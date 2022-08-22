«Эти фантастические техноспруты обладают поистине космическим масштабом»

Шестая часть серии статей архитектора Николая Новикова о казанских спальных районах. Суперсооружения

Фото: строительство Вознесенского тракта от проспекта Победы до ул. Юлиуса Фучика. Космический снимок 2021 года.

В шестой части статей о спальных районах Казани архитектор Николай Новиков, рассказав о современных жилых комплексах, внезапно делает отступление о том, как устроена кухня проектировщика городских строений, на каком языке еще он может говорить и на что его вдохновил образ Вознесенского тракта.

Другой язык

Вышло уже пять заметок о новом городе, время автору делать лирическое отступление. На полпути наших виртуальных экскурсий хочу поделиться с читателем моей техникой составления гидов к каждому путешествию. Дело в том, что все мои описания нового города, своего рода мини-исследования, — двуязычные. В коммуникации архитектора второй язык рядом с текстами, а по значению в профессии первый — это изображения: рисунки, схемы, чертежи и карты. Язык изображений отличается от текста, основанного на алфавите. Значение сообщения в знаках, рисунках, иероглифах считывается сразу, буквы в словах надо слагать. Форма коммуникации символами: пиктограммами, иконками, смайликами, — не требует знания грамматики — посмотришь на изображение и сразу понимаешь, смысл бросается в глаза. Поэтому архитекторы разных стран легко сходятся: графический язык — эсперанто для архитекторов.

Даже в тексте, который вы читаете, используются изобразительные средства: пробелы между смысловыми абзацами, жирное выделение ключевой мысли — так автор оставляет метки, реперы для удобства навигации читателя в тексте.

Каждому, кто в сознательном возрасте брался изучать другой язык, знакомо это чувство первооткрывателя, когда со знанием нового языка тебе открывается иной мир, мир неизвестной до того культуры другого народа. Я приглашаю в очередное виртуальное путешествие по новому городу, которое предполагает небольшое усилие от читателя, совместный с автором труд по разглядыванию карт. Упрощая городскую реальность, сводя визуальное богатство к графическим условным изображениям: планам и контурам, — архитекторы фокусируют внимание на существенном, исключая детали. Географы для отображения живой природы придумали карты. Космонавты сделали спутниковые снимки земли. Теперь каждый из нас может стать географом, космонавтом и архитектором одновременно, генерируя на экране своего компьютера персонализированные образы любого места в своем городе или любого другого города.

Эффектный прием зуммирования в технологии Google Earth «Планета Земля». Изменяя фокусное расстояние объектива камеры цифровой модели глобуса, мы рассматриваем космические виды планеты Земля разного масштаба

Свободное чтение карт не так сложно, как кажется, и не требует много времени. Это как изучение одного иероглифа за 5-10 минут и еще столько же на повторение в будущем. Начните рассматривать спутниковые снимки нового города со своего микрорайона, и вы уже с первого раза начнете отличать его по характерному рисунку от соседнего. Начитанность — такое же условие подготовленного читателя, как и насмотренность.

Что я смотрю, работая над текстом? Спутниковые снимки, панорамы улиц (street view) и еще один тип карт — контурные карты различных форм собственности на землю — кадастровый план. Панорамы улиц лучше сопоставлять на двух ресурсах («Яндекс» и Google) — «Яндекс» чаще обновляется, Google объехал больше закоулков, заглядывая внутрь кварталов.

Архитектура космических масштабов

Изображение стало поводом написать и эту заметку. Постоянно сталкиваясь с пробками в объездах из-за дорожных работ сразу на нескольких параллельных маршрутах по ул. Гвардейской, Роторной и проспекте Победы, я решил посмотреть в «Яндекс.Картах» трассу Вознесенского тракта, строительство которого анонсировалось на щитах. И был потрясен грандиозностью и мощью покорения природного ландшафта. Выбеленный земляными работами шрам на зеленом теле земли протянулся на десяток километров. Внизу копошатся сверхмощные землеройные машины, на фоне гигантского котлована кажущиеся муравьями. Уже заложены тоннели, можно догадаться о мега размерах будущей транспортной развязки.

В старом городе с его узкими улицами и небольшими зданиями ровню суперсооружениям нового города не встретишь. Разве что Кремль со своим холмом, крепостными стенами и башнями может сравниться по масштабу сооружений с эстакадами и мостами магистралей. Но Кремль — одно величественное сооружение на весь старый город, а развязок только в восточной периферии нового города — семь. Превосходя размеры многоэтажных домов в десятки, а усадебных в сотни раз, эти фантастические техноспруты обладают поистине космическим масштабом и поражают своими размерами воображение человека, рассматривающего Землю с высоты нескольких сотен метров.

Иронически звучит лирическое название «клеверный лист» для техноспрутов автомобильных развязок. Технический прогресс меняет и наши представления об ориентации в городском пространстве: чтобы повернуть налево, мы едем направо

Новая архитектура будущего



Профессиональная близорукость помешала современным архитекторам за зданиями увидеть красоту колоссальных транспортных сооружений, как за деревьями не видят леса. Надо было обладать дальновидностью древних, чтобы через тысячелетия посылать таинственные изображения — «геоглифы» — в космос.

Вместо архитекторов придумывание и строительство архитектуры космических масштабов ушло в руки дорожных инженеров и строителей. Но и для них важнее красоты оказались сила воли и мощь технического прогресса. Рисунок многоуровневых развязок подчинен технологии движения автомобиля, подчиняя в свою очередь своему начертанию природный ландшафт города.

Меняются времена, меняется наше видение окружающего мира. Все больше мы начинаем видеть мир через экран смартфона. В нашей памяти складываются и совмещаются картины реального мира и мира дополненной реальности. Сейчас с помощью распространившихся карт-навигаторов прокладывая маршрут, каждый видит в своем гаджете «пятый фасад» — лицевую сторону земли. Мы начинаем узнавать и запоминать город по космическим снимкам. Технологии Street View позволяют переходить от изображений города из космоса к панорамам улиц с уровня земли. Наш повседневный визуальный опыт пешехода дополняется космическими образами, доступными до недавнего времени только летчикам и космонавтам.



Транспортная развязка на пересечении Аметьевской магистрали и ул. Даурской со строительством тоннельного перехода под окружной железной дорогой. Из архива научно-проектной мастерской ТИГП

Пора и архитекторам расширить портфолио своих объектов новым масштабом грандиозных дорожных сооружений. Подобно тому, как в здании архитектор соединяет пользу и прочность с красотой, профессиональный долг архитектора гармонизировать технологичность и безопасность дорог с природным ландшафтом, красота которого изначально дана свыше. Наверное, действующим архитекторам будет не хватать навыков и понимания, как это делать.



Скорее всего, нишу архитектуры космических масштабов займут представители следующей генерации архитекторов. Поэтому, отвечая на вопрос из стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?», сегодня я бы с уверенностью ответил:

— Я б в дорожники пошел,

пусть меня научат.

