти меры можно рассматривать лишь как временное решение в ожидании восстановления объемов производства. Процесс ухода иностранных компаний продолжается, и период, в течение которого они были готовы сохранять персонал в штате и платить ему зарплату, завершается. Одновременно сокращается бизнес их российских контрагентов. (На фото: Ольга Беленькая, ФГ «Финам»)

Но эти меры можно рассматривать лишь как временное решение в ожидании восстановления объемов производства. Процесс ухода иностранных компаний продолжается, и период, в течение которого они были готовы сохранять персонал в штате и платить ему зарплату, завершается. Одновременно сокращается бизнес их российских контрагентов.

По данным опроса исследовательского агентства АКАР (который цитирует «Коммерсантъ»), в российских рекламных агентствах с марта по июль на рынке прошла волна увольнений: 57% агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата.

Отчасти попытки восстановления происходят. Так, АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя перешел к выпуску упрощенных моделей Lada, возобновил 5-дневную рабочую неделю и даже объявил о наборе новых сотрудников. В ряде случаев уходящие иностранные компании продают за символическую цену свои российские активы новым владельцам (наиболее известные примеры — продажа бизнеса McDonald's, Renault, Starbucks), что позволяет хотя бы в каком-то объеме сохранить бизнес самих предприятий и их контрагентов (только у McDonald's в России было 62 тысячи работников и еще около 100 тысяч были заняты на предприятиях поставщиков). Но если восстановления бизнеса в объемах, сопоставимых с прежними, не произойдет, компании будут оптимизировать численность персонала, что может привести к увеличению безработицы.

Только у McDonald's в России было 62 тысячи работников и еще около 100 тысяч были заняты на предприятиях поставщиков. Фото: Максим Платонов

Риски высвобождения 200—300 тысяч занятых

В начале августа министр экономического развития Максим Решетников признал, что хотя безработица держится на исторических минимумах, осенью ожидается рост показателя. Августовский прогноз Минэкономразвития предполагает, что в этом году средний уровень безработицы совпадет с прошлогодним (4,8%), но поскольку в первом полугодии ее среднее значение было ощутимо ниже (4,07%), это означает возможность ее повышения во второй половине года примерно до 5,5%. А в будущем году Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой уровень безработицы 5,2%.

Вице-премьер правительства А. Белоусов предупреждает, что существуют риски высвобождения 200—300 тысяч занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы — неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска. Это может произойти до конца года. По его словам, особенно высоки риски сокращений в сфере машиностроения, а также в химическом производстве, где наблюдается падение производства на 10—17% и 9—10% соответственно. На наш взгляд, в зоне риска также непродовольственная торговля, где спад также измеряется двузначными цифрами. Однако низкий уровень пособий по безработице в России — в этом году максимальное пособие составляет 12 792 рубля, которое через 3 месяца «усыхает» до 5000 рублей еще на 3 месяца — фактически не оставляет людям вариантов долго оставаться безработным. Часть высвобождаемых сотрудников может найти работу в аналогичных российских или азиатских компаниях, которые будут пытаться занять освободившиеся рыночные ниши, часть — в других отраслях, возможно увеличение «неформальной» занятости.

Особенно высоки риски сокращений в сфере машиностроения. Фото: Максим Платонов

По данным HeadHunter, число вакансий на рынке труда за год сократилось на 15%, число резюме за тот же период увеличилось на 22%. С февраля по июль наиболее сильно упало число вакансий в страховании (-80%), госслужбе и некоммерческих организациях (-74%), автомобильном бизнесе (-63%), банках, инвестициях и лизинге (-55%). Рост числа вакансий отмечается в добыче сырья, строительстве, продажах, транспорте и логистике. При этом со стороны соискателей число резюме в сфере IT и телекомов с февраля увеличилось на 43% при сокращении вакансий на 7%.

Ситуация, безусловно, неоднородна по регионам. Наибольшее давление может ощущаться в промышленных регионах с высокой концентрацией предприятий из проблемных отраслей. В Татарстане в апреле — июне уровень безработицы составлял всего 2,4%, что значительно ниже среднего по России (4%). В то же время в регионе достаточно высока доля проблемных производств. Так, премьер-министр республики Алексей Песошин назвал три наиболее пострадавших от санкций отрасли: химическое производство, резиновые и пластмассовые изделия, производство автотранспортных средств, уточнив, что общий удельный вес предприятий, относящихся к этим отраслям, составляет 28% промышленного производства Татарстана. Поэтому поддержка занятости все еще требует внимания.

Ольга Беленькая