«Синтез» поменял название, его ватерполист — фамилию

Казань во всей готовности подошла к старту Спартакиады сильнейших

В Москве стартуют турниры по водному поло. Бассейн «Динамо» будет отдан под мужской турнир, «Акватика-ЗИЛ» станет хозяйкой женских стартов. Ватерполисты «Синтеза» в полном составе будут защищать цвета сборной Татарстана, и спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о предстоящем турнире.

«Синтез» едет в Москву почти в полном составе

Сборная Татарстана по водному поло объявила состав на старты Спартакиады сильнейших, и все игроки команды представляют «Синтез». Вратари Владислав Сергеев и Игорь Чирков, полевые игроки Адель Аухадеев, Никита Деревянкин, Эмиль Зиннуров, Адель Латыпов, Николай Лазарев, Сергей Лисунов, Аскар Махиянов, Артем Одинцов, Даниил Пронин, Иван Сучков и самая загадочная фигура — Егор Ярлыченко, будут защищать цвета сборной Татарстана. В команде пятеро опытных игроков (Деревянкин, Лазарев, Латыпов, Лисунов, Одинцов), еще пятеро представителей среднего поколения (Чирков, Деревянкин, Зиннуров, Пронин, Сучков, Ярлыченко) и трое относительно молодых (Сергеев, Аухадеев, Махиянов). Понятно, что по ходу своего развития «Синтез» омолаживается, после того как ушел квартет возрастных игроков — голкипер Евгений Костров (34 года), приближающийся к 30-летию Игорь Бычков (28 лет), Алексей Рыжов-Аленичев (33 года), Роман Шепелев (29 лет). Правда, в «закромах» казанского клуба есть один легионер, фамилию которого все прекрасно знают в мире водного поло, но пока скрывают, благо, Спартакиада будет проходить без участия легионеров.

Насчет Ярлыченко загадка разгадывается довольно просто, поскольку это Егор Васильев взял мамину фамилию, уменьшив тем самым количество Васильевых в российском водном поло. Казанское водное поло до этого знало одного воспитанника — Аделя Гиниятова, ставшего Романовым.

В группе сборной Татарстана предстоит сыграть с Астраханской областью, командами Москвы, а также Краснодарского края и Ростовской области. Фото: vk.com/sintez_kazan_official

Кто у нас в соперниках?

В группе сборной Татарстана предстоит сыграть с Астраханской областью, командами Москвы, а также Краснодарского Края и Ростовской области. Понятно, что самый серьезный соперник — это Астрахань, бронзовый призер прошлого чемпионата, усиливший состав голкипером Никитой Саратовым (воспитанник «Синтеза»), а также опытным Вячеславом Житником, игравшим в прошлом сезоне в чемпионате Греции, и молодой Марк Никитинский из Волгограда.

Далее Москва, с основой из команды ЦОП Москомспорта. Наконец, команды Краснодара и Ростова-на-Дону. Краснодар — это, конечно же, Туапсе, где начал тренерскую деятельность сам Николай Максимов. Пока что сама столица Края — это больше женский ватерпол. Отцом этого вида спорта, а по ватерпольному Нептуном, считают Виктора Иванова, вырастившего Виктора Диденко, Валерия Калошина, Алексея Пешкова. Поначалу тренировались и играли на открытой воде, причем, чемпионаты Красноадара собирали до семи команд-участниц. С 1967 года перешли под крышу бассейна «Динамо». Общество «Динамо» невольно помогло и с тренером, которым стал бывший игрок алма-атинского «Динамо» Эдуард Иванов. В 1985 году, в год проведения первого чемпионата Европы по женскому водному поло, Эдуард Иванов создал в ставшем для него родным Краснодаре женскую команду, пригласив туда бывших пловчих: Людмилу Забродскую, Виолетту Петрияненко, Елену Сальникову, Татьяну Фетисову, Марину Каменскую (вице-чемпионка Европы 1993 года). Команда называлась «Амазонки», выступала на уровне первой лиги чемпионата СССР, затем Иванову начал помогать бывший ватерполист Алексей Курашин, вернувшийся из армии. Так «Амазонки» стали СКИФ-91, одной из сильнейших команды страны в начале 90-х. Помимо отличного вратаря Каменской, в ней играли Любовь Львова, вице-чемпионка Европы 1993 года, Татьяна Безуглая, Екатерина Воронцова, Ирина Гуринова, упомянутая Сальникова.

