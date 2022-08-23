Главный мотогонщик Татарстана проиграл арендный спор властям автограда

С владельца сети АЗС «Наиком» город взыскал уже более 7 млн рублей долгов по арендной плате

Новую судебную тяжбу по вопросам арендной задолженности выиграл исполком Набережных Челнов против президента федерации мотоспорта РТ и владельца сети АЗС «Наиком» Наиля Хуббатуллина. Как подсчитала газета «Реальное время», за 5 лет городу удалось взыскать с челнинского предпринимателя свыше 7 млн рублей долгов по аренде земли. Недавно бизнесмен был вынужден решать и другую проблему — по смене категории участка, где расположен его мотодром «Наиком арена».



Не первый арендный спор

Предприниматель Наиль Хуббатуллин заключил с властями автограда договор аренды земли на проспекте Вахитова в Челнах в июне 2010 года. Участок вдоль автодороги №1 вблизи Вахитовского кольца общей площадью 3 420 кв. м. Сегодня здесь АЗС «Наиком», кафе и автомойка.



По договору, арендатор должен был ежемесячно вносить платежи. При этом город мог изменить плату: «размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке и подлежит обязательной уплате арендатором в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан или муниципального образования г. Набережные Челны».



Впоследствии, в рамках другого дела суд расторг договор аренды этой земли — он перестал действовать 7 марта 2017 года. Тогда в пользу автограда было взыскано 1,1 млн рублей задолженности. Затем, еще 2 года спустя, город вновь взыскал долг с компании «Наиком» — уже в размере 2,6 млн рублей. Наконец, в 2021 году исполком Набережных Челнов через суд взыскал еще 3,3 млн рублей. Однако Управление Росреестра по Татарстану по каким-то причинам не аннулировало запись в реестре об аренде земельного участка, поэтому с 2016 года договор аренды продолжал действовать, как действует он и в настоящее время.

Фото: m.2gis.ru

Компания оспаривает доначисления из-за «магазина»

В компании «Наиком» в свою очередь опротестовывали дважды (в 2016 и 2021 годах) сам размер ставки: а именно 1,5% и коэффициент 10 (торговля). Якобы на арендованном ею земельном участке деятельность, подпадающая под этот коэффициент, не осуществляется, то есть торговля не ведется.

Суть разногласий, которая год за годом приводила к задолженностям и искам следующая: согласно законодательству основными критериями, по которым начисляется арендная плата с применением соответствующих коэффициентов, — это назначение объекта, отраженное в технической документации объекта и выписке из ЕГРН, а также вид разрешенного использования участка. По данным кадастровой выписки и ЕГРН, вид разрешенного использования указан как «культурно-развлекательный комплекс». А в соответствии с договором аренды земельный участок предоставлялся под «культурно-развлекательный комплекс (кафе, бильярд), автомойку и магазин «Автозапчасти».

Арбитражный суд сослался на одно из определений Верховного суда РФ: «поправочный коэффициент при расчете размера арендной платы за земельный участок с несколькими видами разрешенного использования выбирается не по принципу основного или вспомогательного вида разрешенного использования, а по принципу его наибольшего значения. А это — именно магазин, то есть коэффициент 10. В экспертизе суд также отказал компании «Наиком» (по-видимому, там предлагали удостовериться, что магазин больше не работает — однако если верить «Яндекс-картам», он там есть, фото из магазина опубликованы и на официальном сайте компании), так как при наличии договора с указанием вида использования — экспертиза привела бы лишь «к затягиванию процесса». В результате исполком выиграл спор и в очередной раз взыщет с владельца сети АЗС «Наиком» долг с пенями — теперь уже в размере 2 млн рублей. Всего город истребует в конечном счете 9 млн рублей.

Фото: Яндекс Карты

20 АЗС, проект нового трека и бодания с УФАС

У компании «Наиком» рабтает сеть из 20 АЗС в Татарстане. Помимо Челнов они располагаются также в Альметьевске, Елабуге, Менделеевске, Чистополе, Мензелинском и Пестречинском районах. На АЗС компания продает «уфимское топливо». Несмотря на большую сеть, выручка в 2021 году не превысила 5,6 млн рублей, а прибыль составила 136 тысяч рублей (якобы всю выручку съедает себестоимость продаж).

Сама компания формально Наилю Хуббатуллину не принадлежит, но 32,7% ее находится во владении его супруги Нэлли Хуббатуллиной. Хуббатуллин известен также как создатель проекта «Наиком экстрим мотокросс», в клубе которого, основанного в 1998 году, с тех пор прошло около 19 чемпионатов России и 30 кубковых гонок. В 2020 году он просил у мэрии Набережных Челнов новое место для проведения соревнований, но предложенные ему на выбор две территории не подошли, в итоге он получил землю в Тукаевском районе — около села Азьмушкино на площади в 50 гектаров, проект финансируют ряд предпринимателей и ПАО «КАМАЗ». Правда, в мае 2022 года УФАС заподозрил тот же Тукаевский район в незаконной продаже земли под мотокросс («в нецелевом использовании сельхозземель»). Хуббатуллин заявлял тогда:

— Нам президент где-то год назад подписал документ о переводе земель. И потом, там очень громко сказано, эти земли непригодны для сельского хозяйства. Это была свалка, и тут завод «ТЭМПО» рядом, — здесь ничего сажать-сеять невозможно было. Поэтому было принято решение перевести в другое назначение, подготовить документацию, все доделать, и как такового скандала нет. Все идет в рабочем процессе. Так что надеемся, первого числа получим все бумаги. И даже если их по какой-то причине не будет, потому что, опять же, это проектная документация, там тонны бумаги, нам уже предоставили все документы, что все в процессе, все делается и все получится.

Якобы с переводом земли в другую категорию медлил Минсельхоз РТ, 17 августа он заявил, что земли перевели в статус «Земли населенных пунктов», осталось дождаться окончательного решения.

Якобы с переводом земли в другую категорию медлил Минсельхоз РТ, но на этой неделе Хуббатуллин заявил, что статус участка под мотодромом все же поменяли. Фото: Анвар Магдеев/vk.com/naikomextreme

Напомним, год назад, когда в Челнах начался массовый бойкот АЗС из-за роста цен на бензин, Хуббатуллин заявлял: «Люди не понимают, что мы всего лишь продавцы, а не вертикально интегрированные компании, которые сами производят и сами продают топливо. Так что этот бойкот — мертвому припарка». По его словам, частные АЗС сами терпят убытки:



— У нас уже с февраля идет минусовая маржа. Оптовая цена бензина выше розницы. Минус 1 рубль 30 копеек за литр 92-го. Частные АЗС даже при этой цене практически разорены. На данный момент я уже рассматриваю вопрос в пользу закрытия бизнеса. Потому что это уже кошмар!