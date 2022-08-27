Юридическая помощь и просвещение: как в Казани открывали «Квартал юстиции»
Сегодня в Казани состоялось открытие комплекса административных зданий «Квартала юстиции». В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко. «Квартал юстиции» представляет собой комплекс зданий, выполненных в едином стиле. На его территории будет размещено Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, а также Центр содействия развитию гражданских инициатив.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым