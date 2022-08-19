«Находка» майонезных королей: сеть дискаунтеров из Закамья ворвалась на рынок Казани

Ретейлер с низкими ценами открывает в татарстанской столице по магазину в неделю

Фото: Любовь Шебалова/realnoevremya.ru

Сеть продуктовых дискаунтеров «Находка» при заявленных планах запускать по три точки в месяц в июле открыла в Казани сразу четыре новых магазина. Ретейлер с татарстанскими корнями, чей первый магазин заработал в Альметьевске в 2015 году, сегодня присутствует уже в десяти регионах, помимо Татарстана это сопредельные с ним территории. Сеть принадлежит компании «Табыш», учредителем которой значится предприниматель из Тукаевского района Николай Алексеев. Впрочем, участники рынка утверждают, что он не вполне самостоятельный игрок и связан с группой «майонезных королей» Барышева и Махеева и их торговым «Эссеном», который уже свернул свою деятельность. Эксперты считают активное развитие дискаунтеров при падении уровня доходов населения закономерным.

Цены низкие, выручка — миллиардная

Как стало известно «Реальному времени», ретейлер с татарстанскими корнями «Находка», развивавшийся до сих пор в основном в районах республики и соседних регионах, начал активно внедряться и в Казани. Так, в минувшем июле он открыл в татарстанской столице сразу четыре новых магазина. Два — в микрорайоне «Азино»: в ТЦ «Домино» на ул. Сахарова и напротив 175-й гимназии на ул. Файзи и еще два — в Авиастрое: на улицах Максимова и Беломорской (в бывшем автоцентре «Делфо-Авто», недавно проданном на банкротных торгах). Информацию нашему изданию подтвердили в самой компании.

Магазины сети среднего формата, площадью до 1 тысячи кв. м. Что касается ассортимента, то здесь представлены продукты питания, бытовая химия, хозяйственные товары, посуда, инструменты, детские и сезонные товары, средства гигиены, косметика, парфюмерия, напитки, одежда и обувь. Компания позиционирует себя как сеть дискаунтеров, обещая цены ниже среднерыночных за счет минимальной торговой надбавки: «Работа напрямую с федеральными и местными производителями качественных товаров позволяет покупателю не переплачивать за «раскрученный» бренд и красочную упаковку».

Здесь представлены продукты питания, бытовая химия, хозяйственные товары, посуда, инструменты, детские и сезонные товары, средства гигиены, косметика, парфюмерия, напитки, одежда и обувь

Как убедилась корреспондент «Реального времени», принцип организации магазинов «Находка» точно такой же как у федеральных конкурентов, работающих в том же сегменте — «Светофора» и «Победы». По сути, это склад различных товаров без особых изысков по их выкладке. За крупами могут следовать вешалки с одеждой для дома и сада, бытовая химия, фрукты и овощи. Для сыров-колбас и «молочки» устроен «холодный» зал, куда ведут стеклянные двери, либо вход закрывают полоски полиэтилена. В случае с «Находкой» это отчасти приправлено еще и национальным колоритом. В торговом зале есть надписи зон на двух языках (бакалея и прочее), татарский орнамент использовали и в оформлении, не говоря уже о зеленом, традиционном для мусульман, цвете вывесок самих «Находок». Так что порой это даже напоминает сельмаг советских времен. Но, судя по всему, покупателей это ничуть не отталкивает.

В торговом зале есть надписи зон на двух языках (бакалея и прочее), татарский орнамент использовали и в оформлении

Когда ждать открытия других магазинов «Находка» в Казани, в торговой сети ответить затруднились, отметив, что все будет зависеть от подписания новых договоров аренды. Но не исключили, что это произойдет в сентябре — ноябре. Пока же недавно открытые точки еще не до конца укомплектованы кадрами. Так, региональный менеджер по персоналу сообщила корреспонденту, позвонившему под видом соискателя вакансии, что продавцы в магазины Казани еще нужны.

— Вам что ближе: Беломорская или Сахарова?, — спросила она. Услышав последний вариант, пояснила, что нужно подойти с 9 до 18 часов: открыты дополнительные вакансии.

По итогам прошлого года выручка ретейлера составила 21,08 млрд рублей, чистая прибыль превысила 148 млн.

По сути, это склад различных товаров без особых изысков по их выкладке

Зона действия — десять регионов

Первый магазин «Находка» открылся в 2015 году в Альметьевске. Спустя 4 года сеть насчитывала уже 50 торговых точек на территории Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Кировской области. Сейчас география расширилась, кроме перечисленных регионов сеть также представлена десятками дискаунтеров в Марий Эл, Пермском крае, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях. Оператор сети — ООО «Табыш» (в переводе с татарского — находка).