При этом в Краснодаре вот-вот откроется многофункциональный Дворец водных видов спорта, и может в перспективе переместить развитие и мужского водного поло в столицу Края. Команды Белореченска, Каневского, Красноармейского и Славянского района, могут собирать под свои ряды достаточно большое количество занимающихся водным поло.

Сборная Ростовской области — сборная Республики Татарстан. Фото: vk.com/sintez_kazan_official

Что касается ростовчан, то водное поло в городе развивают в СШОР №22 и училище олимпийского резерва. Этим летом двое представителей местной школы водного поло принимали участие в международном турнире. Александр Вереникин выступал за молодежную сборную (до 20 лет) под руководством главного тренера Сергея Воронина и его помощников — казанца Раиса Ковязина (стоит напомнить, что и Воронин, и Ковязин воспитанники водного поло Ташкента), а также Олега Карандашова, который и работает тренером Ростова. 19-летний ростовчанин Станислав Рязанов выступал за юниорскую сборную (до 19 лет) под руководством Нурлана Мендыгалиева и казанского наставника Николая Шепелева, отца Романа Шепелева.

Волгограду изначально будет легче

Сборная Волгоградской области, читай, «Спартак», слегка видоизменила состав. Ушел Никитинский, зато вернулся из-за границы Степан Андрюков, усилив команду и мастерством и опытом. В соперниках — Московская область и Санкт-Петербург, состоящие из игроков команд Суперлиги, плюс Красноярск и Челябинск. С этими командами не совсем понятно, поскольку логичнее было бы видеть в числе участников Спартакиады, допустим, команду Ленинградской области, состоящую из игроков из Киришей, или даже Крыма с Севастополем.

Между тем стоит отметить скудность «ассортимента» для российского водного поло, которое лишилось и еврокубков, и чемпионата мира, и чемпионата Европы, который стартует 29 августа в Хорватии. Там россиян сменит сборная Словении, хотя к участию была близка и Украина. Украинцев отделило от попадания на Евро поражение от Израиля в один мяч, причем перед последним периодом счет в игре был равным — 5:5. Но в последнем периоде хозяева воды были сильней, а в последнем матче квалификации обыграли еще и Турцию. Между тем Украина в ее нынешнем состоянии задействована в международных стартах водного поло едва ли не наравне с Россией: ветеранский турнир в Ужгороде, и молодежные старты в Польше, женская юниорская сборная готовится к старту на первенстве Европы.

Стоит отметить скудность «ассортимента» для российского водного поло, которое лишилось и еврокубков, и чемпионата мира, и чемпионата Европы. Фото: vk.com/sintez_kazan_official

Между тем завершился юношеский чемпионат мира, где Узбекистан, среди остальных матчей, потерпел поражение от Венгрии — 4:31, а Казахстан был разгромлен Австралией — 3:22. Конечно, это ни в какие ворота... или же в одни ворота — наших среднеазиатских друзей. Так вот, в следующем году им, конкретно, Казахстану, предстоит участвовать в чемпионате Азии. Последние такие турниры Казахстан выигрывал «на тоненького», получая тем самым путевки на Олимпиаду или чемпионат мира. Но сейчас им предстоит конкурировать с Японией (9-е место на ЧМ-2022, 10-е на домашней Олимпиаде), Китаем, который будет хозяином этого турнира, Ираном, который вернулся в водное поло после практически десятилетнего перерыва, сразу включившись в борьбу за медали. Ау, Казахстан, как вы собираетесь готовиться к этому турниру, и, главное, почему ничего не слышно о совместных турнирах, сборах или спарринг-матчах с российскими сверстниками, чтобы лучше подготовиться к различным первенствам? Будучи вместе, вы подготовили, а мы болели за Аяпбергенова, Котенко, упомнятого выше Мендыгалиева, как и за узбекистанца Воронина и его партнеров по ташкентскому «Мехнату». Врозь мы пребываем 30 лет, и получается гораздо хуже у всех...

Джаудат Абдуллин