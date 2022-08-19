Наследие Наталии Фишман: молодая интеллигенция в сквере имени Аксенова

Площадка для фестиваля, кинотеатр и мельница — как устроен сквер в честь знаменитого писателя

Фото: Максим Кокунин

Сквер имени Аксенова расположен в самом центре Казани, на пересечении улиц Лесгафта и Достоевского, за кинотеатром «Мир». Такое название этот парк получил в честь известного русского писателя Василия Аксенова. А свою популярность, как и современный вид, он приобрел в Год парков и скверов под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. За семь лет в сквере произошло множество изменений, но некоторые из предложенных проектов так и не были реализованы. Но, несмотря ни на что, в настоящее время на его территории проходят культурные мероприятия, кинопоказы, чтения, музыкальные вечера и выставки. О том, как появился один из самых уютных скверов столицы Татарстана, — в материале «Реального времени».

Кинотеатр «Мир», ставший фасадом сада, был построен еще в 1959 году. В настоящее время он является единственным городским кинотеатром, который находится не на территории торгового комплекса. В 2000 году в «Мире» провели ремонт, а в 2002 году он открылся уже с новым оборудованием. Сейчас в нем также проходит реставрация (кинотеатр закрыт с апреля этого года): подрядчик обновит кинозалы, а также заменит старую крышу.

Фото: Максим Кокунин

Что касается парка, то 4 августа 2015 года на площадке у кинотеатра «Мир» местные жители встретились с помощником президента Татарстана Наталией Фишман, а также представителями администрации и проектировщиком для того, чтобы обсудить проект реконструкции. Тогда было решено, что благоустроенный сквер будет посвящен памяти русского писателя Василия Аксенова.

Фото: Максим Кокунин

Тогда же определили, что сквер станет одной из основных площадок для творческих фестивалей, в том числе «Аксенов-феста» — ежегодного литературно-музыкального фестиваля, который проходит в Казани с 2007 года.

Фото: Максим Кокунин

Композиционным центром парка является площадь, находящаяся за кинотеатром. На ней оборудована сцена, а напротив установлен деревянный амфитеатр для зрителей. От этой сцены проложена аллея, которая ведет к памятнику в честь Аксенова. Там же установлены арт-объекты и инсталляции, а также расположилась детская площадка.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что во время первой очереди благоустройства большой акцент был сделан на озеленении территории. Так, проектировщиками для сквера был разработан специальный эксплуатируемый газон. Кроме того, на различных участках были высажены липы, кустарники и множество многолетних цветов. Для них в парке была смонтирована система автополива, одновременно размещены и камеры видеонаблюдения.

Фото: Максим Кокунин

Как рассказала автор проекта реконструкции парка Ирина Аксенова, данное место в большей степени рассчитано на молодую интеллигенцию.

— Благо пространство вокруг, если возьмем диапазон шире, ментально очень благоприятно. Это та часть города, где мы часто видим студентов. Наличие КГАСУ о многом говорит, тут есть и другие университеты поблизости, — сказала она.

Фото: Максим Кокунин

Вторая очередь работ по реконструкции сквера должна была пройти в 2016 году. Тогда в нем планировалось обустроить зону с навесами, однако этого не было сделано. Также авторы проекта хотели создать небольшое тематическое кафе прямо на сцене за кинотеатром. Эти и ряд других конструктивных решений были предложены самими местными жителями. Напомним, такие же встречи проводились и ранее при реконструкции парка Урицкого.

Фото: Максим Кокунин

Во время общественного обсуждения по проекту реконструкции одним из самых инициативных граждан оказался Янис Музенитов — инженер-программист и просто очень заинтересованный будущий завсегдатай сквера. Его идеи оказались настолько конструктивными, что Наталия Фишман предложила взять его на работу.

Фото: Максим Кокунин

Открытие парка состоялось в 2015 году, во время проведения девятого «Аксенов-феста». После вручения премии «Звездный билет» от Казанской ратуши отъехал кортеж из автобусов, который отправился к еще неизвестному скверу за кинотеатром «Мир». «Раз, два, три!» — отсчитали казанцы, пришедшие на церемонию открытия сада, — и перед ними явилась эмблема и фестиваля, и сада — шарж на самого себя Василия Аксенова. «Этот рисунок Аксенов сделал у нас в ратуше на салфетке, и он стал символом «Аксенов-феста», — рассказал присутствующий на церемонии мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Фото: Максим Кокунин

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