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Табыш» владеет некто Николай Алексеев. Эта персона не засвечена в публичном поле. Как, собственно, и его предшественник: с августа 2015-го по январь 2018–го компания была записана также на мало кому известного Дмитрия Сысоева. Впрочем, на рынке ООО «Табыш» связывают с группой «майонезных королей» Вадима Махеева и Леонида Барышева с их торговым «Эссеном». Работа этой сети, включавшая в себя 23 гипермаркета, была свернута. Здания гипермаркетов предполагалось вывести на другое юрлицо и сдать в аренду. Стали ли ими пользоваться магазины «Находка», достоверно неизвестно.



Оператор сети — ООО «Табыш» (в переводе с татарского — находка)

Схема логистики выстроена таким образом, что поставщики обязаны доставить продукцию в распределительный центр — за исключением хлеба, молока и мороженого. Каковы принципы развития сети в Казани, Татарстане и за пределами республики, «Реальному времени» выяснить не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос издания не поступил. Все попытки связаться с владельцем ООО «Табыш» по телефонам в открытом доступе оказались безуспешны.

Продуктовые магазины с тем же названием «Находка» в России развивала и другая компания. Сеть была основана еще в 1996 году и к 2007 году насчитывала больше 40 торговых точек площадью от 20 до 500 «квадратов», приносивших 5,5 млрд рублей. Конечными владельцами его акционера ОАО «Темп первый» были Валерий Кононенко (66%) и Юрий Мезенцев (34%). Но в 2011 году сеть сменила как собственника, так и стиль, превратившись во «Фреш».

Продуктовые магазины с тем же названием «Находка» в России развивала другая компания, но в 2011 году сеть сменила собственника и стиль, превратившись во «Фреш». Фото: yandex.by

Время дискаунтеров

Среди наиболее заметных продуктовых дискаунтеров на российском рынке работают сети «Светофор» (с 2008 г.), «Доброцен» (с 2016 г.), «Моя цена», запущенная сетью «Магнит» (с 2020 г.). Есть магазины низких цен и у «Ленты», работающие под брендом «365+». Новую сеть «жестких дискаунтеров» «Чижик» запустил 2 года назад и X5 Retail Group. Недавно компания заявила о решении ускорить развитие сети, увеличив число открытий «Чижиков» в этом году до более чем 400 магазинов (ранее анонсировалось 300). К концу года сеть планирует присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 «жестких дискаунтеров».

Как уже сообщало «Реальное время», «Чижики» с распределительным центром для них могут открыться в Казани со второй попытки уже в этом году. По крайней мере, федеральный ретейлер ищет под них в столице Татарстана сотрудников и помещения. А в начале нынешнего года в татарстанской столице открылся первый магазин-дискаунтер Smart «Сладкая жизнь». Он арендовал в ТЦ «Порт» площади на 10 лет.

Гендиректор Infoline Иван Федяков на форуме Retail Tech 2022 отмечал рост жестких дискаунтеров, как основной тренд российской розницы. По итогам 2021 года «Светофор» стал ретейлером №1 по темпам роста, почти в два раза опередив Х5 Group и «Магнит». За 10 лет сеть выросла со 150 до 3 тысяч магазинов и продолжает развиваться дальше. Лидирует «Светофор» и в Татарстане. Следом по популярности идет продуктовый склад «Победа». И вот, когда на рынке ждали появления давно анонсированного «Чижика», вдруг более явно обозначила себя «Находка». Словно захотела его опередить.

Открывая новые магазины в Казани (на Сахарова и Максимова), компания арендовала площади, с которых ранее ушла торговая сеть «Верный», которую запускали как мягкий дискаунтер (принадлежит создателю «Пятерочек» Андрею Рогачеву). Судя по всему, новый игрок не сильно боится конкуренции: в Азино соседствует с «Магнитами», а на Беломорской сошлись все три дискаунтера: «Находка», «Победа» и «Светофор».



И он, и детище ООО «Табыш», судя по их пожеланиям к арендаторам, выбирают помещения примерно одинаковой площади: первый — 100—1200 «квадратов», второй — 900—1000. Однако «Светофор» по факту оказывается гораздо больших размеров, чем татарстанский магазин низких цен. Возможно потому, что не гнушается расположением в промышленных зонах, где дефицита площадей нет. «Находка» же больше любит отдельно стоящие здания и встроенные помещения (но и в них, едва открывшись, там где площади это позволяют, все свободное место пытается сдать в субаренду). Исходя из этого, она больше «тянет» на формат «магазинов у дома».

