«Taтaр сүзе» — это бренд, участие в нем — это статус»

Продолжается прием заявок на телевизионный конкурс художественного слова с призовым бюджетом в миллион рублей

С 1 июня идет прием заявок на третий международный телевизионный конкурс художественного слова «Taтaр сүзе», организованный комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, телерадиокомпанией «Татарстан — Новый век». На пресс-конференции журналистам рассказали, на что стоит обратить внимание заявителям — и предложили, чтобы в конкурсе участвовали представители всех народов республики.



Участвовать могут все



Чтобы принять участие в конкурсе, надо записать на видео (горизонтально, в форматах mpg, mpeg2 или mpeg4) стихотворение или прозаический фрагмент и отправить вместе с анкетой на русском или татарском языках на официальную почту tnvtatarsuze@mail.ru. Участники делятся на категории: до 10 лет включительно, 11-17 лет, от 18 и старше, авторы произведений (от 15 и старше), творческие семьи, профессионалы (сюда входят артисты театра, кино, эстрады, дикторы, мастера художественного слова, преподаватели театральных училищ и другие. Номинаций две — проза и поэзия. Читать можно как свои произведение, так и тексты классиков и современников.

Заявки принимаются до 31 октября включительно. С 1 ноября 2022-го по 28 февраля 2023-го жюри будет оценивать работы. О дате и месте гала-концерта организаторы сообщат дополнительно. 1-31 марта победителей пригласят для съемок в студии канала «ШАЯН ТВ» для подготовки пяти передач по 15 минут каждая, которая будет демонстрироваться на «ТНВ», «ТНВ Планета», «ШАЯН ТВ» и «Майдан». Ожидается, что будет сниматься и гала концерт. С каждым из победителей также подготовят отдельные короткие выпуски, до 30 передач.

В каждой категории предусмотрены денежные призы, по три места каждый. К примеру, в категории до 10 лет первый приз — это 11 500 рублей. Авторы получают 57 500 рублей, семьи — 92 000, профессионалы — 115 000 рублей. Кстати, организаторы указывают, что в призах удерживается подоходный налог. Общий призовой фонд конкурса — 1 196 000 рублей.

Новый сезон, новое жюри



Как указала Рамиля Сахабутдинова, исполнительный директор «ШАЯН ТВ», в этом году в жюри вошли глава Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, депутат Госсовета и актёр Рамиль Тухватуллин, актер Тинчуринского театра Ирек Хафизов, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова, директора институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, заведующая музеем театра имени Камала Луара Шакирзянова.

— Это члены жюри, которые горят душой за татарское слово, — отметила Сахабутдинова. Ее речь подхватил Тухватуллин, который, проявив чудеса мультикультурности, вспомнил, что в святых книгах даже пишут: «В начале было слово».

— Слово обладает великой силой, им даже убить можно, — отметил депутат Госсовета. — Татарское слово — это защита нашего великого языка. Если звучит он в музыке, на сцене — значит он живо.

Прошлый фестиваль завершился в мае. Среди авторов в нём победили Гулюса Батталова, Булат Ибрагимов, Нурия Баширова, Алина Шагараева, Алмаз Хамзин. Главной «Поэтической семьей» стала Мишурины. А среди профессионалов первое место занял камаловский актёр Ришат Ахмадуллин, серебро получил его коллега Эмиль Талипов и тинчуринец Артем Пискунов, а третье — Динар Хуснутдинов из Альметьевского театра. На второй конкурс, который, кстати, проводила Татарская филармония, пришло 3557 заявок, из них во второй тур прошло 310. Победило 40 чтецов, разделивших фонд в 1600000 рублей.

Как указала Рамиля Сахабутдинова, исполнительный директор «ШАЯН ТВ», в этом году в жюри вошли глава Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, депутат Госсовета и актёр Рамиль Тухватуллин и другие. Фото: vk.com/shayantv

«Мы через конкурс ищем кадры»



В составе жюри тогда оказались певец Айдар Файзрахманов, писатель Фоат Галимуллин, актриса Резеда Салахова, телеведущий Ильдар Кыямов и поэт Ильсир Иксанова. То, что теперь основным организатором стало «ТНВ», Сахабудтинова объяснила телеформатом конкурса и саму передачу назвала «эстафетой».

Артем Пискунов раскрыл свои секреты выигрыша:

— Надо раскрыть мысль автора, это же не проза, где открыто всё прописано, надо уметь читать между строк, надо знать писателя!

— «Taтaр сүзе» — это бренд, участие в нем — это статус, — отметила Роза Адиятуллина, один из организаторов, заведующий студией дубляжа «ШАЯН ТВ». — Заявки приходят каждый день. Растет количество семей, что радует. Мы видели по недавнему гала-концерту, что все больше семей, которые растят детей в татарской среде.



— Поскольку сейчас сфера деятельности комиссии расширилась, — указал Тухватуллин, — было бы интересно, если представители народов республики попробовали себя и почитали произведения на татарском языке. Получилась бы бы интересная мозаика.

— Мы будем оценивать, как доносится мысль автора, — поддержал коллегу Ирек Хафиков, — Будем смотреть на красоту речи. Радует, что это делает «ШАЯН ТВ»: наши юные друзья будут с детства знакомиться с литературой.

Сахабутдинова добавила, что на мнение жюри будет влиять и костюмы, и наличие музыкальных инструментов. Также она рекомендовала озвучивать не самые известные произведения. И отметила, что детям, которые говорят с акцентом, не стоит бояться — они тоже могут участвовать.

— «Taтaр сүзе» — это бренд, участие в нем — это статус, — отметила Роза Адиятуллина, один из организаторов, заведующий студией дубляжа «ШАЯН ТВ»

— Мы через конкурс ищем кадры, — открыла секрет Адиятуллина. — Среди заявителей будем выбирать талантливых ребят и звать к себе на телевидение.