Насколько уместно использование мемов и шуток для мусульманина?

Апология серьезности — против иронии. О юморе в исламе и правилах этикета среди правоверных

Фото: russiahistory.ru/ Казанские татары, около 1885 г.

Ирония занимает большое место в современных дискуссиях. Интернет переполнен ироничными, постироничными, метаироничными мемами всех сортов. Язык мемов осваивает и консервативная аудитория. Но так ли мемы безобидны, как это кажется на первый взгляд? Об этом в новой статье для «Реального времени» рассуждает Карим Гайнуллин, эксперт Центра исследований исламского мира.



Ирония может быть оружием самых разных сил

Даже тут, начиная наше рассуждение о мемах, мы рискуем попасть в ловушку несерьезности. Мы, выросшие в поколении, которое столкнулось с двумя большими культурными катастрофами — европейской «смертью Бога», которая уничтожила серьезность христианскую; а затем — смертью веры в человека, который оказался способным на холокост и ядерную бомбу. Такие мы редко способны порассуждать без иронии на серьезные темы — но еще более стоической задачей является порассуждать серьезно о самой несерьезности.

Впрочем, шутка кажется безобидной на первый взгляд. Ирония может быть оружием самых разных сил. 10 лет назад, как я помню, иронизировали исключительно либералы — над своими отцами, охранителями и коммунистами. На тот момент это было бесструктурно, а большую часть интернет-юмора создавали анонимы на порталах «Лепрозорий» и «Двач». Потом мемы стали более активно и структурно использовать в политических и идеологических проектах в русскоязычном пространстве. Появилось понятие «пикчер» — редактор, ответственный за создание мемов к новостям.

Вскоре и «государственники», и коммунисты, и консерваторы наравне с либералами осознали необходимость освоения языка юмора. Все дружно начали «клепать» мемы друг против друга.

Подчас это приводит к комичной и дурацкой ситуации, когда вместо аргументов в бой бросается сравнение «чэд\вирджин», где «чэдом» всегда выступает наш сторонник, а бедным девственником — идеологический противник.

Впрочем, со временем одни мемы устаревают, и на их смену приходят мемы, парадирующие мемы, от чего создается непрерывная цепочка пародии. Самый старый пример — демотиваторы, пришедшие на смену «мотиваторам» (о чем уже, впрочем, мало кто помнит). В 2018-м вдруг стало модно уже парадировать сами «демотиваторы», вставляя туда несуразные фразы, а сегодня популярно делать видео с рекурсией демотиваторов, наложенных друг на друга.

Фото: realnoevremya.ru

О, о мемах я могу говорить долго! Я из первого поколения, полностью выросшего на культуре мемов. Ребенок поздних 90-х, заставший начало освоения рунета гуманитариями и недалеко уехавший от того, что популярно у современных школьников. Но давайте поговорим о том, насколько активное использование мемов уместно для человека традиционных взглядов, в частности для мусульманина.

Ислам и шутки

Меня в этом смысле поражает этот аят из Священного Корана:

«Если ты их спросишь (об их насмешках), они обязательно ответят (оправдываясь): «Мы просто говорили (что попало) и забавлялись (чтобы скоротать время, то есть не говорили все это всерьез)». Скажи (им): «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?»

Он повествует о случае во время пророческого похода на Табук, когда группа лицемеров стала шутить над пророком Мухаммадом. «Мы просто говорили и забавлялись» — как это похоже на то, каким образом юмор воспринимает современный человек. И часто вся жизнь проходит в забаве, в перелистывании шуток в социальных сетях.

Впрочем, есть люди, которые истосковались по серьезному положению дел. Самый сладкий разговор — это разговор искренний, где нет места пустой иронии. А самые искренние разговоры затем влияют на всю последующую жизнь. Именно такие разговоры вел со своими учениками, как мне кажется, пророк Мухаммад.

Кстати, в этом же аяте расчерчивается и граница того, где сердце «серьезного положения дел»: Аллах, Его аяты и Его Посланник.

К этому мы еще вернемся.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Давайте закончим с тем образом, в котором представляется пророк ислама в контексте шуток. Это тот человек, с кем хотелось бы вести разговор. Есть несколько правил, которые соответствуют обыденному этикету и могут быть полезны человеку, желающему выглядеть хорошо в обществе:

Говорить в шутках только правду. Об этом передано в одном из хадисов, переданных в сборнике Тирмизи: «Я шучу, но не говорю ничего, кроме правды». А также: «Горе тому, кто рассказывает что-либо и при этом лжет, чтобы насмешить людей. Горе ему, горе ему!» Стараться никого не задевать и не оскорблять шутками. Как об этом передано в Коране: «Пусть одни из вас не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не каются, те несправедливые». Не скупиться на шутки, будучи с семьей и близкими. Но не шутить про священные или вредные для семьи темы: брак и развод. Ограничивать шутки в мужском разговоре, чтобы он не превращался в шутовство. Стремиться к серьезному разговору. Как передал имам Бухари в своем сборнике «Адаб уль-Муфрод», Бакр ибн ‘Абдуллах сказал: «Сподвижники посланника Аллаха бывало бросались друг в друга арбузными шкурками, но когда речь заходила о серьезных вещах, они были мужчинами!» Не позволять себе шутить о священном и сакральном, сохраняя должное почтение и пиетет перед вещами, которые относятся к сердцу и смыслу человеческого существования. Как сказано в суре «аль-Бакара»: «Не считайте знамения Аллаха шуткой». Не насмехаться над представителями других религий, дабы разговор не опускался до взаимного оскорбления священных вещей. Об этом даже есть аят в Коране: «Не оскорбляйте тех (идолов), к которым они взывают помимо Аллаха, иначе они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству».