На Беломорской сошлись все три дискаунтера: «Находка», «Победа» и «Светофор»

«Потребитель голосует рублем в пользу более дешевого продукта»



— Самым главным драйвером развития подобных сетей является сокращение реальных доходов населения и общая нестабильная экономическая ситуация, — говорит директор казанского офиса компании «Регион. Бизнес. Недвижимость» Олег Кабиров.

Спикер отмечает, что по состоянию на июль 2022 года Росстат показывал достаточно сильное падение реальных доходов населения от месяца к месяцу. «Прямое следствие такого падения и есть развитие сетевых дискаунтеров», — полагает он.

Главным критерием становится цена: «Потребитель голосует рублем в пользу более дешевого продукта»

По словам Кабирова, со снижением уровня доходов потребитель гораздо меньше смотрит на качество самого товара, на то как он упакован, в каких условиях продается. Главным критерием становится цена: «Потребитель голосует рублем в пользу более дешевого продукта».



Собеседник «Реального времени» признает, что развитие новой сети дискаунтеров в Казани «безусловно, укладывается в общероссийский тренд: стремясь захватить большую долю рынка, дискаунтер активно нарастил темпы развития, увеличив количество открываемых точек, что вполне закономерно и логично в условиях нынешней экономической ситуации».

«Даже среднему классу приходится затягивать пояса, спрос на дисконт высок»

— Практически все дискаунтеры именно так и начинали, — отмечает президент «Гильдии маркетологов» Игорь Березин. Walmart — а это самая известная сеть в мире — в первые годы развивался в американских городах с населением меньше 10 тысяч человек. Потом ретейлер стал приходить в более крупные мегаполисы, а спустя 10—15 лет и в самые большие.

По такой же схеме развивался и наш российский «Магнит»: зародился на юге и сначала «плодился» в маленьких городах. Очень долго распространялся по южному федеральному округу, прежде чем заявил о себе в крупных городах юга и Поволжье. В Москве, говорит собеседник «Реального времени», он возник не так давно: первые «Магниты» в российской столице были открыты лет десять назад, но сейчас он самый распространенный.



В кризис 2008 года в небольших городах и регионах также заработал «Светофор». В Москве о том, что есть такая сеть, узнали только спустя 6-7 лет. Чуть ли не в один день с ним в Первопрестольной, открылся и «ВкусВилл». Он начал распространяться по российской столице, а спустя много лет вышел в другие крупные города. «Но у него другая модель, он, скорее, средний плюс. Там важна тема ассортимента, свежих продуктов. И цены, конечно, существенно выше», — анализирует президент «Гильдии маркетологов».



Чуть ли не в один день со «Светофором» в Москве открылся «ВкусВилл». Фото: Raphael10000Kazan/ skyscrapercity.com

Тем не менее обе модели, подчеркивает он, оказались жизнеспособны: «ВкусВилл» со временем вырос в очень большую сеть, которая, наверное, вошла в топ-20. А «Светофор» стал еще и сильнее, и больше. Хотя, допустим, в Москве он практически незаметен», отметил спикер.

По словам Березина, это нормальная модель, но чтобы ее выдерживать, у компании должны быть достаточно серьезные ресурсы: «Такая схема работает хорошо, когда магазинов много». И для того, чтобы быть жестким дискаунтером, такие точки диктуют поставщикам свои условия: по цене, по поставкам и многим другим параметрам. «Поэтому вопрос к вашему дискаунтеру: сможет ли он выстоять? Его главными конкурентами будут такие как «Светофор» и «Чижик», — говорит он. По мнению Березина, ООО «Табыш» логично выстраивать работу с местными поставщиками, которые могут пробиться в федеральные сети, а могут работать только с ним (особенно если не преодолеют требования первых).

По мнению Березина, ООО «Табыш» логично выстраивать работу с местными поставщиками, которые могут пробиться в федеральные сети, а могут работать только с ним

— Местное происхождение — это даже определенный плюс. Во многих регионах потребители положительно относятся к своим производителям, к своей продукции, магазинам и так далее, — полагает эксперт, — Вопрос в том, насколько удачно они смогут свою бизнес-модель реализовать.

Эксперт напоминает, что ситуация сейчас, мягко говоря, не простая: «Реальные доходы населения сокращаются последние 8 лет, начиная с 2013 года. Была пауза в прошлом году, а сейчас опять идет существенное сокращение. И, конечно, очень многим людям приходится поджиматься, покупая недорогие продукты и товары. Даже в хорошие времена достаточное количество наших сограждан было вынуждено сильно экономить на своих повседневных расходах. А уж в такие времена и среднему классу приходится затягивать пояса. Поэтому спрос на дисконт всегда высок».