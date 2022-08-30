Андрей Маслов: «Газовая война продолжается и приносит немало проблем»

Аналитик ФГ «Финам» — о ситуации на рынке природного газа и перспективах энергетического кризиса в ЕС

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Возможности поставок газа в ЕС упали из-за санкций, но Россия готова поставлять его в законтрактованных объемах, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что наша страна не хочет перекрывать газ Европе, но та встала в фарватер политики США. И если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, пусть покупает, добавил Медведев. Между тем цены на газ в Европе уже превысили $3000 за тысячу кубометров и продолжают расти, а инвесторы опасаются энергетического кризиса в ЕС. О ситуации на рынке природного газа в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Есть угроза, что «Северный поток-1» может не восстановить работу

Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров (в моменте доходя до 290 евро/МВтч) и продолжают рост. Инвесторы опасаются энергетического кризиса в ЕС, и евро на этом фоне упал ниже паритета с долларом.

Газовая война продолжается и приносит немало проблем. Есть угроза того, что «Северный поток-1» может не восстановить работу после начала нового трехдневного периода техобслуживания или, по крайней мере, не восстановить мощности до конца, как это уже было ранее. Так, «Газпром» сообщил, что он полностью прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию с 31 августа по 2 сентября для проведения ремонтных работ на единственной работающей турбине компрессорной станции «Портовая». В настоящее время «Северный поток» работает всего на 20% мощности, что ограничивает поток газа на уровне 33 миллионов кубометров в сутки.

Несмотря на то, что «Газпром» заявляет, что после проведения обслуживания турбины мощности прокачки сохранятся, стоит напомнить, что после обслуживания в июне российский газовый гигант сократил мощность газопровода с 40% до 20%, что привело к более чем двукратному росту цен на газ в континентальной Европе. Существуют опасения, что любое техническое обслуживание может быть использовано как предлог для длительной остановки линии, поскольку Москва обвинила в сокращении мощностей западные санкции, прервавшие ее обычный график технического обслуживания.

Европе приходится конкурировать с крупными азиатскими импортерами СПГ

Рост европейских цен на TTF более чем в 14 раз по сравнению со средним уровнем за последнее десятилетие может привести к сокращению промышленного производства в континентальной Европе и ввергнуть регион в рецессию, считают трейдеры и экономисты. Широко распространенные опасения по поводу нехватки газа этой зимой заставили потребителей попытаться зафиксировать поставки, что привело к росту цен даже на фоне опасений серьезного экономического спада.

Цены на газ в Европе также отреагировали на резкий рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, где государственные коммунальные предприятия начинают закупки в преддверии зимы. Европе приходится конкурировать с крупными азиатскими импортерами СПГ, такими как Китай, Япония и Южная Корея.

Также говоря о энергетическом кризисе в Европе, стоит упомянуть и ситуацию в США — это один из крупнейших в мире экспортеров СПГ. С 2014 года Штаты нарастили объемы СПГ, став третьим в мире экспортером сжиженного газа, а со строительством шестого завода по сжижению газа в 2024 году США могут стать лидером по экспорту СПГ. Последнее время цены на газ в Henry Hub были крайне нестабильны — во многом причиной этому послужил взрыв трубы на одном из терминалов по закачке газа на танкеры, что привело к перераспределению мощностей на внутреннее потребление и обвалу локальных цен на газ. Однако из-за жаркого лета и повышенного спроса на газ в мире цены на американский газ подскочили до многолетних максимумов.

Ранее уже было принято решение о сокращении потребления газа на 15% для экономии. Фото: Global Look Press

Меньше всего газовые войны затронут Британию или Францию

Также стоит ожидать, что европейское правительство продолжит перераспределять и сокращать спрос на газ для того, чтобы в первую очередь поддержать полноценное функционирование домохозяйств. Ранее уже было принято решение о сокращении потребления газа на 15% для экономии, однако возможно и дальнейшее снижение потребления. Также стоит понимать, что в большей мере энергетический кризис касается Германии и стран Центральной Европы, у которых нет собственных портов и хранилищ для СПГ, а основная часть энергоресурсов поступала из России. Куда меньше газовые войны затрагивают Западную Европу, вроде Британии или Франции, где и терминалы есть, и свои собственные энергоресурсы (даже функционирующие АЭС).

Таким образом, можно предположить, что цены на газ будут продолжать постепенный рост, однако на данный момент для резкого скачка цен на 5—15%, как это было недавно, есть скорее всего только один сценарий — окончательная остановка прокачки газа в Европу. В целом можно ожидать, что цены на голубое топливо на нидерландском TTF останутся близкими к новому рекордному максимуму в $3000 за тысячу кубометров (или примерно 250—280евро/МВтч).

Андрей Маслов