Фото: Дмитрий Резнов/ realnoevremya.ru

Философия современной иронии



В самой иронии нет проблем, есть проблема в ее использовании. Во всяком случае не всегда активно иронизирующий человек осознает идеологическую и философскую базу ироничности.

Под реализмом в контексте нашего разговора следует понимать веру в то, что культура и догмы, которые мы исповедуем, предельно описывают действительность как она есть. В этом смысле наша догма и культура превосходит любую другую, потому что она — истинна. Эта картина мира плохо подходит постмодернистскому мышлению, подвергающему сомнению саму возможность, справедливость и адекватность стремления к истине и оттого желающему толерантности, а также перенниаталистскому (эзотерическому) мышлению, признающему равенство разных дорог на пути познания истины.

Мы сказали, что западное человечество пережило два больших кризиса реализма, а вместе с тем — кризиса серьезности. Во-первых, это кризис христианского реализма и христианского традиционализма, который ознаменовал собой начало эпохи модерна. Во-вторых, это кризис веры в человека, что стало концом эпохи модерна — и началом постмодерна.

В то же время исламский мир наблюдает один большой кризис, связанный с колониальным ресентиментом. Сначала реакцией на успехи западных колониальных держав стало полное культурное и теологическое отступление. Исламская теология стала пытаться освоить ряд идеологических догм западного человечества. Затем, с появлением Иранской революции и обнаружением антиколониального и деколониального потенциала исламской религии, появилась реакция исламских традиционалистов и фундаменталистов. При этом картина мира ислама остается предельно реалистической.

Кризис реализма и вторжение иронии затронул разные сферы западного общества. Например, одной из такой сфер является искусство. Важным описанием этого процесса стал концепт «заговора искусства» Жана Бодрияра. Французский философ в одноименном эссе проследил, как ирония выступает инструментом современного искусства в кризисе реализма. Вместо того, чтобы наполнять работу смыслом, в который уже не верят, автор «продает» зрителю информацию о том, что искусство — мертво. Парадоксально, но именно саморазоблачение посредством иронии помогло, по мысли француза, сохраниться искусству как общественному институту на Западе.

В то же время традиционное искусство, включая исламское искусство, отличает две большие интенции: во-первых, предельный инструментализм. Каждая деталь хорошего искусства — в традиционном понимании — имеет свою цель, и без него произведение теряет в своем качестве. Во-вторых, это стремление к наиболее полному отражению истины. Примером может служить арабская каллиграфия (ильм уль-хатт) — искусство, в котором исламская цивилизация достигла своих высот. Миссия «ильм уль-хатт» более высокая, чем может показаться на первый взгляд. Это приближение к наиболее совершенному и полному отражению Божественной речи, которой является Священный Коран. В этом смысле каллиграфия предельно реалистична, потому что ее целью является отражение того, что наиболее теологически приближено к самой Истине (это одно из имен Бога в исламе).

То, что мы наблюдаем в искусстве, также отражено в обыденной культуре. Тем более что «заговор искусства», о котором мы говорили, склонен вмешивать искусство в обыденность (примером тут могут послужить работы Энди Уорхола, занимающие большое место в исследовании Бодрияра).

«Иронизирующий человек» нашего времени полностью занят постоянным самобичеванием и опровержением. Ему ничего не стоит задеть собственную честь и опуститься до низа. Потому мы видим на татуировках Моргенштерна надпись «666», представляющую из себя не часть какого-то сакрального черного культа, но банальную самоиронию, посредством которой, равно как и «высоким» современным искусством, артист хочет еще более дорого продать себя. Но предметом торга становится уже не наличие Духа, но максимальный уровень самоопровержения и унижения себя, от уровня которых напрямую зависит то, насколько более высокую ценность человек несет на рынке иронии. Потому секрет в том, чтобы максимально раскрыть тайну абсурдности чести и духа человека — даже в тот момент, когда сам он на честь и дух уже не претендует, но посредством самого изобличения создается ложное ощущение, как это ни странно, их присутствия.

Потому мы видим на татуировках Моргенштерна надпись «666», представляющую из себя не часть какого-то сакрального черного культа, но банальную самоиронию. Фото: скриншот видео

В то же время задача традиционного мусульманина, напротив, наиболее инструментально точно выразить совершенство в своем поведении и внешнем виде. Совершенство по своей природе объективно, как объективен сам Господь, и оно выражено в том, как он описывает и называет себя в Священной книге, а в человеческом примере реализовано в пророках. Это предполагает совершенное соблюдение этикета и поведение, соответствующее миссии «халифа лиль-ард», наместника Бога на Земле, как Коран определяет человека.

Мусульманин должен давать отчет в собственных действиях и быть объективным во взгляде на мир, который навязывает идеи «языковых полей», необъективности и релятивистского взгляда на мир. Кто-то может сказать, что это результат прогресса и современности, но исламский алим Саид Фуда считает, что все идеологические течения современности имеют корни в мысли древних, и конкретно релятивизм — в мысли античных софистов. Потому следует осознанно подходить к своему поведению, понимая, к чему оно отсылает.

Впрочем, каждый сам волен решать, какую стратегию поведения реализовывать в собственной жизни.

Карим Гайнуллин