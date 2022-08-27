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Юридическая помощь и просвещение: как в Казани открывали «Квартал юстиции»

16:23, 27.08.2022
Юридическая помощь и просвещение: как в Казани открывали «Квартал юстиции»
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось открытие комплекса административных зданий «Квартала юстиции». В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко. «Квартал юстиции» представляет собой комплекс зданий, выполненных в едином стиле. На его территории будет размещено Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, а также Центр содействия развитию гражданских инициатив.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов

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