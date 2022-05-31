Стадион главного мотогонщика Татарстана вызвал вопросы ФАС

Проект Наиля Хуббатуллина реализовали на сельхозземлях, сам он уверяет: «это была свалка, сеять было невозможно»

Как стало известно «Реальному времени», президент федерации мотоспорта Татарстана, создатель проекта «Наиком Экстрим Мотокросс» и владелец одноименной сети АЗС Наиль Хуббатуллин столкнулся с неожиданной проблемой из-за участка, на котором построен его мотодром в Набережных Челнах. Антимонопольщики предъявили претензии к исполкому Тукаевского района: власти выделили сельхозземлю предпринимателю, а тот использовал ее не по целевому назначению, соорудив трассы для мотогонок и арену. Сам Хуббатуллин заявляет, что для аграриев площадка была непригодной, и обещает в скором времени урегулировать земельный вопрос. Мнения сторон выслушал корреспондент издания.



«Земельный участок используется не по назначению»

В мае в отношении исполкома Тукаевского района завели антимонопольное дело из-за продажи земли бизнесмену без конкурсных процедур. На участке, приобретенном в декабре 2019 года, владелец сети АЗС «Наиком», президент Федерации мотоспорта РТ Наиль Хуббатуллин построил стадион и трассу для мотокросса «Наиком арену». Основные претензии у антимонопольщиков две: реализация земли без конкурса и нецелевое использование участка.

— Земельный участок, ставший предметом рассмотрения антимонопольного дела, был передан физическому лицу — владельцу — без проведения конкурентных процедур. Категория участка — земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства. Однако сам земельный участок используется не по назначению, а как гоночный комплекс, в составе которого гоночные трассы, здания, трибуны, жилые помещения, используемые под наименованием «Наиком Арена», что противоречит требованиям земельного законодательства о целевом использовании предоставляемых земельных участков (ст. 42 ЗК РФ), — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанского УФАС России.

Основные претензии у антимонопольщиков две: реализация земли без конкурса и нецелевое использование участка. Фото: Анвар Магдеев / vk.com/naikomextreme

В ведомстве также подчеркнули, что предоставление участка сельхозназначения предпринимателю, не осуществляющему деятельность в сфере сельского хозяйства, противоречит целям рационального использования земель. Действия Исполнительного комитета Тукаевского района по предоставлению и использованию участка в нарушение норм действующего законодательства рассматриваются как антиконкурентное соглашение между органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом, в собственность которого этот участок был передан.

— Ввиду наличия признаков нарушения статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» в части достижения антиконкурентного соглашения, реализация которого привела или могла привести к ограничению конкуренции, Татарстанским УФАС России возбуждено дело, рассмотрение которого запланировано на 21 июня, — заявили в ведомстве.

«Реальное время» направило запрос в исполком Тукаевского района с просьбой высказать свою позицию по делу, ответ на момент подготовки материала не поступил — комментарий будет опубликован по получении.

«Эти земли непригодны для сельского хозяйства. Это была свалка»

Предприниматель Наиль Хуббатуллин, который также привлечен к рассмотрению этого дела, в свою очередь рассказал «Реальному времени», что процесс перевода земельного участка в другую категорию затянулся из-за бумажной волокиты, все вопросы решаются долго. Однако бизнесмен уверен, что после завершения всех процедур никаких претензий у антимонопольщиков быть не должно.

По мнению бизнесмена, сельскохозяйственным назначение у этих земель было только на бумаге. Фото: vk.com/naikomextreme

— На самом деле проблемы никакой нет. Дело в том, что вся документация сейчас находится в Минземимуществе РТ. Когда строился этот спортивный объект, мы написали письмо президенту Татарстана о переводе земли населенных пунктов, это очень большая проектная документация — приведение нашего спортивного объекта в статус спортивного объекта с регистрацией в Минспорта России. Но так как все эти бумажные вопросы очень долгие, это немного затянулось. Там задействовано огромное количество проектировщиков, вы сами понимаете, поменять все это — занимает очень долгое время. Процесс был запущен еще месяцев восемь назад, даже больше. По-моему, у нас 1 июня выходят все документы, и земля становится по целевому назначению полностью соответствующей, мы получаем статус спортивного объекта, приходим в ФАС, объясняем все, и вопрос должен быть закрыт, — сообщил Хуббатуллин.

По мнению бизнесмена, сельскохозяйственным назначение у этих земель было только на бумаге. На деле выращивать здесь что-либо было невозможно.

— Нам президент где-то год назад подписал документ о переводе земель. И потом, там очень громко сказано, эти земли непригодны для сельского хозяйства. Это была свалка, и тут завод «ТЭМПО» рядом, — здесь ничего сажать-сеять невозможно было. Поэтому было принято решение перевести в другое назначение, подготовить документацию, все доделать, и как такового скандала нет. Все идет в рабочем процессе. Так что надеемся, первого числа получим все бумаги. И даже если их по какой-то причине не будет, потому что, опять же, это проектная документация, там тонны бумаги, нам уже предоставили все документы, что все в процессе, все делается и все получится.

У построенного спорткомплекса большие перспективы, убежден Наиль Хуббатуллин. Фото: Анвар Магдеев / vk.com/naikomextreme

«Это социальный объект, а не объект зарабатывания денег»

У построенного спорткомплекса большие перспективы, убежден Наиль Хуббатуллин. Реализовать проект он мечтал давно. По его словам, в будущем он может стать одним из мировых центров мотокросса.

— Мы построили лучший спортивный объект Европы, даже не России, а это действительно по оценкам серьезных экспертов, у нас были и немцы, и голландцы, японцы, это лучший спортивный объект Европы. То есть объект уже готовится под проведение чемпионатов мира, естественно, документация должна быть на высшем уровне. Это не какой-то местечковый клуб.

Переквалификация антимонопольщиков в «антимотогонщиков» Наиля Хуббатуллина очень удивила. Претензии к исполкому района он связывает с завистниками и уверяет, что организация трассы для мотоспорта — дело скорее затратное, чем прибыльное.

— На самом деле мы сильно удивились происходящему. И мы не понимаем, кто туда написал, но есть же всякого рода жалобщики. Подводные камни, кого только нет. Ко мне подходили люди, у которых рядом идут паевые земли, прилегающие к нашим границам, предлагали 50 соток за 2,5 миллиона. А паевые земли они официально-неофициально стоят 30—50 тысяч за гектар. Я говорю: «Вы что, ребята? Это социальный объект, это не объект зарабатывания денег. Этот проект воспитывает много детей, мы ездим по всем гонкам и представляем республику на российских и уже международных соревнованиях. У нас есть мальчишка, который уже сейчас выиграл в ПФО, идет на чемпионство России. 3 и 4 сентября главная гонка страны — финал чемпионата России «молодежка» и финал чемпионата страны среди взрослых. Вы не думайте, что мы тут деньги гребем лопатой и зачем вы нам такие страшные цены предлагаете, да и не нужна нам эта земля». Может быть кто-то решил, что не мытьем, так катанием. Всякое бывает, я не знаю откуда это.

Наиль Хуббатуллин уверяет, что организация трассы для мотоспорта — дело скорее затратное, чем прибыльное. Фото: Анвар Магдеев / vk.com/naikomextreme

Бизнесмен уверяет, что документация в любом случае будет приведена в соответствие — это важное условие для проведения международных соревнований в будущем и получения государственной поддержки. Тем же, кто обвиняет его в недобросовестном заработке, Наиль Хуббатуллин предлагает занять место директора «Наиком-арены»:

— Будем говорить так — из 10 тысяч положительных отзывов за этот комплекс найдется 3-4 человека, которые что-нибудь не то скажут. Мы дело двигаем, у нас все под контролем. Я понимал, что этот вопрос возникнет, и мы должны привести все в соответствие. И, мало того, для проведения международных соревнований у нас документы должны быть, чтобы комар носа не подточил. Там все серьезно, за каждую запятую цепляются, и мы должны быть в статусе спортивного объекта России. Это обязательное условие, и, естественно, мы к этому идем. И это нужно нам со всех сторон, потому что мы не можем получить ни дотации, ни какие-либо гранты. Пока мы тянем за свой счет, я и мои друзья. Мы двигаемся вперед, чтобы получать гранты и какую-то помощь от государства, потому что самим тащить это очень сложно. Какой тут заработок? Я когда прочитал, так смеялся. Очень бы хотелось взять того человека, который написал на нас, я его директором сюда поставлю, чтобы он получал зарплату, которую я привожу. А я просто не буду привозить, скажу — вот вам объект, вы там написали, что у нас там прокат, кафе, все работает, давайте, вперед — зарабатывайте. Посмотрим, как он заработает.